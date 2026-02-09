Olympia 2026: Skispringer Raimund gelingt Gold-Überraschung

Der deutsche Skispringer Philipp Raimund hat bei den Olympischen Spielen auf der Normalschanze überraschend Gold gewonnen.

Die Entscheidung der Männer auf der Normalschanze. Das deutsche Skisprung-Aufgebot der Männer bildet Philipp Raimund und Felix Hoffmann, ergänzt durch die erfahrenen Andreas Wellinger und Pius Paschke. 09.02.2026

Skispringer Philipp Raimund hat das Wunder von Predazzo geschafft und sensationell Olympia-Gold im Wettkampf auf der Normalschanze geholt. Der 25 Jahre alte Oberstdorfer setzte sich an einem denkwürdigen Abend vor dem Polen Kacper Tomasiak sowie dem Japaner Ren Nikaido und dem Schweizer Gregor Deschwanden durch, die beide Bronze holten.

"Jetzt bin ich einfach Olympiasieger", sagte Raimund strahlend am ARD-Mikrofon.

Das Date habe ich gerne. „ Olympiasieger Philipp Raimund vor der Medaillenübergabe

Mit Flügen auf 102,0 und 106,5 m wurde Raimund fast auf den Tag genau acht Jahre nach dem Triumph von Andreas Wellinger in Pyeongchang zum fünften deutschen Olympiasieger im Skispringen. Zuvor hatten die DDR-Springer Helmut Recknagel (1960), Hans-Georg Aschenbach (1976) und Jens Weißflog (1984 und 1994) gesiegt.

Hoffmann auf Platz 13, Paschke auf 17, Wellinger auf 23

Bei den Frauen hatte Carina Voigt 2014 in Sotschi triumphiert. Nach einem packenden Wettkampf bei schwierigen Bedingungen lag der nervenstarke Raimund, der schon nach dem ersten Durchgang geführt hatte, letztlich mit 274,1 Punkten umgerechnet knapp zwei Meter vor Tomasiak.

Für die deutschen Skispringer war es nach einer bis dahin holprigen und sieglosen Saison ein kaum für möglich gehaltener Triumph. Um die Gold-Überraschung einzuordnen: Olympiasieger Raimund hat zum Beispiel in seiner Karriere noch keinen Weltcup-Sieg auf dem Konto.

Zweitbester DSV-Adler war Felix Hoffmann auf Platz 13, Pius Paschke landete auf dem 17. Rang. Wellinger, der am 10. Februar 2018 in einer eiskalten südkoreanischen Nacht zu Normalschanzen-Gold geflogen war, musste sich mit dem 23. Platz begnügen. Gleich am Dienstag (18.45 Uhr/ZDF und Eurosport) hat Raimund mit dem deutschen Mixed-Team die nächste Medaillenchance.

