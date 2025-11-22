  3. Merkliste
Julia Tannheimer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Julia Tannheimer ist eine Biathletin aus Deutschland. Zusammen mit Selina Grotian gilt sie als große Nachwuchshoffnung des deutschen Biathlons. Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zu Julia Tannheimer im Überblick.
  1. Die Biathletin Sophia Schneider in Aktion beim Biathlon-Weltcup.

    Biathlon auf der Pokljuka:Deutsche Mixed-Staffel Sechste, Schweden top

    von Anja Fröhlich
    3:38 min
  2. Julia Tannheimer aus Deutschland in Aktion auf der Strecke.

    Wintersport:Kein Happy-End für deutsche Mixed-Staffel

    von Anja Fröhlich
    3:13 min
  3. Selina Grotian und Julia Tannheimer beim Wechsel in der Staffel

    Grotian und Tannheimer:Neue goldene Biathlon-Generation?

    von Lars Becker
    mit Video
  4. Franziska Preuß jubelnd auf dem IBU World Cup im Dezember 2024.

    Starke Biathlon-Frauen:Preuß reißt die jungen Wilden mit

    von Lars Becker
    mit Video

Biografie

Julia Tannheimer wurde 2005 in Ulm geboren. Bei Junioren-Weltmeisterschaften holte sie mehrere Goldmedaillen. 2024 gab sie ihr Debüt im Biathlon-Weltcup.

