Karl Geiger: Oberstdorf-Quali ein "sauberer Griff ins Klo"

Skispringer weiter in der Formkrise:Quali für Geiger ein "sauberer Griff ins Klo"
Mit Hilfe einer Weltcup-Pause wollte Karl Geiger seine verlorene Form wiederfinden. Die Qualifikation zum Vierschanzentournee-Auftakt wird für den Oberstdorfer aber zum Desaster.
Mit einem bemühten Lächeln absolvierte Skispringer Karl Geiger seinen Interview-Marathon am Fuße der Schattenbergschanze in Oberstdorf und versuchte, seinen völlig verpatzten Auftakt in die Vierschanzentournee zu erklären. "Das", resümierte Geiger schließlich vielsagend, "war ein sauberer Griff ins Klo".
Aus in der Qualifikation von Oberstdorf
Nicht mehr als ein Hüpfer auf 106,5 Meter, nur 53. in der Qualifikation und damit das Aus für den Wettkampf am Montag (16:30 Uhr/ARD).
Für Geiger, der erstmals seit 2013 das Springen auf seiner Heimschanze verpasste, wurde die Rückkehr in den Weltcup nach wochenlangem Training somit zum Desaster.
Geiger seit Wochen im Leistungsloch
"Es ist echt schade", sagte der 32-Jährige mit Blick auf das "mega Publikum" und die "mega Stimmung" in Oberstdorf: "Da hätte ich gerne nochmal alles gezeigt."
Der frühere Tournee-Zweite und Skiflug-Weltmeister muss gerade das größte Leistungsloch seiner Karriere überwinden. Platz 23 war bislang das beste Saisonergebnis, auch die Teamkollegen leiden mit.
Raimund Hoffnungsträger im DSV-Team
"Gerade daheim vor dieser Kulisse, wenn man dann blöd ausscheidet, weil die Form nicht ganz passt - das ist schon beschissen", sagte Andreas Wellinger, selbst aktuell alles andere als in Topform.
Als großer Hoffnungsträger der DSV-Adler geht in diesem Jahr Philipp Raimund ins Auftaktspringen. Die Qualifikation in Oberstdorf meisterte Raimund hinter dem Topfavoriten Domen Prevc als Zweiter.
Oberstdorf (ARD)
Montag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Auftaktspringen
Garmisch-Partenkirchen (ZDF)
Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr: Qualifikation
Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsspringen
Innsbruck (ZDF)
Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation
Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen
Bischofshofen (ARD)
Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation
Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen
Geiger: Neuer Anlauf in Garmisch-Partenkirchen
Geiger ist derweil "nach wie vor der Meinung, dass die Schritte der letzten Wochen in die richtige Richtung gingen." Entsprechend wolle er auch auf der zweiten Tournee-Station in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen.
"Wir werden nach Partenkirchen fahren, ich werde nochmal mein Bestes geben. Und dann wird es sich zeigen", sagte Geiger: "Da muss man halt manchmal durch - offensichtlich."
