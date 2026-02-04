Eröffnungsfeier und davor Wettkämpfe:Olympia 2026: Das bringt der Freitag
Am Freitag ist es soweit: Die Olympischen Spiele werden offiziell eröffnet. Schon vor der Feier am Abend gibt es Wettkämpfe: Eiskunstlauf, Eishockey und Curling.
Am Abend stehen die Winterspiele von Mailand und Cortina ganz im Zeichen der feierlichen offiziellen Eröffnung. Die Feier im Milano San Siro Olympic Stadium beginnt um 20 Uhr (ARD live). Mit dabei sein wird dort auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Die deutschen Fahnenträger werden Leon Draisaitl und Katharina Schmid sein.
Die sportlichen Highlights des Tages
Aber auch Wettkämpfe stehen an. Im Eiskunstlauf gehen am Vormittag mehrere Team-Wettbewerbe über die Bühne. Im Curling Mixed laufen Vorrundenspiele, unter anderem mit den Teams aus Italien, Kanada, der Schweiz und den USA.
Auch das Frauen-Eishockey setzt am Nachmittag die Vorrunde fort, mit Partien zwischen Frankreich und Japan sowie Tschechien und der Schweiz. Am Donnerstag hatte in der Gruppe B das deutsche Team gegen Schweden verloren.
Nach der Auftaktniederlage übers Viertelfinale hinauszukommen, wird schwierig für die deutschen Frauen. Selbst wenn es Deutschland in der Vorrundengruppe B unter die ersten Drei schafft, droht dort nun ein Duell mit den Gold-Favoritinnen aus Kanada oder den USA.
Die Wettkämpfe des Tages
Eiskunstlauf
- 9:55 Uhr: Eiskunstlauf, Mixed
- 9:55 Uhr: Team, Kurzprogramm Eistanz
- 11:55 Uhr: Team, Kurzprogramm Paarlauf
- 14:25 Uhr: Team, Kurzprogramm Einzel Frauen
Eishockey Frauen
- 12:10 Uhr: Vorrunde, Gruppe B, 2. Spieltag Frankreich - Japan
- 14:40 Uhr: Vorrunde, Gruppe A, 2. Spieltag, Tschechien - Schweiz
Curling, Mixed
- 10:05 Uhr: Vorrunde 5. Spieltag: Italien - Schweiz, Schweden - Großbritannien, USA - Kanada
- 14:35 Uhr: Vorrunde 6. Spieltag: Estland - Italien, Schweden - Norwegen, Südkorea - Großbritannien, Tschechien - USA
