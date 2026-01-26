Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortinasteht kurz bevor. Doch wer soll die deutsche Fahne tragen? Stimmen Sie hier für Ihre Favoriten ab.

Noch steht nicht fest, wer bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina die deutsche Fahne tragen wird. Vom 26. Januar (6 Uhr MEZ) bis zum 3. Februar (23.59 Uhr MEZ) können Fans nun abstimmen, wem aus dem Team Deutschland diese Ehre zuteil werden soll.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sechs Kandidaten und Kandidatinnen - drei Frauen und drei Männer - für die Wahl zum Fahnenträger-Duo aufgestellt. Bekanntgegeben wird das gewählte Duo einen Tag vor der Eröffnungsfeier am Donnerstag, dem 5. Februar.

Wir haben es uns mit der Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen nicht leicht gemacht. „ DOSB-Präsident Thomas Weikert

Der DOSB hat folgende sechs Mitglieder des Team Deutschland zur Wahl benannt:

Diese Frauen sind nominiert

Ramona Hofmeister (29 / Snowboard) - Bronzemedaille Pyeongchang 2018, dritte Olympiateilnahme



Laura Nolte (27 / Bob) - Olympiasiegerin Peking 2022, zweite Olympiateilnahme



Katharina Schmid (29 / Skispringen) - Silbermedaille Peking 2022, Silbermedaille Pyeongchang 2018, vierte Olympiateilnahme

Diese Männer sind nominiert

Leon Draisaitl (30 / Eishockey) - NHL-MVP 2020, bester deutscher Eishockeyspieler seiner Zeit, erste Olympiateilnahme



Johannes Rydzek (34 / Nordische Kombination) - zweifacher Olympiasieger Pyeongchang 2018, Silbermedaille Sotschi 2014, Bronzemedaille Vancouver 2010, fünfte Olympiateilnahme



Tobias Wendl (38 / Rennrodeln) - jeweils zweifacher Olympiasieger Peking 2022, Pyeongchang 2018 und Sotschi 2014 , vierte Olympiateilnahme

Kriterien: Vorbildfunktion und Erfolge

Die Kriterien für die Vorauswahl der sechs Nominierten waren zum einen die bisherigen internationalen, insbesondere olympischen Erfolge sowie auch die Vorbildfunktion der Athleten.

Auf die Liste geschafft haben es Sportler, die nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit und Haltung einen fairen und manipulationsfreien Leistungssport verkörpern und Menschen begeistern und inspirieren, selbst Sport zu treiben und sportlichen Erfolg anzustreben.

DOSB-Präsident Thomas Weikert sagt über die Suche: "Wir haben es uns mit der Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen nicht leicht gemacht. Bei einem Team D mit über 180 Athleten und Athletinnen, davon 37 olympische Medaillengewinner und viele prominente und verdiente Sportler, hätte die Liste noch deutlich länger sein können."

Mit Hofmeister und Wendl stehen zwei Kandidaten zur Wahl, die es schon zu den Winterspielen 2022 auf die Shortlist geschafft hatten. Bei der Abstimmung vor vier Jahren gewannen Claudia Pechstein (Eisschnelllauf) und Francesco Friedrich (Bob) die Wahl.

So läuft die Wahl ab

Seit den Olympischen Spielen in Rio 2016 können Öffentlichkeit und Fans gemeinsam mit den Athleten des Team D über die Fahnenträger abstimmen. Dabei werden die Stimmen der Athleten des Team D und die der Fans mit jeweils 50 Prozent gewertet.

Wer dann bei den Frauen und Männern die höchste Prozentpunktzahl hat, trägt die Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026.

Dezentrale Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Norditalien findet dezentral an vier Standorten statt. Neben dem Hauptstandort Mailand sind dies Cortina, Livigno und Predazzo. Aufgrund der verteilten Standorte ist es deshalb möglich, dass die Fahnenträger nicht am selben Ort sein werden.

Der Einlauf der Mannschaften soll an allen Standorten zeitgleich stattfinden, um ein gemeinschaftliches Gefühl herzustellen.

