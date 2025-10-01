Lisa Cook kann Fed-Vorständin bleiben - Gericht stoppt Entlassung

Rückschlag für US-Präsident Trump: Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten hat die von Trump angeordnete Entlassung von Zentralbank-Vorständin Lisa Cook vorerst gestoppt.

Oberstes Gericht: Lisa Cook kann vorerst Fed-Ratsmitglied bleiben (Archivbild) Quelle: dpa

US-Präsident Donald Trump hat im Ringen um eine Entlassung des Fed-Führungsmitglieds Lisa Cook eine Schlappe vor dem Obersten Gerichtshof erlitten. Der Supreme Court entschied am Mittwoch, dass Cook fürs Erste ihren Posten bei der US-Zentralbank behalten könne.

Anhörung im Januar

Im Januar werde das Gericht Argumente zu dem Antrag der Trump-Regierung auf eine Entfernung Cooks vom Gouverneursrat der Fed anhören, hieß es in einer Anordnung. Trump hatte im August versucht, Cook zu entlassen, nachdem ein von ihm ernannter Behördenleiter der Fed-Gouverneurin Hypothekenbetrug vorgeworfen hatte.

Trump sorgt in den USA für Aufregung, indem er eine Fed-Gouverneurin entlassen will und die Unabhängigkeit der Notenbank infrage stellt. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller erklärt. 26.08.2025 | 1:01 min

Cook hat die Vorwürfe bestritten. Inzwischen sind Unterlagen aufgetaucht, die die Vorwürfe zu entkräften scheinen. Cook hat Klage eingereicht, um ihren Posten zu behalten. Nachdem ein Berufungsgericht bestätigt hatte, dass Cook ihrer Tätigkeit weiter nachgehen könne, legte die Trump-Regierung Berufung beim Obersten Gerichtshof ein.

Trump fordert auch Rücktritt von Fed-Chef Powell

Trump übt schon länger Druck auf die Fed aus. Er forderte auch mehrfach den Rücktritt des derzeitigen Fed-Chefs Jerome Powell - obwohl weiter unklar ist, ob er ihn tatsächlich feuern darf. Die Zentralbank der Vereinigten Staaten hat weltweit eine große Bedeutung. Die Fed setzt sich zum Ziel, zur Finanzstabilität der USA beizutragen.

Die US-Notenbank FED senkt den Leitzins, erstmals seit Donald Trumps Amtsantritt. Jedoch weniger, als der Präsident forderte. Es bleibt die Sorge um eine steigende Inflation. 17.09.2025 | 1:56 min