Karl Geiger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Karl Geiger ist ein deutscher Skispringer, mehrfacher Weltmeister und Medaillengewinner bei Olympischen Spielen. ZDFheute informiert über Karl Geiger aktuell: Nachrichten, Videos und mehr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Karl Geiger
Biografie
Karl Geiger wurde am 11. Februar 1993 in Oberstdorf geboren. In der Saison 2012/13 gab er sein Weltcup-Debüt, danach etablierte sich Geiger in der Weltspitze. 2020 krönte er sich in Planica zum Weltmeister im Skifliegen. Darüber hinaus gewann er zahlreiche Medaillen bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften, darunter mehrere Goldmedaillen in Team- und Mixed-Team-Wettbewerben. Auch bei den Olympischen Spielen konnte er Silber im Teamwettbewerb 2018 in Pyeongchang sowie Bronze im Einzel und mit der Mannschaft 2022 in Peking gewinnen. 2020/21 belegte Geiger Rang zwei bei der Vierschanzentournee.
