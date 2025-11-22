Julia Tannheimer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Julia Tannheimer
|
Julia Tannheimer ist eine Biathletin aus Deutschland. Zusammen mit Selina Grotian gilt sie als große Nachwuchshoffnung des deutschen Biathlons. Aktuelle Nachrichten, Videos und Hintergründe zu Julia Tannheimer im Überblick.
Biathlon auf der Pokljuka:Deutsche Mixed-Staffel Sechste, Schweden topvon Anja Fröhlich3:38 min
Wintersport:Kein Happy-End für deutsche Mixed-Staffelvon Anja Fröhlich3:13 min
Grotian und Tannheimer:Neue goldene Biathlon-Generation?von Lars Beckermit Video
Starke Biathlon-Frauen:Preuß reißt die jungen Wilden mitvon Lars Beckermit Video
Biografie
Julia Tannheimer wurde 2005 in Ulm geboren. Bei Junioren-Weltmeisterschaften holte sie mehrere Goldmedaillen. 2024 gab sie ihr Debüt im Biathlon-Weltcup.
