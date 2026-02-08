Olympia 2026: Rodler Langenhan holt Gold im Einsitzer

Max Langenhan hat den größten Erfolg seiner Karriere eingefahren und Deutschland die erste Goldmedaille beschert. Im Einsitzer schaffte es der Rodler ganz nach oben auf das Podest.

Rennrodler Max Langenhan hat dem deutschen Team bei den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo die erste Goldmedaille beschert. Der 26 Jahre alte Thüringer raste im Cortina Sliding Centre zu seinem ersten Olympiasieg und verwies Jonas Müller (Österreich) und Dominik Fischnaller (Italien) auf die Plätze.

Der als Mitfavorit gestartete Altmeister Felix Loch hatte als Sechster mit der Entscheidung nichts zu tun.

Bestzeiten in allen vier Läufen

Der 26-jährige Langenhan raste mit Bestzeiten in allen vier Läufen überlegen zu seinem ersten Olympiasieg und legte die Goldspur im Eiskanal für den traditionell starken Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD).

Das ist ein absoluter Traum. Am Ende darf ich mir die Medaille umhängen, aber eigentlich müssten sich 300 Leute eine Medaille umhängen, denn ich bin nur ein Teil eines großen Ganzen. „ Max Langenhan

Der Weltmeister ließ den Österreicher Jonas Müller (+0,596 Sekunden) und den Italiener Dominik Fischnaller (+0,934) hinter sich. Langenhan folgt auf Johannes Ludwig, der 2022 in Peking triumphiert und damals ebenfalls für die erste Goldmedaille der deutschen Mannschaft gesorgt hatte. Am zweiten Wettkampftag kann sich Team D nach Silber für Emma Aicher in der Abfahrt und Bronze für die Biathlon-Mixed-Staffel über einen kompletten Medaillensatz freuen.

Nackenschmerzen können Langenhan nicht stoppen

Nach einer durchwachsenen Saison war der zweimalige Gesamtweltcupsieger Langenhan nicht als Topfavorit nach Cortina gereist, trotz starker Nackenschmerzen hatte er aber schon am Samstag mit zwei fehlerfreien Läufen und Bahnrekorden überzeugt. Für Langenhan ist es nach sechs WM-Titeln (Einsitzer, Mixed-Einsitzer und Teamstaffel) der größte Erfolg seiner Karriere.

Am Donnerstag bekommt Langenhan, sollte er körperlich fit sein, in der Teamstaffel eine weitere Chance auf Edelmetall.

In Cortina hat der Rodler vom BRC Friedrichroda einen großen Thüringer Fanclub um Vater Uwe dabei, der ihn an der Bahn lautstark unterstützte.

Loch kommt nicht in Schwung

Felix Loch, der nach einem Patzer im ersten Lauf mit großem Rückstand in den zweiten Wettkampftag gestartet war, offenbarte am Sonntag erneut Probleme und konnte nicht mehr in den Kampf um die Medaillen eingreifen. Der nach einer starken Saison als Mitfavorit gestartete Olympiasieger von 2010 und 2014 erlebte wie in Pyeongchang 2018 und Peking 2022 eine herbe Enttäuschung und kam nur auf Platz sechs.

Was der Max hier die zwei Tage runtergerissen hat, war einfach sensationell. „ Felix Loch über Langenhan

Der Chemnitzer Timon Grancagnolo landete bei seinem Olympiadebüt auf dem neunten Rang. Für den BSD soll das Gold von Langenhan indes erst der Anfang sein. Der Eiskanal könnte auch in Cortina wieder zur deutschen Goldrinne werden; in Peking gewannen die Rodler, Skeletoni und Bob-Piloten 16 der 27 deutschen Medaillen.

Deutsche Dominanz im Rodelsport

Im Rennrodeln waren in China sogar alle vier Goldmedaillen nach Deutschland gegangen. Und die Dominanz ist historisch: Im 17. olympischen Einsitzer-Rennen der Männer holte ein Rodler aus Deutschland oder der DDR zum zwölften Mal die Goldmedaille. Am Montag und Dienstag wollen die deutschen Frauen um Weltmeisterin Julia Taubitz im Einsitzer nachlegen.

