Mikaela Shiffrin - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Mikaela Shiffrin ist eine US-amerikanische Skirennläuferin und mit über 100 Weltcup-Siegen die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte. ZDFheute informiert aktuell über Mikaela Shiffrin: Nachrichten, Videos und Hintergründe in der Übersicht.
Aktuelle Nachrichten zu Mikaela Shiffrin
Shiffrins Dominanz im alpinen Skisport
Biografie
Mikaela Shiffrin wurde am 13. März 1995 in Colorado, USA geboren. Erste Siege im Ski Alpin konnte sie bereits im Alter von 16 Jahren verzeichnen. Heute ist Shiffrin die erfolgreichste Skirennfahrerin der Weltcup-Geschichte. Zudem stehen zwei olympische Goldmedaillen bei den Winterspielen in Sotschi und Pyeongchang sowie achtmal Gold bei Weltmeisterschaften in ihrer Bilanz.