Karl Geiger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Karl Geiger

|
Karl Geiger ist ein deutscher Skispringer, mehrfacher Weltmeister und Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. ZDFheute informiert über Karl Geiger aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Karl Geiger

  1. Der Japaner Ryoyu Kobayashi nimmt am 13. März 2025 am Raw Air FIS Skisprung-Weltcup am Holmenkollen in der Nähe von Oslo am Einzelwettkampf HS134 der Herren teil. Der Japaner Ryoyu Kobayashi nimmt am 13. März 2025 am Raw Air FIS Skisprung-Weltcup am Holmenkollen in der Nähe von Oslo am Einzelwettkampf HS134 der Herren teil.

    Raw-Air-Tour:Kobayashi gewinnt, DSV-Adler überzeugen

    mit Video
  2. Die Skispringerinnen Katharina Schmid und Selina Freitag umarmen sich
    Analyse

    Deutsche bei Nordischer Ski-WM:Lässt sich die Rekord-WM toppen?

    von Lars Becker
    mit Video
  3. Bergiselschanze in Innsbruck

    Springen in Innsbruck:Was ist dran am Mythos "Schicksalsberg"?

    von Lars Becker
  4. Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Ski nordisch/Skispringen: Vierschanzentournee, Weltcup, Großschanze, Herren, 1. Durchgang, Österreichs Daniel Tschofenig reagiert nach seinem Sprung.

    Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringen

    mit Video
  5. Pius Paschke

    Neujahrsspringen:Pius Paschke gegen Österreichs Phalanx

    von Stephan Klemm
    mit Video
  6. Deutsche Skispringer vor Gesamtsieg?

    Vierschanzentournee:4-Schanzen: Drei DSV-Adler im Favoritenkreis

    von Meili Scheidemann, Andreas Kürten
    1:33 min
  7. Geiger feiert Doppelsieg in Klingenthal

    Skispringen:Geiger feiert Doppelsieg in Klingenthal

    von Olaf Bozdech
    1:19 min

Biografie

Karl Geiger wurde am 11. Februar 1993 in Oberstdorf geboren. In der Saison 2012/13 gab er sein Weltcup-Debüt, danach etablierte sich Geiger in der Weltspitze. 2020 krönte er sich in Planica zum Weltmeister im Skifliegen. Darüber hinaus gewann er zahlreiche Medaillen bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, darunter mehrere Goldmedaillen in Team- und Mixed-Team-Wettbewerben. Auch bei den Olympischen Spielen konnte er Silber im Teamwettbewerb 2018 in Pyeongchang sowie Bronze im Einzel und mit der Mannschaft 2022 in Peking gewinnen. 2020/21 belegte Geiger Rang zwei bei der Vierschanzentournee.

