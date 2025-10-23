Lena Dürr - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lena Dürr
|
Lena Dürr ist eine deutsche Skirennläuferin in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und alpine Kombination. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 gewann sie Silber mit der Mannschaft. Bei Weltmeisterschaften holte sie bislang drei Bronzemedaillen. Aktuelle News und Hintergründe zu Lena Dürr in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Lena Dürr
Biografie
Lena Dürr wurde 1991 in München geboren. Sie stammt aus einer Ski-Familie, Vater Peter und Schwester Katharina Dürr waren beide erfolgreiche Skisportler. 2008 feierte Dürr ihr Debut beim Weltcup in Zagreb. Spätere Erfolge waren unter anderem Silber im Mannschaftswettbewerb der Olympischen Spiele in Peking 2022 und Bronze im Slalom bei der WM 2023.