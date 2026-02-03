Die olympischen Winterspiele 2026 haben noch vor der Eröffnungsfeier ihren ersten Dopingfall. Die italienische Biathletin Rebecca Passler wurde suspendiert.

Das italienische Biathlon-Team wird unmittelbar vor Start der Olympischen Winterspiele im eigenen Land von einem Dopingfall erschüttert. Rebecca Passler aus Antholz, wo ab kommendem Sonntag die olympischen Rennen der Skijäger stattfinden, wurde bei einer Kontrolle außerhalb des Wettkampfs im Januar positiv getestet. ,

Laut Italiens Anti-Doping-Behörde seien bei ihr Spuren von Letrozol gefunden worden. Mit dem Medikament kann der Östrogenspiegel gesenkt werden, hauptsächlich wird es aber zur Krebsbehandlung eingesetzt.

Passler vorläufig suspendiert

Passler wird als Folge des Verstoßes vorläufig suspendiert und wird nicht am Saison-Highlight teilnehmen, von ihr gab es zunächst keine Reaktion.

Passler gehörte ursprünglich zu Italiens fünfköpfigem Frauenteam für die Winterspiele. Derzeit wird noch geklärt, ob eine Nachnominierung einer anderen Athletin möglich ist.

"Der Verband prüft den Vorfall bereits eingehend und beabsichtigt, seine Athletin auf allen geeigneten Wegen zu unterstützen", sagte Präsident Flavio Roda vom italienischen Wintersportverband FISI in einer ersten Stellungnahme:

Es ist unerlässlich, der Sache auf den Grund zu gehen, um jeden Zweifel auszuräumen, der die Karriere von Rebecca und das Ansehen des Verbandes schwer beeinträchtigen könnte. „ Stellungnahme Wintersportverband Italien

Seit 2021 im Weltcup

Die 24-jährige Passler startet seit Ende 2021 im Weltcup. Im Januar war sie bei den Wettkämpfen im thüringischen Oberhof Startläuferin der italienischen Frauenstaffel, die in Abwesenheit der Stars Lisa Vittozzi und Dorothea Wierer nur den zehnten Platz belegte. Ihre besten Karriereresultate sind zwei elfte Plätze im Sprint von Oberhof und im Massenstart von Annecy.

