Karl Geiger: Oberstdorf-Quali ein "sauberer Griff ins Klo"

Mit Hilfe einer Weltcup-Pause wollte Karl Geiger seine verlorene Form wiederfinden. Die Qualifikation zum Vierschanzentournee-Auftakt wird für den Oberstdorfer aber zum Desaster.

Schafft es Skispringer Karl Geiger aus seinem Formtief? DSV-Sportdirektor Horst Hüttel über den kriselnden Oberstdorfer, den Tournee-Auftakt und eine Vierschanzentournee der Frauen. 18.03.2025 | 2:48 min

Mit einem bemühten Lächeln absolvierte Skispringer Karl Geiger seinen Interview-Marathon am Fuße der Schattenbergschanze in Oberstdorf und versuchte, seinen völlig verpatzten Auftakt in die Vierschanzentournee zu erklären. "Das", resümierte Geiger schließlich vielsagend, "war ein sauberer Griff ins Klo".

Aus in der Qualifikation von Oberstdorf

Nicht mehr als ein Hüpfer auf 106,5 Meter, nur 53. in der Qualifikation und damit das Aus für den Wettkampf am Montag (16:30 Uhr/ARD).

Sechs von neun DSV-Skispringern haben sich für den Vierschanzentournee-Auftakt qualifiziert. Besser als Philipp Raimund war nur der slowenische Top-Favorit Domen Prevc. 28.12.2025 | 0:47 min

Für Geiger, der erstmals seit 2013 das Springen auf seiner Heimschanze verpasste, wurde die Rückkehr in den Weltcup nach wochenlangem Training somit zum Desaster.

Geiger seit Wochen im Leistungsloch

"Es ist echt schade", sagte der 32-Jährige mit Blick auf das "mega Publikum" und die "mega Stimmung" in Oberstdorf: "Da hätte ich gerne nochmal alles gezeigt."

Der frühere Tournee-Zweite und Skiflug-Weltmeister muss gerade das größte Leistungsloch seiner Karriere überwinden. Platz 23 war bislang das beste Saisonergebnis, auch die Teamkollegen leiden mit.

Raimund Hoffnungsträger im DSV-Team

"Gerade daheim vor dieser Kulisse, wenn man dann blöd ausscheidet, weil die Form nicht ganz passt - das ist schon beschissen", sagte Andreas Wellinger, selbst aktuell alles andere als in Topform.

Als großer Hoffnungsträger der DSV-Adler geht in diesem Jahr Philipp Raimund ins Auftaktspringen. Die Qualifikation in Oberstdorf meisterte Raimund hinter dem Topfavoriten Domen Prevc als Zweiter.

Vierschanzentournee live bei ARD und ZDF Oberstdorf (ARD)

Montag, 29. Dezember, 16.30 Uhr: Auftaktspringen



Garmisch-Partenkirchen (ZDF)

Mittwoch, 31. Dezember, 16 Uhr: Qualifikation

Donnerstag, 1. Januar, 14 Uhr: Neujahrsspringen



Innsbruck (ZDF)

Samstag, 3. Januar, 14.30 Uhr: Qualifikation

Sonntag, 4. Januar, 13.30 Uhr: Bergiselspringen



Bischofshofen (ARD)

Montag, 5. Januar, 16.30 Uhr: Qualifikation

Dienstag, 6. Januar, 16.30 Uhr: Dreikönigsspringen

Geiger: Neuer Anlauf in Garmisch-Partenkirchen

Geiger ist derweil "nach wie vor der Meinung, dass die Schritte der letzten Wochen in die richtige Richtung gingen." Entsprechend wolle er auch auf der zweiten Tournee-Station in Garmisch-Partenkirchen an den Start gehen.

"Wir werden nach Partenkirchen fahren, ich werde nochmal mein Bestes geben. Und dann wird es sich zeigen", sagte Geiger: "Da muss man halt manchmal durch - offensichtlich."

