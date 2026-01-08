Biathlon-Weltcup: Nawrath Zweiter im Sprint von Oberhof

Philipp Nawrath ist beim Biathlon-Weltup in Oberhof auf Platz 2 gesprintet. Sieger wurde Tommaso Giacomel (Italien). Bei den Frauen war Franziska Preuß als Fünfte beste Deutsche.

Philipp Nawrath ist beim Biathlon-Weltup in Oberhof auf den zweiten Platz gesprintet. Nur der Italiener Tommaso Giacomel war schneller. Philipp Horn lief als Siebter ins Ziel. 08.01.2026 | 2:17 min

Philipp Nawrath hat beim Auftakt des Biathlon-Weltcups in Oberhof für den erhofften deutschen Podestplatz gesorgt. Im Sprint belegte der 32-Jährige mit einer Strafrunde den zweiten Platz, es ist das zweite Podium des Winters in einem Einzelrennen für die deutschen Männer.

Nawraths Rückstand zu Tagessieger Tommaso Giacomel (1 Strafrunde) betrug am Ende 13,2 Sekunden. Dem Italiener war in Gedenken an seinen kürzlich verstorbenen Freund Sivert Guttorm Bakken nicht zum ganz großen Jubeln zumute:

Es ist eine Riesenerleichterung. Ich bin froh, dass es so funktioniert hat. „ Philipp Nawrath

Insgesamt präsentierte sich die deutsche Mannschaft, die vor allem in der Loipe überzeugte, stark. Hinter Nawrath erreichte Philipp Horn (1/+38,7 Sekunden) den siebten Platz, David Zobel (1/+59,9) wurde Zwölfter und sicherte sich so die halbe Olympia-Norm.

Ein Fehler kostet Philipp Nawrath im Sprint von Le Grand Bornand das mögliche Podium. Vetle Sjåstad Christiansen (Norwegen) gewinnt. 19.12.2025 | 2:47 min

Lucas Fratzscher (2/+1:21,1 Minuten) verpasste mit einer guten Leistung nur knapp die Top 15. Justus Strelow (3/+2:13,0) und Johannes Kühn (5/+2:27,7) lagen deutlicher zurück.

Sprint im Zeichen des verstorbenen Bakken

Giacomel feierte derweil einen emotionalen Sieg im Sprint, der ganz im Zeichen von Sivert Guttorm Bakken gestanden hatte. Der norwegische Biathlet war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im Höhenlager von Lavazè in Südtirol aufgefunden worden, die Ursache ist weiter unbekannt. Giacomel wollte eigentlich an jenem Tag zusammen mit Bakken Ski fahren gehen.

Sport : Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission. So nah an den deutschen Biathlon-Stars wie nie: Ein Jahr voller Druck, Tränen und Emotionen – mit intimen Einblicken ins Herz des Teams.

Zu Ehren von Bakken wurde die "1" nicht für das Rennen über zehn Kilometer vergeben, der Startbereich blieb zu Beginn leer. Athleten, Trainer und Fans gedachten mit einer Minute Applaus, es flossen viele Tränen. Im Zielbereich sendete Giacomel dann einen Gruß gen Himmel.

Preuß Fünfte vor Hettich

Die Frauen haben den ersten Podestplatz in einem Einzelrennen des Olympia-Winters knapp verpasst. Franziska Preuß als Fünfte und Janina Hettich-Walz als Sechste liefen mit je einem Schießfehler um wenige Sekunden am Podium vorbei. Hettich-Walz hat damit die Olympia-Norm geschafft.

Preuß fehlten 23,5 Sekunden zur Französin Julia Simon auf dem dritten Platz. Den Sieg sicherten sich Elvira Öberg aus Schweden mit 21,1 Sekunden Vorsprung auf die ebenfalls fehlerfreie Finnin Suvi Minkkinen.

Am Samstag geht es am Rennsteig mit der Verfolgung der Männer (12 Uhr) und der Staffel der Frauen (14.25 Uhr/beides ARD) weiter.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.