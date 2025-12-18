  3. Merkliste
Die Vierschanzentournee findet seit 1953 rund um den Jahreswechsel statt und ist einer der wichtigsten und prestigeträchtigsten Wettbewerbe in der Weltcup-Saison der Skispringer. Die vier Springen der Tournee werden in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen ausgetragen.

Aktuelle Nachrichten zur Vierschanzentournee

  1. Norwegen, Trondheim: Ski nordisch, Weltmeisterschaft, Skispringen, Teamspringen, Frauen. Selina Freitag (l-r), Katharina Schmid, Juliane Seyfarth und Agnes Reisch aus Deutschland freuen sich über Bronze.

    Reaktionen aus der Skisprung-Szene:Tournee der Frauen: "Ich glaub’s erst, wenn’s soweit ist"

    von Lars Becker
    mit Video0:55
  2. Skisprungschanze Bergisel in Innsbruck (Archivfoto)

    "Letztes Fragezeichen eliminiert":Skispringen: Vierschanzentournee für Frauen kommt 2026/2027

    mit Video1:20
  3. Weltmeisterschaft, Skispringen - Großschanze in Trondheim, Frauen, Qualifikation. Selina Freitag springt bei Flutlicht von der Schanze.

    Vierschanzentournee der Frauen:Hoffen, dass Innsbruck ein Licht aufgeht

    von Lars Becker
    mit Video4:35
  4. Max Bolkart

    Im Alter von 92 Jahren:Skisprung-Pionier Max Bolkart ist gestorben

  5. 04.01.2025, Innsbruck: Pius Paschke nach der Landung

    DSV-Team nach der Tournee:Aufbauarbeit nach dem Absturz

    Stephan Klemm, Bischofshofen
    mit Video1:24
  6. Horngacher: "Jeder hat sein Bestes gegeben"

    Skisprung-Bundestrainer im Interview:Horngacher: "Jeder hat sein Bestes gegeben"

    von Thomas Skulski / Andreas Kürten
    Video1:07
  7. 04.01.2025, Innsbruck: Pius Paschke nach der Landung

    Vierschanzentournee:Kein einziger Podestplatz für Deutsche

    von Thomas Skulski / Andreas Kürten
    Video1:24
  8. Vierschanzentournee: Erwartungen "sehr hoch"

    ZDF-Skisprung-Experte:Freund: Mehr Lastverteilung im ÖSV-Team

    Video2:52
  9. Endspurt bei der Vierschanzentournee

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Endspurt bei der Vierschanzentournee

    von Andreas Kürten / Jan Döhling
    Video1:45
  10. V.l.: Jan Hörl, Stefan Kraft und Daniel Tschofenig.

    Triell in Bischofshofen:Drei Österreicher kämpfen um Tourneesieg

    von Stephan Klemm
    mit Video1:45
  11. Der Skispringer Stefan Kraft aus Österreich fliegt durch die Luft, während seinem Sprung bei der Vierschanzentournee.

    Vierschanzentournee:Kraft gewinnt Qualifikation in Bischofshofen

    mit Video2:51
  12. Österreichs Stefan Kraft feiert nach der Siegerehrung seinen Sieg bei der Vierschanzentournee.

    Vierschanzentournee:Österreicher Kraft siegt in Innsbruck

    mit Video2:51
  13. Pius Paschke

    Vierschanzentournee am Bergisel:Paschke Achter bei Innsbruck-Qualifikation

    mit Video0:59
  14. Daniel Tschofenig ballt nach der Landung die Faust

    Vierschanzentournee - Halbzeit:Warum die Österreicher gerade so stark sind

    Video2:30
  15. Bergiselschanze in Innsbruck

    Springen in Innsbruck:Was ist dran am Mythos "Schicksalsberg"?

    von Lars Becker
  16. Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Ski nordisch/Skispringen: Vierschanzentournee, Weltcup, Großschanze, Herren, 1. Durchgang, Österreichs Daniel Tschofenig reagiert nach seinem Sprung.

    Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringen

    mit Video3:46

