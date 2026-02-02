Gold: Nach dem Kursrutsch - lohnt jetzt der Kauf?

Rallye beendet:Nach Kursrutsch beim Gold: Lohnt jetzt der Kauf?
von Christian Hauser und Henning Behrens
Nach Rekordständen bei Gold und Silber folgt nun ein deutlicher Rückgang. Welche Rolle Trumps Fed-Chef-Nominierung dabei spielte und ob jetzt ein guter Zeitpunkt für Goldkäufe ist.
Die Rekordjagd ist vorerst vorbei. Nach Monaten historischer Höchststände ist der Goldpreis seit Ende vergangener Woche deutlich gefallen - auch Silber gab stark nach.
Wer sein Altgold zuletzt zum Juwelier brachte, konnte hohe Preise erzielen. Zahngold, Schmuck oder alte Ketten wurden zu begehrter Ware. Die hohe Nachfrage der letzten Monate spürte auch Juwelier Malke Önaktug. In seinem Geschäft "Rubin" in der Frankfurter Innenstadt wollten viele Menschen ihre Wertgegenstände verkaufen. "Wir haben das Dreifache an Kundschaft, die Gold veräußern wollte, aber auch viele, die Anlagegold kaufen möchten", erzählt er.
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Gold und Silber verlieren an Wert
Nach einer außergewöhnlich starken Rallye der vergangenen Monate hat Gold seit Ende vergangener Woche um bis zu einem Fünftel an Wert verloren - Silber noch stärker. Trotz Kursrückgang ist der Anstieg der vergangenen Monate noch immer beachtlich.
Die Rücksetzer deuten mehr auf technische und marktpsychologische Ursachen hin, als dass sie eine fundamentale Trendumkehr einleiten. Verkäufe und damit einhergehende Gewinnmitnahmen nach historischen Höchstständen sind keine Seltenheit. Insbesondere im Hinblick auf den starken Anstieg der beiden Edelmetalle in den vergangenen Monaten.
Gold gilt für viele als vermeintlich sichere Anlage in unruhigen Zeiten. Besonders in Phasen wirtschaftlicher oder geopolitischer Unsicherheit greifen Anleger darauf zurück. Historisch profitierte der Goldpreis zum Beispiel während Finanz- und Bankenkrisen oder bei hoher Inflation.
Im Gegensatz zu anderen Anlagen bietet Gold jedoch weder Zinsen noch Dividenden. Gold dient vielen Anlegern als Stabilisierung ihres Portfolios.
Mögliche Gründe für Rückgang des Goldpreises
Als ein Auslöser des jüngsten Preisrutsches gilt die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh durch US-Präsident Trump. Warsh soll Jerome Powell als Chef der US-Notenbank nachfolgen.
Damit wuchs die Unsicherheit an den Märkten, ob es wirklich zu einer spürbaren Lockerung der Geldpolitik durch niedrigere US-Notenbankzinsen kommt.
Grundsätzlich wird die Entwicklung der Preise für Edelmetalle von vielen verschiedenen Faktoren beeinflusst. So können beispielsweise geopolitische Veränderungen im russischen Krieg gegen die Ukraine oder die Lage in Iran zu kurzfristigen Preisschwankungen führen.
Nach Kursrutsch beim Gold: Jetzt investieren?
Für Anleger stellt sich die Frage, ob eine Reaktion auf die aktuelle Kursänderung notwendig ist. Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg rät grundsätzlich zu einer breiten Diversifizierung bei der Anlagestrategie. Gold könne dabei eine Rolle spielen, idealerweise als Beimischung von fünf bis zehn Prozent im Depot. Wichtig sei aktuell, nicht in Panik zu verfallen:
Beides seien lediglich Reaktionen auf kurzfristige Marktentwicklungen, von denen er generell abrät.
Auch ein ständiger Blick auf die Kurse sei wenig hilfreich: "Wer täglich auf Kursentwicklungen reagiert, ob bei Aktien oder Gold, erhöht die Handelskosten und die Steuern und am Ende auch das Risiko, langfristig Geld zu verlieren."
Preisentwicklung über Jahrzehnte betrachten
Zugleich warnt er davor, Gold in der historischen Perspektive zu überschätzen. "Gold hat historisch vor allem die Inflation ausgeglichen - viel größer war der Ertrag nicht." Es habe Jahrzehnte gegeben, in denen Anleger mit Gold real keine Rendite erzielt hätten. Seine klare Botschaft lautet deshalb:
Juwelier Önaktug rechnet auch in den kommenden Wochen nicht mit weniger Kundschaft. "Die Leute spüren die unsicheren Zeiten", sagt er. "Es wird weiter gekauft und verkauft, unabhängig davon, was der Kurs gerade macht." Gold und Silber schwanken, das Vertrauen offenbar nicht.
Mehr Anlagethemen
- Analyse
Rallye beendet:Nach Kursrutsch beim Gold: Lohnt jetzt der Kauf?von Christian Hauser und Henning Behrensmit Video0:30
Nach monatelanger Rekordjagd:Preise für Gold und Silber sinken deutlichVideo0:30
Nachrichten | heute:"Goldpreis um knapp 15 Prozent gestiegen"Video1:04
Nachrichten | heute:"Die Zollängste sind zurück"Video1:17