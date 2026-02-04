Am Freitag ist es soweit: Die Olympischen Spiele werden offiziell eröffnet. Schon vor der Feier am Abend gibt es Wettkämpfe: Eiskunstlauf, Eishockey und Curling.

Im Mixed-Curling steht der fünfte und sechste Spieltag an.

Am Abend stehen die Winterspiele von Mailand und Cortina ganz im Zeichen der feierlichen offiziellen Eröffnung. Die Feier im Milano San Siro Olympic Stadium beginnt um 20 Uhr (ARD live). Mit dabei sein wird dort auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die deutschen Fahnenträger werden Leon Draisaitl und Katharina Schmid sein.

Skispringerin Katharina Schmid und NHL-Spieler Leon Draisaitl wurden als Fahnenträger für Olympia 2026 gewählt.

Die sportlichen Highlights des Tages

Aber auch Wettkämpfe stehen an. Im Eiskunstlauf gehen am Vormittag mehrere Team-Wettbewerbe über die Bühne. Im Curling Mixed laufen Vorrundenspiele, unter anderem mit den Teams aus Italien, Kanada, der Schweiz und den USA.

Auch das Frauen-Eishockey setzt am Nachmittag die Vorrunde fort, mit Partien zwischen Frankreich und Japan sowie Tschechien und der Schweiz. Am Donnerstag hatte in der Gruppe B das deutsche Team gegen Schweden verloren.

Dämpfer für die deutschen Eishockey-Frauen: Am Tag vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele hat das Team ihr erstes Vorrundenspiel in Mailand gegen Schweden sehr eindeutig verloren.

Nach der Auftaktniederlage übers Viertelfinale hinauszukommen, wird schwierig für die deutschen Frauen. Selbst wenn es Deutschland in der Vorrundengruppe B unter die ersten Drei schafft, droht dort nun ein Duell mit den Gold-Favoritinnen aus Kanada oder den USA.

Die Wettkämpfe des Tages

Eiskunstlauf

9:55 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed

9:55 Uhr: Team, Kurzprogramm Eistanz

11:55 Uhr: Team, Kurzprogramm Paarlauf

14:25 Uhr: Team, Kurzprogramm Einzel Frauen

Eishockey Frauen

12:10 Uhr: Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag Frankreich - Japan

14:40 Uhr: Vorrunde, Gruppe A, 2. Spieltag, Tschechien - Schweiz

Curling, Mixed

10:05 Uhr: Vorrunde 5. Spieltag: Italien - Schweiz, Schweden - Großbritannien, USA - Kanada

14:35 Uhr: Vorrunde 6. Spieltag: Estland - Italien, Schweden - Norwegen, Südkorea - Großbritannien, Tschechien - USA

