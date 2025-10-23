  3. Merkliste
Linus Straßer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Linus Straßer

Linus Straßer ist ein deutscher alpiner Skirennläufer, der auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert ist. Er gehört seit Jahren zu den konstantesten Slalomfahrern im Weltcup, bei der Weltmeisterschaft 2025 gewann er Bronze im Slalom. ZDFheute mit aktuellen Nachrichten und Hintergründen.

Aktuelle Nachrichten zu Linus Straßer

  1. Linus Straßer

    Slalom-Finale in Sun Valley:Straßer mit Beinahe-Kollision, Dürr Zweite

    2:36 min
  2. Linus Strasser

    "Müssen uns hinterfragen":Licht und Schatten bei deutschen Alpin-Assen

    mit Video
  3. Linus Straßer aus Deutschland reagiert im Zielbereich.

    Doch noch eine Medaille für DSV:Straßer holt Bronze im letzten WM-Rennen

    mit Video
  4. Justin Murisier und Marco Odermatt aus der Schweiz jubeln während der Medaillenvergabe mit teilweise abrasierten Haaren.

    Gewinner und Verlierer in Saalbach:Alpine Ski-WM: Körbe, Erfolge und Kopfrasuren

    von Elisabeth Schlammerl
  5. Ski-Weltcup in Kitzbühel - Marco Odermatt

    Die Stars der Alpinen Ski-WM:Lindsey Vonn träumt - Marco Odermatt droht

    von Elisabeth Schlammerl
    mit Video
  6. Albert Popov bejubelt seinen Sieg im Slalom von Madonna di Campiglio

    Slalom in Madonna di Campiglio:Popov gewinnt überraschend - Straßer Sechster

    von Sebastian Ungermanns
    1:07 min
  7. Linus Strasser

    Ski Alpin in Levi:Straßer will beim Slalom-Auftakt durchstarten

    von Stephan Klemm
  8. Slalom

    Nach Sieg in Kitzbühel:Slalom: Straßer siegt auch in Schladming

    von Jochen Esser
    1:18 min
  9. Linus Straßer | Sieger Weltcup-Slalom Kitzbühel

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Straßer siegt bei Slalom in Kitzbühel

    1:28 min

Biografie

Linus Straßer wurde 1992 in München geboren. Sein Weltcup-Debüt gab er 2013, den ersten Sieg feierte er 2017 beim Parallel-Slalom in Stockholm. In der Saison 2020/21 folgten Erfolge in Zagreb und Adelboden, die ihn in die Weltspitze des Slaloms führten. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking erreichte er Rang vier und gewann unter anderem mit Lena Dürr und Emma Aicher die Silbermedaille im Mannschaftswettbewerb. 2025 holte er Bronze bei der Weltmeisterschaft in Saalbach-Hinterglemm.

