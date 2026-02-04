  3. Merkliste
Olympia 2026: Curling eröffnet die Winterspiele in Cortina

vor 31 Minuten
Thüringen: AfD-Politiker Höcke scheitert mit Misstrauensvotum gegen Ministerpräsident Voigt

|

Der olympische Auftakt gehört dem Curling: Vier Partien eröffnen die Winterspiele. Mit dabei sind die Top-Favoriten aus Großbritannien, der Schweiz, Kanada und Schweden.

Zwei Männer präparieren die Curling-Bahn vor den Olympischen Winterspielen 2026

Die Curling-Mixed-Vorkämpfe sind die ersten Wettbewerbe der Olympischen Winterspiele 2026.

Quelle: AP | David J. Phillip

Offiziell beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo erst mit der Eröffnungsfeier am Freitag (6. Februar live im ZDF streamen). Doch der olympische Auftakt beginnt bereits heute: Im Curling fallen am Mittwoch die ersten Entscheidungen – mit vier Partien zum Start der Spiele.

Curling-Favoriten greifen ein

Die Geschwister Isabella und Rasmus Wrana aus Schweden zählen im olympischen Curling Mixed Wettbewerb mit zum Favoritenkreis. Sie treffen am heutigen Abend auf Südkorea. Eine Medaille hat aber auch das Team aus der Schweiz im Blick: Dort tritt das Ehepaar Briar Schwaller-Hürlimann und Yannick Schwaller gegen Estland an.

Am Start, aber noch nicht im Wettkampfgeschehen involviert, sind die Ski-Alpin-Fahrer und die Rennrodler. Beide fahren am heutigen Mittwoch ihr erstes offizielles Training auf der Strecke. Für alle weiteren Artikel steht vor allem an: An den Wettkampfstätten einfinden und sich auf die Entscheidungen vorzubereiten.

Olympisches Dorf

2900 Athleten aus fast 100 Ländern kämpfen an 7 Standorten um eine Medaille. In Mailand konnten wir einen Blick ins Dorf und in die Wohnungen der Sportler werfen.

04.02.2026 | 1:30 min

ICE und Los Angeles: Coventry mit heiklen Themen konfrontiert

Elf Monate ist die ehemalige Olympiasiegerin Kirsty Coventry IOC-Präsidentin. Sie galt als Wunsch-Kandidatin ihres Vorgängers Thomas Bach.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry

Elf Monate ist die ehemalige Olympiasiegerin Kirsty Coventry IOC-Präsidentin. Vor Beginn der Winterspiele in Italien muss sie gleich mit mehreren heiklen Themen umgehen.

03.02.2026 | 2:40 min

Schon zu Beginn der IOC-Session in Mailand sieht sich Coventry mit zahlreichen Krisen konfrontiert: Debatten um einen möglichen ICE-Einsatz in Italien, personelle Verstrickungen rund um die Spiele in Los Angeles 2028 sowie organisatorische Probleme bei den Winterspielen. "Alles, was von Olympia ablenkt, ist traurig", sagt Coventry.

Wettkämpfe des Tages in der Übersicht

Curling, Mixed, Vorrunde, 1. Spieltag (Cortina d´Ampezzo)

19.05 Uhr: Estland - Schweiz (im ZDF-Stream)
19.05 Uhr: Großbritannien - Norwegen (im ZDF-Stream)
19.05 Uhr: Kanada - Tschechien (im ZDF-Stream)
19.05 Uhr: Schweden - Südkorea (im ZDF-Stream)

Quelle: Reuters

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in "sportstudio live".
