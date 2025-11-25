Der lang erwarteten Vierschanzentournee der Frauen steht nichts mehr im Wege. Die Finanzierung des Flutlichts in Innsbruck ist beschlossen, schon im nächsten Winter geht es los.

Wunderschön gelegen, aber noch ohne Flutlicht: Die Skisprungschanze am Bergisel in Innsbruck (Archivfoto). Quelle: Witters | gepa pictures

Für die besten Skispringerinnen der Welt erfüllt sich bald ein alter Traum: Im Winter 2026/27 soll es erstmals eine Vierschanzentournee für Frauen geben. "Das sind fantastische Neuigkeiten und genau das Signal, auf das wir so lange gewartet haben", sagte Tourneepräsident Manfred Schützenhofer.

Am ersten Skisprung-Weltcup-Wochenende der Saison sichert sich Felix Hoffmann seinen ersten Weltcup-Podestplatz. Damit war er nicht der einzige DSV-Adler, der in der Weltspitze mitmischte. 24.11.2025 | 1:20 min

ÖSV und Land Tirol einig: Flutlicht in Innsbruck kommt

Zuletzt war eine Frauen-Tournee am fehlenden Flutlicht in Innsbruck gescheitert. Nun aber einigten sich der Österreichische Skiverband (ÖSV) und das Land Tirol auf eine entsprechende Finanzierung.

Toll, dass nun auch dieses letzte Fragezeichen eliminiert wurde. Vielen Dank an alle, die das ermöglicht haben. „ Tourneepräsident Manfred Schützenhofer

Noch offen ist, wie das Programm der Frauen an den traditionellen Stationen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen in den Zeitplan integriert wird. Derzeit ist angedacht, die Frauenwettbewerbe am Qualifikationstag der Männer auszutragen.

Der erste Einzelwettkampf der Skisprung-Saison in Lillehammer ist in österreichischer Hand. Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann landen zwei DSV-Adler in den Top Ten. 22.11.2025 | 0:30 min

Aktuell nur "Zweischanzentournee" für Frauen

Im aktuellen Winter gibt es für die Frauen nur eine "Zweischanzentournee": Nach den Springen in Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember) und Oberstdorf (1. Januar) geht es zwar nach Österreich weiter, allerdings nur auf die kleine Schanze in Villach.

Topstars wie Katharina Schmid hatten zuletzt immer wieder ihren Ärger darüber ausgedrückt, dass die Pläne für eine Frauen-Tournee seit Jahren stocken. Sie versuche, sich "nicht mehr aufzuregen", hatte Schmid erst im Oktober gesagt.

Neuer Anreiz für Katharina Schmid?

Die 29-Jährige hatte zuletzt überlegt, nach den Olympischen Spielen 2026 ihre Karriere zu beenden - der Ausblick auf die erste Vierschanzentournee könnte Schmids Überlegungen nun möglicherweise ins Wanken bringen.

Auftakt in die Olympia-Saison für die Skispringerinnen und Skispringer: Im Mixed-Team landet das DSV-Quartett in Lillehammer auf Rang vier. Der Tagessieg geht an Japan. 21.11.2025 | 0:55 min

