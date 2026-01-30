Ski-Weltcup in Crans-Montana: Weltcup als Zeichen der Hoffnung

Ski-Weltcup in Crans Montana:OK-Chef Defago: Weltcup als Zeichen der Hoffnung
Die Weltcup-Rennen in Crans-Montana stehen im Zeichen der Brandtragödie. OK-Chef Didier Defago über die Gestaltung der Rennen und seine Hoffnung auf die positive Kraft des Sports.
Nach der Brandkatastrophe an Silvester in Crans-Montana hatten die Veranstalter der für Ende Januar geplanten alpinen Weltcuprennen entschieden, den Weltcup durchzuführen. Offen war noch, in welchem Rahmen: "Es hat zwei bis drei Wochen gedauert, die wir überlegt haben, in welchem Rahmen der Weltcup durchgeführt wird", sagte Didier Defago im ZDF-Interview. Er ist Chef der Weltcuprennen und des Organisationskomitees der WM 2027 in Crans Montana.
Freitag, 30. Januar, 10 Uhr: Abfahrt Frauen
Samstag, 31. Januar, 11 Uhr: Super-G Frauen
Sonntag, 1. Februa, 11 Uhr: Abfahrt Männer
Fokus auf den Sport - Hoffen auf etwas Freude
Es wird ein Weltcup in Moll sein. Das sonst übliche Rahmenprogramm in einem Weltcuport rund um die Rennstrecke wurde abgesagt, schildert Defago: "Wir legen den Fokus auf den Sport."
Ob die Rennen der Menschen etwas Ablenkung bieten können, das wisse er nicht, so Defago. Er hofft aber: "Für mich ist wichtig, dass die Leute, die kommen, auch die junge Generation, wieder positive Emotionen erleben können."
Klar sei, dass die Tragödie immer Teil der Geschichte von Crans-Montana bleibe, so Defago. "Aber man darf vielleicht eine kleine Hoffnung oder Erleichterung haben übers Wochenende."
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Mehr Wintersport
Ergebnisse, Kalender:Kristoffersen gewinnt Schladming-Slalom, Straßer raus
Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport