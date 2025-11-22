Pius Paschke - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Biografie

Pius Paschke ist am 20. Mai 1990 in München geboren. Nach seinem Debüt im Weltcup 2013 musste Paschke noch einige Jahre auf seinen internationalen Durchbruch warten. In der Saison 2020/21 etablierte er sich in der internationalen Spitze. Am 16. Dezember 2023 feierte Paschke als bislang ätester Deutscher seinen ersten Weltcup-Sieg.