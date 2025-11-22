Pius Paschke - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Pius Paschke
Pius Paschke ist ein deutscher Skispringer. Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 2021 wurde er in Oberstdorf Weltmeister im Team-Skispringen.
Aktuelle Nachrichten zu Pius Paschke
DSV-Team nach der Tournee:Aufbauarbeit nach dem AbsturzStephan Klemm, Bischofshofenmit Video
Finale in Bischofshofen:Tschofenig gewinnt die Vierschanzentourneemit Video
ZDF-Skisprung-Experte:Freund: Mehr Lastverteilung im ÖSV-Team2:52 min
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Endspurt bei der Vierschanzentourneevon Andreas Kürten / Jan Döhling1:45 min
Vierschanzentournee:Österreicher: Mit "Flow" und guter Ausbildungvon Stephan Klemmmit Video
Vierschanzentournee am Bergisel:Paschke Achter bei Innsbruck-Qualifikationmit Video
Vierschanzentournee in Garmisch:Tschofenig gewinnt das Neujahrspringenmit Video
Neujahrsspringen:Pius Paschke gegen Österreichs Phalanxvon Stephan Klemmmit Video
Geiger Siebter, Paschke Neunter:Hörl gewinnt Quali zum Neujahrsspringenmit Video
Vierschanzentournee:Stefan Kraft - Flug-Ästhet im weißen Anzugvon Stephan Klemmmit Video
Vierschanzentournee:Paschke in Garmisch auf Austria-Jagdmit Video
1. Springen Vierschanzentournee:Paschke wird bei Kraft-Sieg Viertervon Sebastian Ungermannsmit Video
Auftakt der Vierschanzentournee:Österreich dominiert, Paschke macht Hoffnungmit Video
Die Favoriten der Tournee:Paschke, Hörl oder doch wieder Kobayashi?von Lars Beckermit Video
Deutsche Tournee-Hoffnung:Paschke: "Ich nehme die Favoritenrolle an"mit Video
Nachrichten | ZDF-Morgenmagazin:Paschke freut sich auf Vierschanzentournee1:35 min
Biografie
Pius Paschke ist am 20. Mai 1990 in München geboren. Nach seinem Debüt im Weltcup 2013 musste Paschke noch einige Jahre auf seinen internationalen Durchbruch warten. In der Saison 2020/21 etablierte er sich in der internationalen Spitze. Am 16. Dezember 2023 feierte Paschke als bislang ätester Deutscher seinen ersten Weltcup-Sieg.