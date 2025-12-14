Philipp Raimund - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Philipp Raimund
Philipp Raimund ist ein Skispringer aus Deutschland und Mitglied des DSV-Weltcup-Teams. Im Februar 2024 erreichte er in Lake Placid seine erste Platzierung auf dem Podium. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten und Hintergründe zum Skispringer Philipp Raimund.
Biografie
Philipp Raimund wurde am 23. Juni 2000 in Göppingen geboren. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften der Junioren gewann er mit der Mannschaft zweimal Gold. 2019 startete Raimund zum ersten Mal im Weltcup.
