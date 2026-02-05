Olympia: Curling-Turnier startet mit Stromausfall

Und plötzlich fiel das Licht aus: Das olympische Curling-Turnier begann mit einer technischen Panne. Die Spieler nahmen es gelassen.

Die Curling-Wettbewerbe begannen kurios. Quelle: ddp

Die olympischen Curling-Wettbewerbe in Cortina d'Ampezzo haben mit einer technischen Panne begonnen. Bei den ersten Partien des Mixed-Turniers noch vor der Eröffnungsfeier am Freitag ging im Cortina Curling Olympic Stadium plötzlich das Licht aus, auch die elektronische Anzeige der Ergebnisse fiel zeitweise aus. Die Spiele seien wegen "technischer Wartung" unterbrochen, teilten die Organisatoren via Einblendung im TV-Bild mit.

Fünf Minuten kein Licht bei Curling-Turnier

Bei den Athletinnen und Athleten herrschte Verwirrung, sie schauten sich fragend an. Zwei Curlerinnen vertrieben sich die Zeit und imitierten mit ihren Besen eine Luftgitarre. Als das Licht nach rund fünf Minuten wieder anging, applaudierten die Zuschauer - die Curling-Teams quittierten es mit einem Lachen.

Das Stadion in dem Wintersportort war bereits im Jahr 1955 für die Winterspiele im folgenden Jahr gebaut worden. Die deutschen Curler sind bei den aktuellen Winterspielen nicht im Mixed-Turnier dabei und nur bei den Männern qualifiziert.

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.