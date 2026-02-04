DFB-Pokal: VfB Stuttgart mit Arbeitssieg gegen Holstein Kiel

Der VfB Stuttgart hat das Halbfinale des DFB-Pokals erreicht. Im eisig kalten Kieler Stadion taten sich die Schwaben zunächst schwer, siegten am Ende aber verdient.

Der VfB Stuttgart steht im Halbfinale des DFB-Pokals. Die Schwaben gewannen bei Holstein Kiel mit 3:0. Die Treffer des Abends erzielten Deniz Undav in der 57. und Chris Führich in der 90. Minute. Atakan Karazor setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.

Guter Start der Kieler

Die Gastgeber aus Kiel begannen vor 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern stark, glänzten mit gutem Umschaltspiel und hatten in den ersten 45 Minuten gegen einen zögerlich agierenden VfB die ein oder andere Chance auf einen Treffer.

Diese erzielten nach der Pause allerdings die Stuttgarter und wurden ihrer Favoritenrolle doch noch gerecht und gewannen am Ende deutlich.

Die Bedingungen waren sehr schwierig. Schwieriger Platz, schwieriges Wetter, unangenehmer Gegner. Da zählt einfach nur eine Runde weiterkommen. Am Ende spielen wir es souverän runter. „ VfB-Spieler Chris Führich im ZDF

Alles oder nichts im DFB-Pokal-Viertelfinale: Holstein Kiel - VfB Stuttgart relive. Kommentator: Martin Schneider. Moderation: Lili Engels. Experte: Hanno Balitsch. 04.02.2026 | 170:03 min

Keeper Weiners Fehler bleibt ohne Folgen

Die Kieler kamen gut ins Spiel und nutzten einige Umschaltaktionen clever für aussichtsreiche Torschüsse durch Adrian Kapralik (8.) und Andu Kelati (11.). Die Stuttgarter taten sich schwer, wurden aber trotz der eisigen Bedingungen etwas munterer.

Chris Führich und Deniz Undav (25.) per Kopf versuchten sich vergeblich am 1:0, ehe die VfB-Führung fast durch eine Unachtsamkeit von Pokaltorwart Timon Weiner entstand, dem eine Flanke durch die Finger flutschte. Doch der Schuss von Bilal El Khannous wurde geblockt.

Tierischer Flitzer sorgt für Unterhaltung

Auf dem Platz blieb die Unterhaltung eher mäßig. Dafür sorgte ein tierischer Flitzer für Abwechslung. Ein Hase rannte wenige Minuten nach dem Pausenpfiff quer über den Rasen und verschwand dann wieder.

Tolles Unterhaltungsprogramm in der Pause: Storch "Stolle" und ein Hase Quelle: IMAGO / Sportfoto Rudel

In dieser Pokalsaison hatten sich die in der Liga durchwachsen auftretenden Kieler jeweils auswärts gegen die Bundesligisten VfL Wolfsburg (1:0) und dann den Hamburger SV im Elfmeterschießen durchgesetzt.

Der gut aufgelegte Titelverteidiger Stuttgart, der seit dem Jahreswechsel nur eines von sieben Pflichtspielen verloren hat, besiegte im Pokal bislang die Zweitligisten Braunschweig und Bochum sowie Erstliga-Konkurrent Mainz.

VfB kommt deutlich aktiver aus der Pause

Die Gäste starteten deutlich aktiver in die zweite Hälfte. Führich bekam nach einem Duell mit Kiels Kasper Davidsen einen Freistoß zugesprochen. Aus der daraus resultierenden Hereingabe leitete VfB-Kapitän und Ex-Kieler Atakan Karazor den Ball im Strafraum zu Undav per Kopf.

Der Nationalspieler setzte sich beharrlich durch und spitzelte den Ball ins Tor. In der Schlussphase wurden die Kieler noch mal gefährlich, der Titelverteidiger machte dann mit seinen beiden späten Toren aber alles klar.

Quelle: dpa, SID, ZDF