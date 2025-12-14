  3. Merkliste
  4. Suche
Themen
Themen
Übersicht
Thema

Philipp Raimund - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Eilmeldung
vor 5 Minuten
Australien: Schusswaffenangriff am weltberühmten Bondi Beach - mehrere Verletzte

Philipp Raimund

|
Philipp Raimund ist ein Skispringer aus Deutschland und Mitglied des DSV-Weltcup-Teams. Im Februar 2024 erreichte er in Lake Placid seine erste Platzierung auf dem Podium. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Skispringer Philipp Raimund.

Aktuelle Nachrichten zu Philipp Raimund

  1. Philipp Raimund in Klingenthal am 13.12.25

    Skispringen - Weltcup:Philipp Raimund Dritter in Klingenthal

    mit Video0:28
  2. Philipp Raimund in Klingenthal am 13.12.25

    Skispringen - Weltcup:Raimund auch in Klingenthal auf dem Podium

    von Christopher Brass
    Video0:28
  3. Philipp Raimund | 4. Platz der Weltcup-Gesamtwertung

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Raimund springt in einer Liga mit den Großen

    von Olaf Bozdech
    Video1:06
  4. Skispringer Philipp Raimund

    Kraft siegt in Falun:Skispringer Raimund mit Schanzenrekord aufs Podest

    mit Video0:41
  5. Felix Hoffmann (Deutschland) im Mixed-Team-Wettbewerb beim Weltcup-Skispringen auf der Großschanze Lysgardsbakken.

    Skispringen:Hoffmann erstmals auf dem Weltcup-Podest

    mit Video1:20
  6. Philipp Raimund

    Start des Olympia-Winters im Skispringen:Schafft "Hille" Raimund das Unmögliche?

    von Lars Becker
    mit Video1:11
  7. Philipp Raimund

    Skifliegen in Planica:Skispringer mit Höhenangst: Raimund verzichtet

Biografie

Philipp Raimund wurde am 23. Juni 2000 in Göppingen geboren. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften der Junioren gewann er mit der Mannschaft zweimal Gold. 2019 startete Raimund zum ersten Mal im Weltcup.

Mehr zum Thema Wintersport

  1. Eine Person fährt in einem Schlitten eine Rodelbahn entlang.

    Nachrichten | Thema:Rennrodeln

  2. Sportstudio: Ski alpin

    Nachrichten | Thema:Ski Alpin

  3. Die Norwegerin Therese Johaug (1), die US-Amerikanerin Jessie Diggins (6), die Deutsche Victoria Carl (10) und die Schwedin Ebba Andersson (5) treten beim FIS Weltcup Ruka Nordic 2024.

    Nachrichten | Thema:Skilanglauf

  4. Sportstudio: Biathlon

    Nachrichten | Thema:Biathlon