Drohende Anklage:Powell: Fed hat Vorladung vom US-Justizministerium erhalten
Die US-Notenbank hat hat laut Chef Jerome Powell eine Vorladung vom US-Justizministerium erhalten. Er sieht darin einen Vorwand, um weiteren Druck auf die Fed auszuüben.
Bundesstaatsanwälte haben gegen die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) nach Angaben ihres Chefs Jerome Powell Ermittlungen eingeleitet. Das Justizministerium habe der Fed am Freitag Vorladungen einer Grand Jury zugestellt, sagte Powell am Sonntag (Ortszeit). Zudem habe das Ministerium der Zentralbank mit einer Anklage gedroht.
Das Weiße Haus lehnte eine Stellungnahme ab und verwies an das Justizministerium.
Powell will Amt weiter "integer" ausführen
Der Notenbankchef wies die strafrechtlichen Ermittlungen gegen ihn als Versuch der Einflussnahme auf die Arbeit der Fed zurück:
Powell kündigte an, sein Amt weiter "integer und im Dienste des amerikanischen Volkes ausführen" zu wollen.
Weißes Haus kritisierte Renovierung des Fed-Gebäudes
Offizieller Anlass der Untersuchung ist laut Powell seine Aussage vor dem Kongress im vergangenen Juni zum Umbau der Fed-Zentrale in Washington. US-Präsident Donald Trump warf der Fed vor, das vorgesehene Budget für die Renovierungsarbeiten nicht eingehalten zu haben und bezifferte die Gesamtkosten auf 3,1 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro) statt der ursprünglich veranschlagten 2,7 Milliarden Dollar. Powell bestreitet die Zahl.
Der Notenbankchef sieht in der Anklage nur einen Vorwand:
Dieses "beispiellose Vorgehen" müsse im Kontext der Drohungen und des anhaltenden Drucks der Trump-Regierung gesehen werden, betonte Powell.
Trump beschimpfte Powell wiederholt
Anfang Dezember hatte die Fed den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Trump kritisierte die Entscheidung als zu zögerlich. Der US-Präsident sagte, der Zinsschnitt hätte "mindestens doppelt" so hoch ausfallen können wie von der Fed beschlossen. Aufgabe der Fed ist es, den Arbeitsmarkt mit ihrer Geldmarktpolitik stabil und zugleich Verbraucherpreise niedrig zu halten.
Trump will mit einer stärkeren Senkung unter anderem Immobilienkredite verbilligen. Der US-Präsident übt seit Monaten Druck auf Powell aus, den Leitzins zu senken. Er hat zudem nach Wegen gesucht, den Fed-Chef zu entlassen. Powells Amtszeit endet im kommenden Mai. Trump hatte ihn in der Vergangenheit als "Schwachkopf" und "Verlierer" bezeichnet.
