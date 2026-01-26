  3. Merkliste
Abstimmung zu Olympia 2026: Wer soll die deutsche Fahne tragen?

Die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortinasteht kurz bevor. Doch wer soll die deutsche Fahne tragen? Stimmen Sie hier für Ihre Favoriten ab.

Die deutschen Fahnenträger Francesco Friedrich und Claudia Pechstein laufen mit den deutschen Teilnehmern ein am 04.02.2022 in Beijing.
26.01.2026 | 0:29 min

Noch steht nicht fest, wer bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina die deutsche Fahne tragen wird. Vom 26. Januar (6 Uhr MEZ) bis zum 3. Februar (23.59 Uhr MEZ) können Fans nun abstimmen, wem aus dem Team Deutschland diese Ehre zuteil werden soll.

Aufruf zur Wahl des deutschen Fahnenträgers für die Olympischen Winterspielen 2026.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat sechs Kandidaten und Kandidatinnen - drei Frauen und drei Männer - für die Wahl zum Fahnenträger-Duo aufgestellt. Bekanntgegeben wird das gewählte Duo einen Tag vor der Eröffnungsfeier am Donnerstag, dem 5. Februar.

Wir haben es uns mit der Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen nicht leicht gemacht.

DOSB-Präsident Thomas Weikert

Der DOSB hat folgende sechs Mitglieder des Team Deutschland zur Wahl benannt:

Diese Frauen sind nominiert

Ramona Hofmeister (29 / Snowboard) - Bronzemedaille Pyeongchang 2018, dritte Olympiateilnahme

Laura Nolte (27 / Bob) - Olympiasiegerin Peking 2022, zweite Olympiateilnahme

Katharina Schmid (29 / Skispringen) - Silbermedaille Peking 2022, Silbermedaille Pyeongchang 2018, vierte Olympiateilnahme

Diese Männer sind nominiert

Leon Draisaitl (30 / Eishockey) - NHL-MVP 2020, bester deutscher Eishockeyspieler seiner Zeit, erste Olympiateilnahme

Johannes Rydzek (34 / Nordische Kombination) - zweifacher Olympiasieger Pyeongchang 2018, Silbermedaille Sotschi 2014, Bronzemedaille Vancouver 2010, fünfte Olympiateilnahme

Tobias Wendl (38 / Rennrodeln) - jeweils zweifacher Olympiasieger Peking 2022, Pyeongchang 2018 und Sotschi 2014 , vierte Olympiateilnahme

Kriterien: Vorbildfunktion und Erfolge

Die Kriterien für die Vorauswahl der sechs Nominierten waren zum einen die bisherigen internationalen, insbesondere olympischen Erfolge sowie auch die Vorbildfunktion der Athleten.

Auf die Liste geschafft haben es Sportler, die nicht nur mit ihren Erfolgen, sondern auch mit ihrer Persönlichkeit und Haltung einen fairen und manipulationsfreien Leistungssport verkörpern und Menschen begeistern und inspirieren, selbst Sport zu treiben und sportlichen Erfolg anzustreben.

Felix Loch ist jetzt im Sportstudio.

Rodel-Star Felix Loch freut sich im Talk mit Jochen Breyer vor allem deswegen auf die Winterspiele in Cortina, weil diesmal seine ganze Familie und seine Freunde dabei sein können.

24.01.2026 | 18:58 min

DOSB-Präsident Thomas Weikert sagt über die Suche: "Wir haben es uns mit der Auswahl der Kandidaten und Kandidatinnen nicht leicht gemacht. Bei einem Team D mit über 180 Athleten und Athletinnen, davon 37 olympische Medaillengewinner und viele prominente und verdiente Sportler, hätte die Liste noch deutlich länger sein können."

Mit Hofmeister und Wendl stehen zwei Kandidaten zur Wahl, die es schon zu den Winterspielen 2022 auf die Shortlist geschafft hatten. Bei der Abstimmung vor vier Jahren gewannen Claudia Pechstein (Eisschnelllauf) und Francesco Friedrich (Bob) die Wahl.

So läuft die Wahl ab

Seit den Olympischen Spielen in Rio 2016 können Öffentlichkeit und Fans gemeinsam mit den Athleten des Team D über die Fahnenträger abstimmen. Dabei werden die Stimmen der Athleten des Team D und die der Fans mit jeweils 50 Prozent gewertet.

Wer dann bei den Frauen und Männern die höchste Prozentpunktzahl hat, trägt die Fahne bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele Mailand Cortina 2026.

Das Olympische Feuer wird in Venedig auf einer typischen Gondel transportiert.

Auf ihrer Reise durch Italien ist die Olympische Fackel durch Venedig gezogen. Auf einer Gondel ging es durch die Kanäle, vorbei an bekannten Sehenswürdigkeiten wie der Rialto-Brücke.

23.01.2026 | 0:17 min

Dezentrale Eröffnungsfeier

Die Eröffnungsfeier der Winterspiele in Norditalien findet dezentral an vier Standorten statt. Neben dem Hauptstandort Mailand sind dies Cortina, Livigno und Predazzo. Aufgrund der verteilten Standorte ist es deshalb möglich, dass die Fahnenträger nicht am selben Ort sein werden.

Der Einlauf der Mannschaften soll an allen Standorten zeitgleich stattfinden, um ein gemeinschaftliches Gefühl herzustellen.

olympia-einkleidung

In 16 Tagen beginnen die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Für das deutsche Team steht die Titelverteidigung von Platz zwei im Medaillenspiegel wie in Peking im Fokus. Die sportliche Vorbereitung läuft – das Outfit steht.

21.01.2026 | 1:13 min
Quelle: ZDF, DOSB
Das ZDF berichtet großflächig von den Olympischen Winterspielen 2026 aus Mailand und Cortina. Auch die Eröffnungsfeier ist Thema. Über die Suche nach der Fahnenträgerin und dem Fahnenträger berichtet ZDFheute am 26.01.2026 um 08:40 Uhr in dem Beitrag "Wer soll die deutsche Fahne tragen?"
