Lena Dürr - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Lena Dürr ist eine deutsche Skirennläuferin in den Disziplinen Slalom, Riesenslalom und alpine Kombination. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 gewann sie Silber mit der Mannschaft. Bei Weltmeisterschaften holte sie bislang drei Bronzemedaillen. Aktuelle News und Hintergründe zu Lena Dürr in der Übersicht.

  1. Linus Straßer

    Slalom-Finale in Sun Valley:Straßer mit Beinahe-Kollision, Dürr Zweite

    2:36 min
  2. Linus Strasser

    "Müssen uns hinterfragen":Licht und Schatten bei deutschen Alpin-Assen

    mit Video
  3. Mikaela Shiffrin aus den USA während ihrer Abfahrt beim Slalom-Weltcup.

    100. Weltcup-Sieg:Mikaela Shiffrin schreibt Ski-Geschichte

  4. Justin Murisier und Marco Odermatt aus der Schweiz jubeln während der Medaillenvergabe mit teilweise abrasierten Haaren.

    Gewinner und Verlierer in Saalbach:Alpine Ski-WM: Körbe, Erfolge und Kopfrasuren

    von Elisabeth Schlammerl
  5. Lena Dürr | Silbermedaillengewinnerin Mannschaft Peking 2022

    Alpine Ski-WM:Dürr mit Vorfreude auf Technikwettbewerbe

    2:46 min
  6. Ski-Weltcup in Kitzbühel - Marco Odermatt

    Die Stars der Alpinen Ski-WM:Lindsey Vonn träumt - Marco Odermatt droht

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video
  7. Deutschlands Slalom-Spezialistin Nummer eins, Lena Dürr, hat beim Weltcup in Courchevel den dritten Platz belegt.

    Shiffrin-Comeback in Courchevel:Lena Dürr rast wieder aufs Podest

  8. Lena Dürr reagiert nach dem Rennen.

    Slalom-Weltcup in Semmering:Lena Dürr stürmt auf das Podest

    mit Video
  9. Die deutsche Skirennläuferin Lena Dürr gewinnt den 3. Platz bei den Einzelrennen des Alpiner Skiweltcup.

    Ski Alpin in Levi/Finnland:Dürr feiert Slalom-Auftakt mit Podestplatz

Biografie

Lena Dürr wurde 1991 in München geboren. Sie stammt aus einer Ski-Familie, Vater Peter und Schwester Katharina Dürr waren beide erfolgreiche Skisportler. 2008 feierte Dürr ihr Debut beim Weltcup in Zagreb. Spätere Erfolge waren unter anderem Silber im Mannschaftswettbewerb der Olympischen Spiele in Peking 2022 und Bronze im Slalom bei der WM 2023.

