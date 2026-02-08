Olympia 2026: Deutsche Biathleten holen Mixed-Bronze

Die deutsche Mixed-Staffel der Biathleten hat dank einer starken Schießleistung in Antholz die Bronze-Medaille gewonnen. Gold ging an das französische Quartett vor Italien.

Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß erkämpfen sich Olympia-Bronze. Die Entscheidung fällt beim letzten Schießen. 08.02.2026 | 10:39 min

Die deutschen Biathleten haben gleich zum Auftakt der Winterspiele die Bronzemedaille gewonnen. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß belegten in der Mixed-Staffel hinter den siegreichen Franzosen und Gastgeber Italien Platz drei.

Preuß leistete sich im letzten Schießen eine Strafrunde, dennoch reichte es nach 4x6 Kilometern mit 31,9 Sekunden Vorsprung vor Norwegen noch fürs Treppchen. Für Deutschland ist es die erste Olympiamedaille im Biathlon-Mixed und die insgesamt zweite bei den Spielen in Norditalien.

Die Entscheidung in der Mixed Staffel. Mit dabei das deutsche Team um Franziska Preuß. 08.02.2026 | 131:55 min

Strelow legte in seinem ersten Olympia-Rennen überhaupt zwei makellose Schieß-Einlagen hin, übergab als Vierter mit zwölf Sekunden Rückstand. Nawrath zeigte dann ein überragendes Rennen mit ebenfalls fehlerfreiem Schießen und starker Laufleistung, er lief vor den Augen von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bis auf Rang zwei nach vorne.

Übersicht der Wettkämpfe : Olympia 2026: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Auch Voigt blieb auf Tuchfühlung, ehe Preuß beim letzten Schießen Nerven zeigte. Sie rettete sich aber aufs Treppchen, da sich Norwegen parallel gar zwei Strafrunden leistete. Bei den vergangenen Winterspielen in Peking war das deutsche Quartett mit Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Nawrath auf Rang fünf gelandet, das bislang beste Ergebnis hatte es 2018 mit Platz vier gegeben.

Frankreich trotz sieben Nachladern siegreich

In Antholz behielt Frankreich trotz sieben Nachladern die Oberhand, dahinter landete Italien mit fünf Nachladern. Für Deutschland standen in der Schießbilanz nach dem Fauxpas von Preuß letztlich eine Strafrunde und drei Nachlader, 1:05,3 Minuten fehlten zu Gold. Für Preuß war die Mixed-Staffel das erste Rennen ihrer Abschiedstournee, kurz vor den Spielen hatte sie spätestens für das Saisonende ihr Karriereende angekündigt.

In Antholz bleiben ihr noch fünf weitere Medaillenchancen. Die nächste Gelegenheit bietet sich am Mittwoch (14.15 Uhr/ARD und Eurosport) mit dem Einzel über 15 Kilometer, die Männer sind bereits einen Tag zuvor (13.30 Uhr/ZDF und Eurosport) in ihrem ersten olympischen Individual-Rennen gefordert.

Olympische Spiele : Olympische Winterspiele 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

Auch Voigt blieb ohne Nachlader fehlerfrei im Schießen, musste aber die französische Läuferin vorbeiziehen lassen. Schlussläuferin Franziska Preuß legte gleich mit einer überragenden Schießleistung im Liegendschießen los, leistete sich allerdings eine Strafrunde beim letzten Schießen. Weil aber auch Norwegen patzte, ließ Preuß als Dritte ins Ziel und sicherte dem DSV die Bronzemedaille. Für Preuß sind es die letzten Olympischen Spiele.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa/sid