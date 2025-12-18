Felix Hoffmann - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Felix Hoffmann
Felix Hoffmann ist ein deutscher Skispringer. Im Oktober 2025 gewann er den Titel des Deutschen Meisters vor Philipp Raimund und Pius Paschke. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Felix Hoffmann.
Aktuelle Nachrichten zu Felix Hoffmann
Skispringen - Weltcup:Felix Hoffmann: Mit Gefühl und Technik in die Weltspitzevon Stephan Klemmmit Video1:20
Skispringen:Hoffmann erstmals auf dem Weltcup-Podestmit Video1:20
Biografie
Felix Hoffmann wurde 1997 geboren. 2017 gewann er bei der Junioren-WM die Silbermedaille. Zum Start der Saison 2025/26 sprang Hoffmann in Lillehammer erstmals auf ein Weltcup-Podest.