Vorschlag von US-Präsident Trump:Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden
US-Präsident Trump hat Ex-US-Notenbank-Direktor Warsh als Nachfolger von Fed-Chef Powell vorgeschlagen. Warsh - anders als Powell - befürwortet Trumps Forderung nach Zinssenkung.
US-Präsident Donald Trump hat das ehemalige Mitglied des US-Zentralbankrates, Kevin Warsh, als neuen obersten Notenbanker der USA vorgeschlagen. Er kenne Warsh schon seit Langem und gehe davon aus, dass er einen "großartigen" Chef der Federal Reserve abgeben werde, erklärte Trump am Freitag im Kurznachrichtendienst Truth Social.
Zwist zwischen Trump und Powell
Das Mandat von Fed-Chef Jerome Powell läuft am 15. Mai nach rund acht Jahren aus. Trump hatte den Republikaner Powell 2017 selbst nominiert, ihn wegen seiner Geldpolitik aber immer wieder kritisiert. Seit seiner erneuten Vereidigung vor gut einem Jahr verschärfte Trump seine Angriffe und stellte damit die Unabhängigkeit der Fed in Frage.
- Fed unter Druck: Konflikt mit langer Tradition
Vor Kurzem teilte Powell mit, die US-Justiz drohe ihm mit Ermittlungen, nachdem Trump ihm angeblichen "Betrug" bei der Renovierung des Zentralbankgebäudes unterstellt hatte. Powell bezeichnete die Ermittlungen als Vorwand, um ihn zinspolitisch unter Druck zu setzen.
Der Präsident will um jeden Preis einen besonders niedrigen Leitzins durchgesetzt sehen und macht den Notenbankchef höchstpersönlich dafür verantwortlich, dass die Fed den Zins nur zögerlich lockerte – und in ihrer letzten Entscheidung am Mittwoch gar nicht mehr.
Zinssenkung: Warsh unterstützt Trump-Forderung
Der 55-jährige Ökonom Warsh hat sich in jüngster Zeit hinter die Forderungen des Präsidenten gestellt. Traditionell gilt die Unabhängigkeit der Zentralbank von politischem Druck als entscheidend für ihre Aufgabe im Kampf gegen die Inflation.
Der zuletzt an der Eliteuniversität Stanford tätige Warsh saß bereits von 2006 bis 2011 im Direktorium der US-Notenbank. Er arbeitete unter anderem für die US-Großbank Morgan Stanley und später auch im wirtschaftlichen Beratergremium von Präsident George W. Bush, bevor er zur Fed wechselte.
US-Senat muss Personalie zustimmen
Ob Trumps Wunschkandidat tatsächlich neuer Fed-Chef wird, ist unklar. Der Senat muss der Personalie noch zustimmen, wobei dies noch nicht ausgemacht zu sein scheint. Die aktuellen Ermittlungen gegen Powell hatten dem Präsidenten Kritik auch aus den eigenen Reihen eingebrockt. So kündigte der einflussreiche Senator Thom Tillis an, er werde keinem Kandidaten für Notenbank-Posten zustimmen, bis die Angelegenheit geklärt sei.
Weder der Präsident noch die Republikaner dürfen sich in den eigenen Reihen im Wahljahr 2026 interne Zerwürfnisse erlauben: Anfang November stehen die wichtigen Kongresswahlen an. Verliert Trump die Mehrheit, dürften die Demokraten im US-Parlament ihm die Arbeit in der restlichen Amtszeit deutlich erschweren.
