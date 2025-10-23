Linus Straßer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Linus Straßer
Linus Straßer ist ein deutscher alpiner Skirennläufer, der auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert ist. Er gehört seit Jahren zu den konstantesten Slalomfahrern im Weltcup, bei der Weltmeisterschaft 2025 gewann er Bronze im Slalom. ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.
Aktuelle Nachrichten zu Linus Straßer
Biografie
Linus Straßer wurde 1992 in München geboren. Sein Weltcup-Debüt gab er 2013, den ersten Sieg feierte er 2017 beim Parallel-Slalom in Stockholm. In der Saison 2020/21 folgten Erfolge in Zagreb und Adelboden, die ihn in die Weltspitze des Slaloms führten. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking erreichte er Rang vier und gewann unter anderem mit Lena Dürr und Emma Aicher die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb. 2025 holte er Bronze bei der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm.