Lena Dürr - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Lena Dürr wurde 1991 in München geboren. Sie stammt aus einer Ski-Familie, Vater Peter und Schwester Katharina Dürr waren beide erfolgreiche Skisportler. 2008 feierte Dürr ihr Debut beim Weltcup in Zagreb. Spätere Erfolge waren unter anderem Silber im Mannschaftswettbewerb der Olympischen Spiele in Peking 2022 und Bronze im Slalom bei der WM 2023.