Felix Loch - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Felix Loch
Felix Loch ist ein deutscher Rennrodler und einer der erfolgreichsten Rodler der Geschichte. Bei Olympischen Winterspielen und Weltmeisterschaften gewann er zahlreiche Goldmedaillen. ZDFheute informiert zu aktuellen Nachrichten zum Sportler Felix Loch.
Aktuelle Nachrichten zu Felix Loch
Mit Verantwortung für die Zukunft:Rodler Loch: Einsatz für den Klimaschutzvon Julia Müller-Runjaić2:08 min
Rodel-WM in Whistler:Deutsche Rodler glänzen bei WM in Kanadavon Katharina Dexheimer0:52 min
Goldrausch in Whistler:Deutsche Rodler räumen bei der WM abmit Video
Biografie
Felix Loch wurde am 24. Juli 1989 in Sonneberg geboren. In der Saison 2006/07 startete er erstmals im Weltcup. Erstmals Weltmeister wurde Loch 2008 im Alter von 18 Jahren. Danach folgten zahlreiche weitere Erfolge im Weltcup, bei Weltmeisterschaften und bei Olympischen Spielen.