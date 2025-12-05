Felix Hoffmann ist aus deutscher Sicht bisher die große Überraschung der Skisprung-Saison. Mit 28 Jahren schaffte er den Durchbruch im A-Team und verblüfft mit Konstanz.

Am ersten Skisprung-Weltcup-Wochenende der Saison sichert sich Felix Hoffmann (links) in Lillehammer seinen ersten Weltcup-Podestplatz. 24.11.2025 | 1:20 min

Der Start in die Saison verlief für den deutschen Skispringer Felix Hoffmann außergewöhnlich. In Lillehammer, beim zweiten von bisher fünf Weltcup-Wettbewerben, schaffte es der bereits 28-jährige Hoffmann als Dritter aufs Podest. Es war sein bisher bestes Resultat im Weltcup und die erste Podiumsplatzierung für die deutschen Skispringer im Olympia-Winter.

Bisher pendelte Hoffmann zwischen B- und A-Team

Der Aufstieg des Thüringers in die Weltspitze - derzeit ist er Zehnter in der Weltcup-Gesamtwertung - ist eine der großen Überraschungen dieses Spätherbstes. Bisher war Hoffmann stets ein Reisender zwischen der B- und der A-Mannschaft, mit der klaren Tendenz zur zweiten Garnitur. Er selbst kommentiert seinen erstaunlichen Aufschwung schlicht mit "echt gut" und "das ging dann doch sehr schnell", weil ihm offenbar selbst die Worte dafür fehlen, was er gerade leistet.

Siegertyp mit gewinnendem Lächeln: Felix Hoffmann nach seinem dritten Platz in Lillehammer am 23. November 2025. Quelle: AFP

Wobei er ohnehin "nicht viel redet und wenn, dann muss man ihn vorher schon etwas gefragt haben", erzählte sein Teamkollege Karl Geiger zuletzt. Auffällig jedoch ist, dass Hoffmann sehr viel lächelt, ein Wesenszug, den auch seine Fans bemerkt haben. Im Frühjahr war beim Weltcup in Willingen ein Schild zu sehen, auf dem Hoffmann als "Grinsebacke" begrüßt wurde.

Durchbruch für Hoffmann bei der DM in Oberhof

Hoffmann springt für einen Klub namens Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach, das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Suhl. Mit seiner Frau Sophia und seinem einjährigen Kind wohnt Hoffmann mittlerweile in Rosenheim.

Ergebnisse und Tabellen : Wintersport im Liveticker Biathlon, Skispringen, Ski Alpin, Langlauf und Nordische Kombination im Liveticker mit Ergebnissen, Weltcupständen und dem Kalender.

Während die etablierten deutschen Skispringer Andreas Wellinger, Pius Paschke und Karl Geiger nach der Umstellung auf engere Anzüge noch nach dem richtigen Set-Up fahnden, hat es Hoffmann bereits gefunden. Ende Oktober verblüffte er erstmals, als er in Oberhof vor Raimund, Paschke und Wellinger das Springen um die Deutsche Meisterschaft gewann. "Das war sein teaminterner Durchbruch", sagt dazu Horst Hüttel, der Sportdirektor für Skisprung und nordische Kombination des deutschen Skiverbandes.

Umzug in den Chiemgau für die Karriere

Bundestrainer Stefan Horngacher betont im Gespräch mit ZDFheute, dass "der Felix immer schon nah dran war am A-Team". Dafür empfohlen hat er sich mit bisher fünf Siegen im Continental-Cup, der zweiten Liga der Skispringer. Allerdings hat sich Hoffmann laut Horngacher "nicht konstant durchsetzen können".

Der erste Einzelwettkampf der Skisprung-Saison ist in Lillehammer in österreichischer Hand. Mit Philipp Raimund und Felix Hoffmann landen zwei DSV-Adler in den Top Ten. 22.11.2025 | 0:30 min

In diesem Sommer hat Horngacher seinen Springer davon überzeugen können, neue Wege zu beschreiten. Hoffmann, Angestellter der Bundespolizei, trainierte bisher daheim in Thüringen. Horngacher empfahl einen Wechsel in die Gruppe von Wellinger und Paschke in den Chiemgau, wo sie von Horngachers Assistenten Andreas Mitterer betreut werden. "Da hat sich der Felix echt gut entwickelt."

Er hat sich in den Sommersprüngen technisch nochmal verbessert und jetzt ist er stabiler unterwegs. Es macht schon Spaß, ihm derzeit zuzuschauen. „ Bundestrainer Stefan Horngacher

Athletisch, viel Fluggefühl und saubere Technik

Ein paar Dinge brachte Hoffmann immer schon mit, um in seinem Sport erfolgreich zu sein. "Er ist körperlich und athletisch sehr gut in Schuss. Er verfügt über einen technisch guten Absprung, besitzt ein wahnsinnig starkes Fluggefühl und fliegt auch technisch sehr sauber", erzählt Horngacher. Mit der Umstellung auf die neuen Sprunganzüge hat sich Hoffmann leicht getan. Laut Horngacher hatte "er relativ schnell sein Material aufeinander abgestimmt und daraufhin auf hohem Niveau trainiert".

Mit den neuen Suits müsse man sehr feinfühlig springen, sonst sei man schnell in den Tiefen des Ergebnistableaus verschwunden.

Diese Feinfühligkeit besitzt der Felix - die ist ihm gegeben. „ Bundestrainer Stefan Horngacher

Diese Feinfühligkeit will Hoffmann bei den beiden Weltcup-Springen am Samstag und Sonntag im polnischen Wisla erneut unter Beweis stellen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.