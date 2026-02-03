Viel Betrieb in Heidenheim, Hamburg und Mainz, wenig in Bremen. Die Abstiegskandidaten nutzten das Winter-Transferfenster unterschiedlich. Doch Leihgeschäfte dominierten überall.

Als letztes schlug Mainz 05 noch mal zu. Am Montagabend um 21:30 Uhr, also eineinhalb Stunden nach Schließung des Wintertransfer-Fensters, vermeldete die Vereins-Homepage die Verpflichtung des Stürmers Sheraldo Becker, der vom spanischen Erstligisten CA Osasuna bis Saisonende ausgeliehen wird.

Damit reagierten die Mainzer auf die schwere Verletzung von Benedict Hollerbach. Zu Jahresbeginn hatten sie sich bereits Mittelstürmer Phillip Tietz für 4 Millionen Euro von Augsburg gekauft und damit für den teuersten Winter-Transfer innerhalb der Bundesliga gesorgt.

Wintertransfers: Der VfL Wolfsburg gibt am meisten Geld aus

Am Deadline Day verstärkte sich die Bundesliga noch mit fünfzehn Spielern. Die Transferperiode im Winter bietet besonders Mannschaften, die hinter ihren Erwartungen zurückbleiben oder wie die Mainzer in Abstiegsgefahr stecken, die Möglichkeit ihren Kader nachzubessern.

Die nutzte am letzten Tag vor allem noch der VfL Wolfsburg und holte mit dem von Bayer Leverkusen ausgeliehenen Jeanuel Belocian sowie dem von PSV Eindhoven gekauften Jonas Adjetey gleich zwei Innenverteidiger.

Für die gleiche Position war im Dezember bereits Cleiton von Flamengo Rio de Janeiro gekommen, er steht dem Club auf Grund einer Verletzung wie mehrere andere Abwehrspieler aktuell nicht zur Verfügung. Mit Gesamtausgaben von 25 Millionen Euro und null Einnahmen verzeichnet der Werksklub in diesem Winter das mit Abstand höchste Transferdefizit der Bundesliga.

Der teuerste Spieler geht nach Leipzig

Den teuersten Einzelspieler leistete sich RB Leipzig, der für Abdoul Konè 17,5 Millionen Euro an Stade Rennes zahlt. Der Kauf des Innenverteidigers ist allerdings ein Vorgriff auf die nächste Saison, da die Leipziger ihn gleich wieder an Rennes ausgeliehen haben.

Für die aktuelle Saison krempeln die Leipziger vor allem die Offensive um. Suleman Sani, Brajan Gruda, Ayodele Thomas wurden verpflichtet, Timo Werner und Amadou Haidara abgegeben.

Relativ früh stellte Eintracht Frankfurt seine Aktivitäten ein. Dabei setzte der Klub mit den aktuell meisten Gegentoren (45) vor allem auf den Angriff, für den vier frische Kräfte geholt wurden, unter anderem das Ex-Elversberger Juwel Younes Ebnoutalib. Die Abwehr wurde lediglich mit Keita Kosugi verstärkt, der 6 Millionen Euro kostete und bislang ohne Einsatz blieb.

Viele Leihen im Tabellenkeller

Tief im Tabellenkeller sind die finanziellen Möglichkeiten geringer und fast nur Leihgeschäfte möglich, wie das von Stürmer Eren Dinkci, der für den Rest der Saison von Freiburg nach Heidenheim zurückkehrt. Der FC Augsburg lieh – neben dem Kauf von Mittelstürmer Uchenna Ogundu - gleich vier Spieler aus.

Der HSV unterzeichnete drei neue Leihverträge und holte zwei verliehene Spieler vorzeitig zurück. Der FC St. Pauli hofft, mit dem ablösefreien Mittelstürmer Taichi Hara sowie Mittelfeldmann Mattias Rasmussen, für den 1 Million Euro fällig wurden, seine lahme Offensive in Schwung zu kriegen.

Viel Vertrauen in den aktuellen Kader hat offenbar Werder Bremen, der lediglich Mittelstürmer Jovan Milosevic vom VFB Stuttgart ausgeliehen hat. Der Serbe soll Victor Boniface ersetzen, dessen Leihe zum Flop wurde.

Die Bremer hatten am Deadline Day vor allem mit der Verpflichtung eines neuen Trainers zu tun, nachdem der erfolglose Horst Steffen am Sonntag freigestellt worden war. Als Favoriten auf den Job gelten die beiden bundesligaerfahrenen Dänen Bo Svensson und Bo Henriksen.

Nullnummern bei Union und beim BVB

Noch ruhiger als in Bremen war es nur bei Union Berlin und Borussia Dortmund, die offenbar zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf sind und keinen neuen Spieler holten.

Die Dortmunder verzichteten auf einen Ersatz für Abwehrspieler Aaron Anselmino, dessen Leihe der FC Chelsea vorzeitig beendete und verzeichneten mit Nationalspieler Pascal Groß sogar den wohl prominentesten Abgang in diesem Winter.

