Beim Weltcup-Auftakt im Skispringen im norwegischen Lillehammer belegt das deutsche Mixed-Team Rang vier. Der Tagessieg geht an Japan.

Überzeugte zum Auftakt des Skisprung-Weltcups: Felix Hoffmann. Quelle: Imago

Ohne Olympiasieger Andreas Wellinger und Karl Geiger hat das deutsche Skisprungteam einen Podestplatz zum Saisonstart verpasst. Im Mixed-Wettkampf belegten Katharina Schmid, Philipp Raimund, Selina Freitag und Felix Hoffmann den vierten Platz. Den Sieg in Lillehammer sicherte sich das Team aus Japan. Rang zwei ging an Slowenien vor Österreich.

Die weitesten Sprünge für die deutsche Mannschaft zeigten Hoffmann (135 und 136 Meter) und Raimund (129 und 134 Meter). Wellinger und Geiger, die aus dem aktuellen deutschen Männer-Team die erfolgreichsten Athleten sind, kamen mit der Schanze in Norwegen im Training bislang nicht so gut klar.

Skisprung-Bundestrainer Stefan Horngacher hat seinen Rücktritt nach der Saison bekannt gegeben. ZDF-Experte Severin Freund mit einer Einschätzung. 29.10.2025 | 1:11 min

Im ersten von nur zwei Mixed-Wettkämpfen der Weltcupsaison lag das deutsche Quartett schon nach dem ersten Durchgang auf Rang vier, das Podest immer in Reichweite.

Nach acht Sprüngen reichten 992,4 Punkte aber nicht, um Japan (1034,0), Slowenien (1025,1) und Österreich (1023,9) zu ärgern. Erstmals seit Februar 2022 gab es somit in einem Weltcup-Mixed kein deutsches Podest.

Bundestrainer der Skispringer : Horngacher hört auf - Nachfolgedebatte beim DSV Der Bundestrainer der Skispringer hört nach dieser Saison auf. Diese Entscheidung ist eine Überraschung. Für den Deutschen Skiverband entbrennt nun eine Nachfolgedebatte. von Stephan Klemm mit Video

Norweger Lindvik nach Anzug-Eklat wieder dabei

Für das norwegische Team, das den fünften Rang belegte, startete unter anderem Marius Lindvik. Der 27-Jährige stand im Mittelpunkt des Skandals um manipulierte Sprunganzüge bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften im März in Trondheim. Seine Sperre ist abgelaufen.

Ein Betrugsskandal im norwegischen Männer-Team erschüttert die Skisprung-Szene. Eine Chronologie. 15.03.2025 | 4:18 min

An den milden Strafen für ihn und Teamkollege Johann André Forfang hatte es Kritik gegeben - auch aus dem deutschen Team. Lindvik hatte im Wettkampf von der Normalschanze die Goldmedaille vor dem zweitplatzierten Wellinger gewonnen. Den Titel durfte er behalten.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.