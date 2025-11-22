  3. Merkliste
Pius Paschke - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pius Paschke

Pius Paschke ist ein deutscher Skispringer. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 wurde er in Oberstdorf Weltmeister im Team-Skispringen.

Aktuelle Nachrichten zu Pius Paschke

  1. 04.01.2025, Innsbruck: Pius Paschke nach der Landung

    DSV-Team nach der Tournee:Aufbauarbeit nach dem Absturz

    Stephan Klemm, Bischofshofen
    mit Video
  2. Skispringen: Daniel Tschofenig.

    Finale in Bischofshofen:Tschofenig gewinnt die Vierschanzentournee

    mit Video
  3. Vierschanzentournee: Erwartungen "sehr hoch"

    ZDF-Skisprung-Experte:Freund: Mehr Lastverteilung im ÖSV-Team

    2:52 min
  4. Endspurt bei der Vierschanzentournee

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Endspurt bei der Vierschanzentournee

    von Andreas Kürten / Jan Döhling
    1:45 min
  5. Stefan Kraft, Jan Hörl und Daniel Tschofenig (v.l.n.r.)

    Vierschanzentournee:Österreicher: Mit "Flow" und guter Ausbildung

    von Stephan Klemm
    mit Video
  6. Pius Paschke

    Vierschanzentournee am Bergisel:Paschke Achter bei Innsbruck-Qualifikation

    mit Video
  7. Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Ski nordisch/Skispringen: Vierschanzentournee, Weltcup, Großschanze, Herren, 1. Durchgang, Österreichs Daniel Tschofenig reagiert nach seinem Sprung.

    Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringen

    mit Video
  8. Pius Paschke

    Neujahrsspringen:Pius Paschke gegen Österreichs Phalanx

    von Stephan Klemm
    mit Video
  9. Bayern, Garmisch-Partenkirchen: Ski nordisch/Skispringen: Vierschanzentournee, Weltcup, Großschanze, Herren, Qualifikation, Österreichs Jan Hörl in Aktion.

    Geiger Siebter, Paschke Neunter:Hörl gewinnt Quali zum Neujahrsspringen

    mit Video
  10. Skispringen: Stefan Kraft bei der Vierschanzentournee in Oberstdorf.

    Vierschanzentournee:Stefan Kraft - Flug-Ästhet im weißen Anzug

    von Stephan Klemm
    mit Video
  11. Pius Paschke jubelt nach em 1. Durchgang bei der 73. Vierschanzentournee in Oberstdorf

    Vierschanzentournee:Paschke in Garmisch auf Austria-Jagd

    mit Video
  12. Pius Paschke landet einen Sprung in Oberstdorf bei der Vierschanzentournee

    1. Springen Vierschanzentournee:Paschke wird bei Kraft-Sieg Vierter

    von Sebastian Ungermanns
    mit Video
  13. Pius Paschke in Aktion.

    Auftakt der Vierschanzentournee:Österreich dominiert, Paschke macht Hoffnung

    mit Video
  14. Der zweitplatzierte Österreicher Jan Hoerl, der Sieger Pius Paschke aus Deutschland und der drittplatzierte Österreicher Stefan Kraft feiern auf dem Podium nach dem Herren-Skisprung-Großschanze-HS142-Event des FIS World Cup Ruka Nordic in Kuusamo, Finnland

    Die Favoriten der Tournee:Paschke, Hörl oder doch wieder Kobayashi?

    von Lars Becker
    mit Video
  15. Skispringer Pius Paschke
    Interview

    Deutsche Tournee-Hoffnung:Paschke: "Ich nehme die Favoritenrolle an"

    mit Video
  16. Der Deutsche Pius Paschke steht in der Auslaufzone der Skisprungschanze in Titisee-Neustadt

    Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Paschke freut sich auf Vierschanzentournee

    1:35 min

Biografie

Pius Paschke ist am 20. Mai 1990 in München geboren. Nach seinem Debüt im Weltcup 2013 musste Paschke noch einige Jahre auf seinen internationalen Durchbruch warten. In der Saison 2020/21 etablierte er sich in der internationalen Spitze. Am 16. Dezember 2023 feierte Paschke als bislang ätester Deutscher seinen ersten Weltcup-Sieg.

