Felix Loch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Felix Loch ist ein deutscher Rennrodler und einer der erfolgreichsten Rodler der Geschichte. Bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften gewann er zahlreiche Goldmedaillen. ZDFheute informiert zu aktuellen Nachrichten zum Sportler Felix Loch.

Biografie

Felix Loch wurde am 24. Juli 1989 in Sonneberg geboren. In der Saison 2006/07 startete er erstmals im Weltcup. Erstmals Weltmeister wurde Loch 2008 im Alter von 18 Jahren. Danach folgten zahlreiche weitere Erfolge im Weltcup, bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen.