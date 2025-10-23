Linus Straßer - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Linus Straßer

Linus Straßer ist ein deutscher alpiner Skirennläufer, der auf die technischen Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert ist. Er gehört seit Jahren zu den konstantesten Slalomfahrern im Weltcup, bei der Weltmeisterschaft 2025 gewann er Bronze im Slalom.