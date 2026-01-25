Ausnahme-Rodler zu Gast im sportstudio: Loch: Freude vor Olympia, Kritik an Russen-Start

Rodler Felix Loch spricht bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio über die Chancen auf Olympiagold Nummer vier, die Fortsetzung seiner Karriere und den Start russischer Sportler.

Rodel-Star Felix Loch freut sich im Talk mit Jochen Breyer vor allem deswegen auf die Winterspiele in Cortina, weil diesmal seine ganze Familie und seine Freunde dabei sein können. 24.01.2026 | 18:58 min

Felix Loch reist nach seinem 56. Weltcup-Sieg in Oberhof als Nummer 1 der Rodel-Welt zu den Olympischen Spielen nach Cortina. Olympiagold Nummer vier bei seinen fünften Winterspielen scheint für den Bayern im Duell mit seinem österreichischen Erzrivalen Jonas Müller greifbar - doch Loch sieht sich nicht in der Favoritenrolle.

"Viele denken, der Jonas und ich machen es unter uns aus. Aber es sieht dann meistens bei Olympia ein bisschen anders aus. Da fahren ein paar um die Medaillen mit", erklärt Loch bei seinem Auftritt im ZDF-Sportstudio.

Grandioses Gefühl vor Olympia

Neben Müller sieht er bei der Olympia-Entscheidung in genau zwei Wochen in Cortina auch seinen Teamkollegen Max Langenhan und die Gastgeber ("Die haben viel auf der Olympiabahn trainiert") als Hauptkonkurrenten. Lochs Gefühl vor dem Highlight ist jedoch generell grandios:

Es passt einfach alles. Mir geht’s gut, ich fühle mich so gut wie lange nicht mehr. „ Felix Loch

Zumal er auf der Olympia-Bahn von der ersten Trainingsfahrt an "megagut" zurechtkam. Bei den letzten Olympischen Spielen 2022 in Peking gewann Deutschland alle vier Rodel-Goldmedaillen - so ein Ergebnis hält Loch auch in Cortina für möglich.

Franziska Preuß hat in Nove Mesto das erste Einzel-Podest in dieser Saison erreicht. Über 12,5 km wurde sie Dritte. Im Rodeln holte Felix Loch in Oberhof den vierten Saison-Sieg. 23.01.2026 | 0:32 min

Freude auf Olympia "vor der Haustür"

"Wir haben uns die Möglichkeit dafür geschaffen. Am Ende muss jeder sein Bestes abrufen - dann können wir vorn mitkämpfen. Das haben wir über viele Olympische Spiele bewiesen", so Loch im ZDF. Der Mann, der bei den Winterspielen 2010 in Vancouver sein erstes Olympiagold gewann, könnte als erster Rodler der Geschichte 16 Jahre danach wieder ganz oben stehen. Doch daran will er gar nicht denken, stattdessen freut er sich auf Winterspiele endlich wieder in Europa.

Die Vorfreude auf die Olympischen Spiele in Italien steigt. In München wurden nun die Athleten mit der offiziellen Bekleidung für die Spiele ausgestattet. 12.01.2026 | 2:45 min

"Olympia vor der Haustür, dreieinhalb Stunden entfernt. Jeder kann dabei sein, meine Jungs, meine Frau - darauf freue ich mich am meisten", so Loch und fügt mit Blick auf die für ihn medaillenlosen letzten Winterspiele in Pyeongchang (2018) und Peking (2022) hinzu: "Es war komisch in Asien. Für mich gehört der Wintersport viel mehr nach Europa."

Russen-Start bei Olympia "komisch"

Allerdings werden in Cortina auch im Rodeln wieder voraussichtlich zwei russische SportlerInnen am Start sein - trotz des Angriffskriegs in der Ukraine. "Ich finde es komisch, dass sie mit dabei sind. Ich habe immer ein bisschen Bauchweh, wenn ukrainische und russische Sportler oder Fans aufeinandertreffen. Ich hoffe, dass bei Olympia alles gut geht und wir nichts Schlimmes erleben", so Loch, der die Hilfsorganisation "Athletes for Ukraine" unterstützt.

Die Liebe zum Rodeln hat Felix Loch vom Vater geerbt und gibt sie an seine Söhne weiter. Der Rodel-Altmeister will es in der Olympia-Saison der Konkurrenz noch mal zeigen. 07.12.2025 | 6:27 min

Der Rodler kritisiert, dass die Entscheidung über den Olympia-Start von Russen als sogenannte neutrale Athleten vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) auf die internationalen Verbände "abgewälzt" worden sei.

Nach Corina geht's weiter

Die Winterspiele von Cortina werden für Felix Loch auf keinen Fall das Ende seiner grandiosen Karriere sein. "Nein! Es ist danach noch nicht Schluss. So lange, wie ich Spaß habe und vorn mitfahren kann, bleibe ich dabei."

Die künftigen deutschen Olympioniken haben ihre Ausgehklaotten für die Winterspiele erhalten. Der Poncho dürfte dabei zum Hingucker werden. 20.01.2026 | 1:15 min

Die WM auf seiner Heimbahn am Königssee "könnten ein schönes Ende sein." Die Titelkämpfe waren ursprünglich 2028 geplant, dürften sich aber wegen Problemen bei der Sanierung der durch Hochwasser zerstörten Eisrinne auf 2029 verschieben.

Spaß am Rodeln liegt in der Familie

Lochs Söhne Lorenz und Ludwig wünschen sich jedenfalls, dass ihr Papa noch lange weiterfährt: "Wenn er aufhört, können wir weitermachen". Sie haben ebenfalls mit dem rasanten Sport begonnen und werden bei Olympia in Cortina gemeinsam mit der Mama als Fans an der Bahn stehen.

Rodeln Felix Loch und seine Söhne irgendwann noch zusammen im Wettkampf? "Zusammen aktiv wohl nicht bei Olympia - aber vielleicht passiv", sagt Felix Loch dazu. Er will nach dem Ende seiner Karriere als Trainer weitermachen. Das liegt in der Familie: Vater Norbert Loch war lange Bundestrainer und ist jetzt immer noch der Bahncoach des Olympia-Goldanwärters Felix Loch.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.