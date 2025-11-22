Andreas Wellinger - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Andreas Wellinger
Andreas Wellinger ist ein deutscher Skispringer. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang gewann er die Goldmedaille von der Normalschanze. ZDFheute berichtet aktuell: News und Hintergründe zu Andreas Wellinger in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Andreas Wellinger
Biografie
Andreas Wellinger ist am 28. August 1995 in Bayern geboren. Er startet seit der Saison 2012/13 im Weltcup, feierte bislang mehrere Weltcup-Siege und holte insgesamr sechs Medaillen bei Weltmeisterschaften. Bei den Olympischen Spielen 2018 holte Wellinger mit einmal Gold und zweimal Silber drei Medaillen. Bereist 2014 wurde er Olympiasieger im Team.