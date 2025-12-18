  3. Merkliste
Felix Hoffmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Felix Hoffmann

Felix Hoffmann ist ein deutscher Skispringer. Im Oktober 2025 gewann er den Titel des Deutschen Meisters vor Philipp Raimund und Pius Paschke. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Felix Hoffmann.

Aktuelle Nachrichten zu Felix Hoffmann

  1. Felix Hoffmann

    Skispringen - Weltcup:Felix Hoffmann: Mit Gefühl und Technik in die Weltspitze

    von Stephan Klemm
    mit Video1:20
  2. Felix Hoffmann (Deutschland) im Mixed-Team-Wettbewerb beim Weltcup-Skispringen auf der Großschanze Lysgardsbakken.

    Skispringen:Hoffmann erstmals auf dem Weltcup-Podest

    mit Video1:20

Biografie

Felix Hoffmann wurde 1997 geboren. 2017 gewann er bei der Junioren-WM die Silbermedaille. Zum Start der Saison 2025/26 sprang Hoffmann in Lillehammer erstmals auf ein Weltcup-Podest.

