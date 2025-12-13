Skispringen - Weltcup:Raimund auch in Klingenthal auf dem Podium

Sport:Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.
So nah an den deutschen Biathlon-Stars wie nie: Ein Jahr voller Druck, Tränen und Emotionen – mit intimen Einblicken ins Herz des Teams.
von Christopher Brass
Philipp Raimund sorgt im Skisprung-Weltcup weiter für Furore. Rang drei beim Heimspiel in Klingenthal ist sein dritter Podestplatz in Serie. Domen Prevc ist der überragende Sieger.
