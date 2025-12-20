Skisprung-Weltcup in Engelberg: Felix Hoffmann auf dem Podest

Skispringer Felix Hoffmann landet zum zweiten Mal in dieser Saison auf dem Podest. Beim Weltcup in Engelberg wird er Zweiter, sein Teamkollege Philipp Raimund Vierter.

Die Entscheidung um Sieg und Podest beim Skispringen der Männer in Engelberg. Kommentator: Stefan Bier. Co-Kommentator: Severin Freund. 20.12.2025 | 10:20 min

Felix Hoffmann wird Zweiter, Philipp Raimund Vierter: Die deutschen Top-Skispringer haben zum Auftakt der Generalprobe für die Vierschanzentournee in Engelberg geglänzt. Bei schwierigen Windverhältnissen holte Weltmeister Domen Prevc aus Slowenien seinen fünften Weltcupsieg in Folge.

Hoffmann von Platz vier auf zwei

Hoffmann, der am Freitag überraschend die Qualifikation gewonnen hatte, stand nach Sprüngen auf 138,0 und 141,0 Meter zum zweiten Mal in seiner Karriere auf dem Podest. Nach dem ersten Durchgang hatte der Thüringer noch auf dem vierten Platz gelegen, zum Sieg fehlten umgerechnet nur zwei Meter. Dritter wurde Ren Nikaidō (Japan). Knapp dahinter folgte Raimund.

Der 1. und 2. Durchgang beim Skisprung-Weltcup der Männer in Engelberg/Schweizr relive. Kommentator: Stefan Bier, Experte: Severin Freund. Moderation: Florian Zschiedrich. 20.12.2025 | 92:39 min

Viel mehr war für das DSV-Team aber nicht zu holen. In Abwesenheit der formschwachen Andreas Wellinger und Karl Geiger verbesserte sich Pius Paschke, der 2023 in Engelberg seinen ersten Weltcupsieg gefeiert hatte, mit einem starken zweiten Sprung auf 130,0 Meter vom 25. auf den 15. Platz. Youngster Ben Bayer (21) landete bei seinem Weltcup-Debüt auf dem 38. Rang, Luca Roth war als 54. schon in der Qualifikation gescheitert.

Die Highlights des Wintersport-Samstags mit Rodeln, Monobob, Ski Alpin, Biathlon, Skispringen und Nordische Kombination. 20.12.2025 | 3:43 min

Vierschanzentournee mit Wellinger und Geiger

Am Sonntag folgt in Engelberg der letzte Wettkampf vor der kurzen Weihnachtspause (ZDF live), ehe direkt nach den Feiertagen die Tournee ansteht.

Dann werden auch Wellinger und Geiger wieder mit dabei sein. "Wir sind im Training und bereiten sie darauf vor. Sie werden definitiv bei der Vierschanzentournee an den Start gehen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher im ZDF.

Bundestrainer der Skispringer : Horngacher hört auf - Nachfolgedebatte beim DSV Der Bundestrainer der Skispringer hört nach dieser Saison auf. Diese Entscheidung ist eine Überraschung. Für den Deutschen Skiverband entbrennt nun eine Nachfolgedebatte. von Stephan Klemm mit Video 1:11