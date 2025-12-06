  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Wintersport

Eiskunstlauf: Superstar Ilia Malinin schreibt Geschichte

Kür-Weltrekord:Superstar Malinin schreibt Eiskunstlauf-Geschichte

|

Ilia Malinin aus den USA hat Eiskunstlauf-Geschichte geschrieben. Beim Grand-Prix-Finale pulverisierte er seinen eigenen Kür-Weltrekord.

Ilia Malinin (USA) ist in Aktion.

Eiskunstläufer Ilia Malinin aus den USA hat Geschichte geschrieben. Beim Grand-Prix-Finale in Japan pulverisierte er seinen eigenen Kür-Weltrekord.

06.12.2025 | 0:21 min

Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin aus den USA hat beim Sieg beim Grand-Prix-Finale im japanischen Nagoya seinen Kür-Weltrekord mit einer sensationellen Flugshow pulverisiert und Geschichte geschrieben. Der 21-Jährige erhielt für seine Darbietung 238,24 Punkte und verbesserte seine eigene Bestmarke um 9,27 Zähler.

Der Weltmeister zeigte sieben Vierfachsprünge - darunter auch als erster Eiskunstläufer der Geschichte in einem Wettkampf den anspruchsvollen vierfachen Axel - und wurde seinem Spitznamen als Vierfach-Gott einmal mehr gerecht.

Minerva Fabienne Hase und Nikita Volodin (Deutschland) in Aktion.

Das deutsche Eiskunstlauf-Toppaar Minerva Hase und Nikita Volodin läuft mit einer Glanzkür noch aufs Podest beim Grand-Prix-Finale. Die Entscheidung in der Zusammenfassung.

05.12.2025 | 10:04 min

"Dieser Auftritt war für mich eine große Ehre", sagte Malinin, der nach einem fehlerhaften Kurzprogramm nur auf Platz drei gelegen hatte. Mit der imposanten Kür kam er am Ende auf 332,29 Zähler. Die Bestmarke von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 von 335,30 Punkten verfehlte er.

Malinin mit großer Ankündigung

Die prestigeträchtige Grand-Prix-Serie ist die höchste internationale Veranstaltungsreihe im Eiskunstlauf. Der Höhepunkt der Saison sind die Olympischen Spiele im Februar in Mailand und Cortina d'Ampezzo. Nach Italien reist Malinin als absoluter Topfavorit.

"Ich denke, von nun an werde ich versuchen, mein Programm zu verfeinern und all diese Sprünge problemlos zu meistern. Danach wird noch viel mehr kommen, es ist schon einiges für die Zukunft geplant - also sollten alle gespannt bleiben", kündigte das US-Wunderkind an.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDFsportstudio auf der ZDFheute am 06.12.2025 um 16:23 Uhr in dem Beitrag "Eiskunstlauf-Star Malinin schreibt Geschichte"
Themen
SportWintersportEiskunstlauf

Mehr Wintersport

  1. Sportstudio: Biathlon

    Ergebnisse, Kalender:Wintersport im Liveticker

  2. Ein Biathlon-Sportler auf einer Piste mit verschneiten Bergen im Hintergrund.

    Der Überblick:Aktuelle News zum Wintersport

Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission.

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Demnächst live

Wintersportler*innen im Porträt