Vierschanzetournee |

Die Vierschanzentournee findet seit 1953 rund um den Jahreswechsel statt und ist einer der wichtigsten und prestigeträchtigsten Wettbewerbe in der Weltcup-Saison der Skispringer. Die vier Springen der Tournee werden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen.