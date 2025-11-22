  3. Merkliste
Felix Loch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Felix Loch

Felix Loch ist ein deutscher Rennrodler und einer der erfolgreichsten Rodler der Geschichte. Bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften gewann er zahlreiche Goldmedaillen. ZDFheute informiert zu aktuellen Nachrichten zum Sportler Felix Loch.

Aktuelle Nachrichten zu Felix Loch

  1. Felix Loch, Malawi

    Mit Verantwortung für die Zukunft:Rodler Loch: Einsatz für den Klimaschutz

    von Julia Müller-Runjaić
    2:08 min
  2. Kanada, Whistler: Rodeln: Weltmeisterschaft, Einsitzer, Männer. Der deutsche Max Langenhan jubelt nach seinem Sieg im Einzelrennen.

    Rodel-WM in Whistler:Deutsche Rodler glänzen bei WM in Kanada

    von Katharina Dexheimer
    0:52 min
  3. Kanada, Whistler, Rodeln: Weltmeisterschaft. Hannes Orlamünder (l-r), Paul Constantin Gubitz, Julia Taubitz, Jessica Degenhardt, Cheyenne Rosenthal und Max Langenhan aus Deutschland feiern nach dem Sieg in der Team-Staffel bei den Rennrodel-Weltmeisterschaften.

    Goldrausch in Whistler:Deutsche Rodler räumen bei der WM ab

    mit Video

Biografie

Felix Loch wurde am 24. Juli 1989 in Sonneberg geboren. In der Saison 2006/07 startete er erstmals im Weltcup. Erstmals Weltmeister wurde Loch 2008 im Alter von 18 Jahren. Danach folgten zahlreiche weitere Erfolge im Weltcup, bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen.

