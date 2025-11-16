  3. Merkliste
Slalom: Braathen mit historischem Erfolg, Dämpfer für Straßer

Slalom-Weltcup-Auftakt in Levi:Brasilianer gewinnt Slalom, Dämpfer für Straßer

Für Linus Straßer lief der erste Weltcup-Slalom nicht wie erwünscht. Dem norwegischen Brasilianer Braathen gelang ein historischer Erfolg.

Lucas Pinheiro Braathen (Brasilien) im ersten Lauf des Slaloms beim FIS Skiweltcup im finnischen Levi am 16. November 2025.

Lucas Pinheiro Braathen hat Brasilien den ersten Weltcup-Sieg verschafft.

Quelle: Imago

Linus Straßer hat beim ersten Weltcup-Slalom der neuen Saison einen Spitzenplatz klar verpasst. Der WM-Dritte aus der Vorsaison wurde in Levi in Nordfinnland 15. mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Sieger Lucas Pinheiro Braathen.

Straßer war als Vierter in den entscheidenden Durchgang gestartet, fiel dann auf dem letzten Teilabschnitt aber noch weit zurück.

Historischer Sieg für Brasilien

Hinter dem gebürtigen Norweger Braathen, der nach seinem Abschied vom norwegischen Ski-Verband den ersten Weltcup-Sieg der Historie für Brasilien verbuchte, kamen Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich und der Finne Eduard Hallberg auf die Plätze zwei und drei.

Nicht in die besten 30 des ersten Durchgangs und damit ins Finale geschafft hatten es die drei anderen deutschen Starter Anton Tremmel (34.), Sebastian Holzmann bei dessen Comeback nach einem Kreuzbandriss (47.) und Debütant Dominik Zerhoch (61.).

Der deutsche Linus Strasser in Aktion.

Der 2. Lauf beim Weltcup-Slalom der Männer im finnischen Levi. Kommentator: Fabian Meseberg.

16.11.2025 | 63:19 min

Nächste Station Gurgl

Schon am Wochenende geht es mit Slaloms der Männer und Frauen in Gurgl in Tirol weiter. Dann greifen auch Emma Aicher und Lena Dürr wieder an, die am Samstag in Levi Dritte und Vierte geworden waren.

Emma Aicher jubelt über ihren dritten Platz beim Slalom in Levi; auf Platz eins liegt Mikaela Shiffrin, auf Platz zwei Lara Colturi.

Emma Aicher fährt in Levi zum besten Slalom-Ergebnis ihrer Karriere. Beim Sieg der überragenden Mikaela Shiffrin wird die 22-Jährige Dritte. Knapp dahinter: Teamkollegin Lena Dürr.

15.11.2025 | 3:13 min

Quelle: Reuters

Quelle: dpa, SID
