Ski-Weltcup in Crans-Montana: Weltcup als Zeichen der Hoffnung

Ski-Weltcup in Crans Montana:OK-Chef Defago: Weltcup als Zeichen der Hoffnung

|

Die Weltcup-Rennen in Crans-Montana stehen im Zeichen der Brandtragödie. OK-Chef Didier Defago über die Gestaltung der Rennen und seine Hoffnung auf die positive Kraft des Sports.

OK-Chef Didier Defago im ZDF-Interview in Crans Montana

Didier Defago, der OK-Chef für die alpinen Rennen in Crans Montana, spricht über die Überlegungen für die Austragung des Weltcups nach der Brandtragödie.

29.01.2026 | 4:50 min

Nach der Brandkatastrophe an Silvester in Crans-Montana hatten die Veranstalter der für Ende Januar geplanten alpinen Weltcuprennen entschieden, den Weltcup durchzuführen. Offen war noch, in welchem Rahmen: "Es hat zwei bis drei Wochen gedauert, die wir überlegt haben, in welchem Rahmen der Weltcup durchgeführt wird", sagte Didier Defago im ZDF-Interview. Er ist Chef der Weltcuprennen und des Organisationskomitees der WM 2027 in Crans Montana.

Freitag, 30. Januar, 10 Uhr: Abfahrt Frauen
Samstag, 31. Januar, 11 Uhr: Super-G Frauen
Sonntag, 1. Februa, 11 Uhr: Abfahrt Männer

Fokus auf den Sport - Hoffen auf etwas Freude

Es wird ein Weltcup in Moll sein. Das sonst übliche Rahmenprogramm in einem Weltcuport rund um die Rennstrecke wurde abgesagt, schildert Defago: "Wir legen den Fokus auf den Sport."

Dieses Foto zeigt die Fassade der Bar "Le Constellation“, in der das Feuer ausbrach, aufgenommen unter dem Schnee während eines nationalen Trauertages in Crans-Montana

Crans Montana in diesen Tagen zwischen Ski Weltcup und der Aufarbeitung des Brandunglücks. Ein Kellner erhebt schwere Vorwürfe gegen den Bar-Betreiber. Die Ermittlungen weiten sich derweil aus.

29.01.2026 | 2:13 min

Ob die Rennen der Menschen etwas Ablenkung bieten können, das wisse er nicht, so Defago. Er hofft aber: "Für mich ist wichtig, dass die Leute, die kommen, auch die junge Generation, wieder positive Emotionen erleben können."

Der Sport bringt die Leute zusammen und bringt positive Emotionen.

Crans Montanas OK-Chef Didier Defago

Klar sei, dass die Tragödie immer Teil der Geschichte von Crans-Montana bleibe, so Defago. "Aber man darf vielleicht eine kleine Hoffnung oder Erleichterung haben übers Wochenende."

Quelle: Reuters

Quelle: ZDF
Über das Thema berichtete ZDFsportstudio am 29.01.2026 um 23:08 in dem Beitrag: "Crans Montana: OK-Chef über Weltcup in Moll"
