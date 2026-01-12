Powell: Fed hat Vorladung vom US-Justizministerium erhalten

Die US-Notenbank hat hat laut Chef Jerome Powell eine Vorladung vom US-Justizministerium erhalten. Er sieht darin einen Vorwand, um weiteren Druck auf die Fed auszuüben.

US-Notenbankchef Powell nennt die Ermittlungen des Justizministeriums einen "Vorwand". Politiker beider Parteien üben Kritik, Präsident Trump weist die Verantwortung zurück. 12.01.2026 | 0:54 min

Bundesstaatsanwälte haben gegen die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach Angaben ihres Chefs Jerome Powell Ermittlungen eingeleitet. Das Justizministerium habe der Fed am Freitag Vorladungen einer Grand Jury zugestellt, sagte Powell am Sonntag (Ortszeit). Zudem habe das Ministerium der Zentralbank mit einer Anklage gedroht.

Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab und verwies an das Justizministerium.

Powell will Amt weiter "integer" ausführen

Der Notenbankchef wies die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Fed zurück:

Die Drohung mit einer Anklage ist eine Folge davon, dass die Federal Reserve die Zinssätze nach bestem Wissen und Gewissen im öffentlichen Interesse festlegt und nicht den Präferenzen des Präsidenten folgt. „ Jerome Powell, US-Notenbankchef

Powell kündigte an, sein Amt weiter "integer und im Dienste des amerikanischen Volkes ausführen" zu wollen.

Die US-Notenbank Fed hat den Leitzins im Dezember 2025 zum dritten Mal in Folge gesenkt. Über den Schritt waren sich aber nicht alle Notenbanker einig, erklärt Frank Bethmann. 10.12.2025 | 1:37 min

Weißes Haus kritisierte Renovierung des Fed-Gebäudes

Offizieller Anlass der Untersuchung ist laut Powell seine Aussage vor dem Kongress im vergangenen Juni zum Umbau der Fed-Zentrale in Washington. US-Präsident Donald Trump warf der Fed vor, das vorgesehene Budget für die Renovierungsarbeiten nicht eingehalten zu haben und bezifferte die Gesamtkosten auf 3,1 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) statt der ursprünglich veranschlagten 2,7 Milliarden Dollar. Powell bestreitet die Zahl.

Beim Besuch von Donald Trump am Sitz der US-Notenbank geht der Streit zwischen dem US-Präsidenten und Fed-Chef Jerome Powell weiter. Vordergründig geht um die Höhe von Umbaukosten. Die Szene im Video. 25.07.2025 | 1:01 min

Der Notenbankchef sieht in der Anklage nur einen Vorwand:

Es geht darum, ob die Fed die Zinssätze weiterhin auf Grundlage von Fakten und wirtschaftlichen Gegebenheiten festlegen kann - oder ob die Geldpolitik stattdessen von politischem Druck oder Einschüchterung bestimmt wird. „ Jerome Powell, US-Notenbankchef

Dieses "beispiellose Vorgehen" müsse im Kontext der Drohungen und des anhaltenden Drucks der Trump-Regierung gesehen werden, betonte Powell.

Trump hatte US-Notenbankchef Powell mehrfach beschimpft und mit Entlassung gedroht. 23.04.2025 | 0:25 min

Trump beschimpfte Powell wiederholt

Anfang Dezember hatte die Fed den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Trump kritisierte die Entscheidung als zu zögerlich. Der US-Präsident sagte, der Zinsschnitt hätte "mindestens doppelt" so hoch ausfallen können wie von der Fed beschlossen. Aufgabe der Fed ist es, den Arbeitsmarkt mit ihrer Geldmarktpolitik stabil und zugleich Verbraucherpreise niedrig zu halten.

Inmitten von Handelskonflikten sind die Aussichten für die US-Wirtschaft düster. Trump attackiert deswegen Notenbankchef Powell – und stellt so die Unabhängigkeit der Fed in Frage. 22.04.2025 | 2:50 min

Trump will mit einer stärkeren Senkung unter anderem Immobilienkredite verbilligen. Der US-Präsident übt seit Monaten Druck auf Powell aus, den Leitzins zu senken. Er hat zudem nach Wegen gesucht, den Fed-Chef zu entlassen. Powells Amtszeit endet im kommenden Mai. Trump hatte ihn in der Vergangenheit als "Schwachkopf" und "Verlierer" bezeichnet.

Quelle: dpa, AP, AFP, Reuters