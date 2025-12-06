Ilia Malinin aus den USA hat Eiskunstlauf-Geschichte geschrieben. Beim Grand-Prix-Finale pulverisierte er seinen eigenen Kür-Weltrekord.

Eiskunstläufer Ilia Malinin aus den USA hat Geschichte geschrieben. Beim Grand-Prix-Finale in Japan pulverisierte er seinen eigenen Kür-Weltrekord. 06.12.2025 | 0:21 min

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin aus den USA hat beim Sieg beim Grand-Prix-Finale im japanischen Nagoya seinen Kür-Weltrekord mit einer sensationellen Flugshow pulverisiert und Geschichte geschrieben. Der 21-Jährige erhielt für seine Darbietung 238,24 Punkte und verbesserte seine eigene Bestmarke um 9,27 Zähler.

Der Weltmeister zeigte sieben Vierfachsprünge - darunter auch als erster Eiskunstläufer der Geschichte in einem Wettkampf den anspruchsvollen vierfachen Axel - und wurde seinem Spitznamen als Vierfach-Gott einmal mehr gerecht.

Das deutsche Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin läuft mit einer Glanzkür noch aufs Podest beim Grand-Prix-Finale. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. 05.12.2025 | 10:04 min

"Dieser Auftritt war für mich eine große Ehre", sagte Malinin, der nach einem fehlerhaften Kurzprogramm nur auf Platz drei gelegen hatte. Mit der imposanten Kür kam er am Ende auf 332,29 Zähler. Die Bestmarke von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 von 335,30 Punkten verfehlte er.

Sport : Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission. So nah an den deutschen Biathlon-Stars wie nie: Ein Jahr voller Druck, Tränen und Emotionen – mit intimen Einblicken ins Herz des Teams.

Malinin mit großer Ankündigung

Die prestigeträchtige Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf. Der Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Spiele im Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Nach Italien reist Malinin als absoluter Topfavorit.

"Ich denke, von nun an werde ich versuchen, mein Programm zu verfeinern und all diese Sprünge problemlos zu meistern. Danach wird noch viel mehr kommen, es ist schon einiges für die Zukunft geplant - also sollten alle gespannt bleiben", kündigte das US-Wunderkind an.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa