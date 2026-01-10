Weltcup in Oberhof: Biathlon-Frauen nach Aufholjagd auf Platz 3

Die deutsche Frauen-Staffel rettet beim Biathlon-Weltcup in Oberhof einen Podestplatz. Lange Gesichter dagegen bei den Männern, die in der Verfolgung arg patzen.

Die deutschen Frauen haben sich beim Biathlon-Weltcup in Oberhof den zweiten Staffel-Podestplatz des Olympia-Winters gesichert. Selina Grotian, Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und Franziska Preuß kamen beim überlegenen Sieg von Weltmeister Frankreich auf Rang drei.

Drei Nachlader von Franziska Preuß kosten Platz zwei

Beim entscheidenden letzten Schießen zog Preuß im direkten Duell durch drei Nachlader gegen die fehlerfreie Norwegerin Maren Kirkeeide den Kürzeren. So schnappten sich die Skandinavierinnen Rang zwei.

Nach einer Strafrunde von Grotian und insgesamt 13 Nachladern hatten die Schützlinge von Bundestrainer Kristian Mehringer am Ende 1:28,4 Minuten Rückstand auf den Olympia-Favoriten aus Frankreich. Norwegen lag 53,7 Sekunden zurück. Für die deutschen Frauen war es nach Platz drei in Hochfilzen das zweite Staffelpodium der Saison.

Selina Grotians Strafrunde als Bremsklotz

"Schon beim Anlauf habe ich mir gedacht, oh das könnte schwierig werden, meine Hände waren leider zwei Eisklötze", kommentierte Grotian in der ARD ihre Strafrunde. Sie habe kein richtiges Gefühl in den Händen gehabt:

Gefühlt habe ich sie auch alle getroffen, aber leider ist keine umgefallen. „ Selina Grotian über ihr Schießpech

Grotian übergab als Zehnte (+ 37,5 Sekunden) auf Tannheimer. Die 20-Jährige vermied liegend gerade so die nächste Strafrunde. Stehend brauchte sie zwei Nachlader. So ging Hettich-Walz mit einem Rückstand von 1:16,5 Minuten als Fünfte auf die Spitze ins Rennen. Und die 29-Jährige lieferte ab, brachte ihr Team auf Rang zwei nach vorn.

Weltcup-Gesamtsiegerin Preuß machte sich quasi zeitgleich mit Kirkeeide in den Schlussabschnitt. Und Deutschlands Sportlerin des Jahres überzeugte zunächst mit einem sehr schnellen Liegendschießen.

Kirkeeide holte den Rückstand von sieben Sekunden bis zum finalen Schießen aber auf und zog Preuß am Schießstand ab: Während die Norwegerin nur 20,6 Sekunden brauchte, dauerte es bei Preuß 50,3 Sekunden. Dennoch jubelte sie im Ziel mit ihren Teamkolleginnen.

Deutsche Männer enttäuschen in Verfolgung

In der Verfolgung der Männer lieferten die Deutschen derweil eine enttäuschende Teamleistung ab. Als Bester des DSV-Quintetts schaffte es Philipp Nawrath auf Rang 14.

Als Sprint-Zweiter ins Rennen gegangen, lag er bis zur Hälfte des Rennens auf Siegkurs. Doch nach insgesamt sieben Strafrunden reichte es für den 32-Jährigen nicht mal für einen Top-Ten-Platz. In der Endabrechnung leisteten sich die Deutschen 24 Fehlschüsse.

Nawrath hatte 45,5 Sekunden Rückstand auf den wie im Sprint siegreichen Tommaso Giacomel. Der Italiener gewann nach sechs Fehlern mit 4,5 Sekunden Vorsprung vor dem Norweger Martin Uldal (4 Fehler). Dritter wurde der Schwede Sebastian Samuelsson (6/+ 8,8 Sekunden).

Quelle: dpa