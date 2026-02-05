Olympia 2026: Medaillen so wertvoll wie nie zuvor

Bei den Winterspielen in Italien sind die Medaillen so wertvoll wie nie: Gestiegene Edelmetallpreise machen die Auszeichnungen für die Siegerinnen und Sieger rekordteuer.

Begehrtes Edelmetall: Die Medaillen der Olympischen Winterspiele 2026 Quelle: AFP

Über 700 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen werden bei den Olympischen Spielen an die Athleten vergeben. Die Medaillen haben für ihre Träger einen hohen emotionalen Wert - und sind aktuell in rein finanzieller Hinsicht mehr wert als zuvor.

US-Rapper sorgt für Überraschung bei den Olympischen Spielen: Snoop Dogg läuft mit der Olympischen Flamme ein und passend dazu trägt er sogar die US-Teamkleidung. 05.02.2026 | 0:33 min

Goldpreis in Rekordhöhe

Nachdem der Goldpreis schon im vergangenen Jahr so stark wie seit 1979 nicht mehr gestiegen ist, hat die Rekordjagd 2026 weiter an Tempo gewonnen. Ende Januar stieg der Goldpreis mit viel Schwung erstmals über die Marke von 5.000 US-Dollar (rund 4.200 Euro) je Feinunze (etwa 31,1 Gramm).

Entwicklung des Goldpreises ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Die Rekordjagd ist aber vorerst wieder vorbei: Nach monatelangen Höchstständen hat das Edelmetall um bis zu einen Füntel an Wert verloren - auch Silber verzeichnete starke Verluste und liegt nun bei knapp 74 US-Dollar (rund 63 Euro).

Am Tag vor der Eröffnungsfeier bereiten sich die Gastgeber in Mailand und Predazzo auf die Winterspiele vor. Für die deutschen Eishockey-Spielerinnen beginnt der Wettkampf bereits heute. 05.02.2026 | 1:00 min

Olympia-Medaillen wertvoller denn je

Nichtsdestotrotz, im Vergleich zu den Gold- und Silberpreisen während der Olympischen Spiele 2024 in Paris haben sich laut London Bullion Market die Preise der Edelmetalle mehr als verdoppelt.

Am 06.02.26 starten offiziell die Olympischen Winterspiele in Norditalien. Wir blicken mit Vorfreude auf das deutsche Team und auf die ehrgeizigen Ziele des DOSB. 05.02.2026 | 1:22 min

Damit sind die Silbermedaillen jetzt wohl rund 1.400 US-Dollar (rund 1.200 Euro) und Goldmedaillen 2.400 US-Dollar (rund 2.000 Euro) wert. Im Vergleich dazu: Die präsentierten Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen in Paris waren 2024 nur 900 US-Dollar (rund 730 Euro) wert.

Wieviel Gold steckt in einer Gold-Medaille?

Aber nicht alles, was glänzt, ist wirklich Gold: Die italienische Staatsmünzanstalt, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), stellt die Medaillen aus recyceltem Metall her.

Athletinnen und Athleten bereiten sich oft jahrelang auf Olympia vor. Sven Fischer schaut als mehrfacher Olympiateilnehmer auf die Spiele in Mailand. Was macht die Spiele hier so besonders? 05.02.2026 | 2:19 min

In einer 506 Gramm schweren Goldmedaille stecken nur sechs Gramm reines Gold - und das auch nur in der Beschichtung. Die restlichen 500 Gramm sind aus Silber. Die Silbermedaille besteht hingegen vollständig aus 500 Gramm Silber, während die Bronzemedaille, die leichteste von allen, aus 420 Gramm Kupfer besteht und circa 5,60 US-Dollar (etwa 4,75 Euro) wert ist.

Im vergangenen Jahr sagte die Geschäftsführerin der IPZS in Vorbereitung auf die Winterspiele gegenüber Reuters:

Die Medaillen sind greifbare Belohnungen für immaterielle Anstrengungen. „ Michele Sciscioli, Geschäftsführerin IPZS

Olympische Winterspiele 1912: Letzte Goldmedaille aus reinem Gold

Tatsächlich gab es eine Zeit, als Olympische Goldmedaillen aus reinem Gold bestanden: Zuletzt wurden die echten Goldmedaillen 1912 bei den Olympischen Spielen in Stockholm ausgegeben. Die Medaille wog insgesamt 26 Gramm und war, basierenden auf dem damaligen Goldpreis, nur knapp 20 US-Dollar wert. Heute läge der Preis der Medaille bei über 4.000 Euro.

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.