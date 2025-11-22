Andreas Wellinger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

  3. Merkliste
Andreas Wellinger ist ein deutscher Skispringer. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann er die Goldmedaille von der Normalschanze. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Andreas Wellinger in der Übersicht.

Aktuelle Nachrichten zu Andreas Wellinger

  1. Weltrekord im Skifliegen

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Weltrekord im Skifliegen

    von Susanne Simon
    1:20 min
  2. Domen Prevc zeigt ein Schild mit der neuen Weltrekordweite von 254 Metern in die Kamera.

    Skiflug-Weltrekord:254,5 Meter: Domen Prevc krönt Saison

    von Stefan Bier
    0:46 min
  3. Slovenia Ski Jumping

    Skifliegen in Planica:Domen Prevc mit Rekord - Wellinger Dritter

    mit Video
  4. Deutschlands Andreas Wellinger jubelt nach seinem Sieg.

    Abschlussspringen in Vikersund:Wellinger triumphiert bei Raw-Air-Tour

    mit Video
  5. Deutschlands Skiflieger Andreas Wellinger jubelt nach seinem letzten Sprung.

    Skifliegen:Wellinger beeindruckt und siegt in Vikersund

    mit Video
  6. Andreas Wellinger | WM-Zweiter Skispringen

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Wellinger gewinnt Silber in Trondheim

    von Sylvia Warnke
    1:33 min
  7. Deutschlands Andreas Wellinger jubelt nach seinem Sprung mit Philipp Raimund.

    Lindvik siegt auf Normalschanze:Skispringer Wellinger Vize-Weltmeister

    mit Video
  8. 04.01.2025, Innsbruck: Pius Paschke nach der Landung

    DSV-Team nach der Tournee:Aufbauarbeit nach dem Absturz

    Stephan Klemm, Bischofshofen
    mit Video
  9. Bergiselschanze in Innsbruck

    Springen in Innsbruck:Was ist dran am Mythos "Schicksalsberg"?

    von Lars Becker
  10. Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Ski nordisch/Skispringen: Vierschanzentournee, Weltcup, Großschanze, Herren, 1. Durchgang, Österreichs Daniel Tschofenig reagiert nach seinem Sprung.

    Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringen

    mit Video
  11. Pius Paschke

    Neujahrsspringen:Pius Paschke gegen Österreichs Phalanx

    von Stephan Klemm
    mit Video
  12. Pius Paschke in Aktion.

    Auftakt der Vierschanzentournee:Österreich dominiert, Paschke macht Hoffnung

    mit Video
  13. Pius Paschke

    Skispringen in Titisee-Neustadt:Wellinger/Paschke siegen im Super Team

    mit Video
  14. Andreas Wellinger bejubelt auf dem Podium seinen Sieg.

    Nächster DSV-Skisprung-Triumph:Wellinger siegt nach Abbruch - Geiger Dritter

    mit Video
  15. Selina Freitag, Katharina Schmid, Andreas Wellinger und Pius Paschke bejubeln den Sieg

    Saisonauftakt in Lillehammer:Traumstart für die deutschen Skispringer

  16. Eisenbichler

    Skispringer zurück im A-Team:Eisenbichlers Sprunggefühl ist wieder da

    von Stephan Klemm

Biografie

Andreas Wellinger ist am 28. August 1995 in Bayern geboren. Er startet seit der Saison 2012/13 im Weltcup, feierte bislang mehrere Weltcup-Siege und holte insgesamr sechs Medaillen bei Weltmeisterschaften. Bei den Olympischen Spielen 2018 holte Wellinger mit einmal Gold und zweimal Silber drei Medaillen. Bereist 2014 wurde er Olympiasieger im Team.

