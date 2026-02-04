  3. Merkliste
Das bringt der Olympia-Freitag: Eröffnungsfeier und Wettkämpfe

Eröffnungsfeier und davor Wettkämpfe:Olympia 2026: Das bringt der Freitag

|

Am Freitag ist es soweit: Die Olympischen Spiele werden offiziell eröffnet. Schon vor der Feier am Abend gibt es Wettkämpfe: Eiskunstlauf, Eishockey und Curling.

Der norwegische Curler Magnus Nedregotten in Aktion.

Im Mixed-Curling steht der fünfte und sechste Spieltag an. Hier der Norweger Magnus Nedregotten in Aktion.

Quelle: Tiziana Fabi / AFP

Am Abend stehen die Winterspiele von Mailand und Cortina ganz im Zeichen der feierlichen offiziellen Eröffnung. Die Feier im Milano San Siro Olympic Stadium beginnt um 20 Uhr (ARD live). Mit dabei sein wird dort auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die deutschen Fahnenträger werden Leon Draisaitl und Katharina Schmid sein.

Skispringerin Katharina Schmid

Skispringerin Katharina Schmid und NHL-Spieler Leon Draisaitl wurden als Fahnenträger für Olympia 2026 gewählt. Die beiden sind "unfassbar stolz" ob dieser Ehre.

05.02.2026 | 3:57 min

Die sportlichen Highlights des Tages

Aber auch Wettkämpfe stehen an. Im Eiskunstlauf gehen am Vormittag mehrere Team-Wettbewerbe über die Bühne. Im Curling Mixed laufen Vorrundenspiele, unter anderem mit den Teams aus Italien, Kanada, der Schweiz und den USA.

Auch das Frauen-Eishockey setzt am Nachmittag die Vorrunde fort, mit Partien zwischen Frankreich und Japan sowie Tschechien und der Schweiz. Am Donnerstag hatte in der Gruppe B das deutsche Team gegen Schweden verloren.

Lilli Welcke (Deutschland) und Mira Jungaker (Schweden) in Aktion.

Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat das Team ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand gegen Schweden sehr eindeutig verloren.

05.02.2026 | 6:48 min

Nach der Auftaktniederlage übers Viertelfinale hinauszukommen, wird schwierig für die deutschen Frauen. Selbst wenn es Deutschland in der Vorrundengruppe B unter die ersten Drei schafft, droht dort nun ein Duell mit den Gold-Favoritinnen aus Kanada oder den USA.

Die Wettkämpfe des Tages

Eiskunstlauf

  • 9:55 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed
  • 9:55 Uhr: Team, Kurzprogramm Eistanz
  • 11:55 Uhr: Team, Kurzprogramm Paarlauf
  • 14:25 Uhr: Team, Kurzprogramm Einzel Frauen

Eishockey Frauen

  • 12:10 Uhr: Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag Frankreich - Japan
  • 14:40 Uhr: Vorrunde, Gruppe A, 2. Spieltag, Tschechien - Schweiz

Curling, Mixed

  • 10:05 Uhr: Vorrunde 5. Spieltag: Italien - Schweiz, Schweden - Großbritannien, USA - Kanada
  • 14:35 Uhr: Vorrunde 6. Spieltag: Estland - Italien, Schweden - Norwegen, Südkorea - Großbritannien, Tschechien - USA

Quelle: sid
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in "sportstudio live".

