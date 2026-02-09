Lindsey Vonns Comeback war eine Zwangsläufigkeit: Skifahren, Rennen gewinnen, das war ihr Lebensmittelpunkt. Für diesen Traum gab die 41-Jährige alles.

Um zu verstehen, wie viel Lindsey Vonn das alpine Skifahren bedeutet, was konkret die Speedrennen in ihr auslösen, muss man sie selbst zu Wort kommen lassen. 2019 hatte sie ihren Rücktritt erklärt - erklären müssen - weil ihr Körper nach acht Knieoperationen, einem Knöchelbruch, mehreren Frakturen im Schienbeinplateau, einem Oberarmbruch und einem Außenbandriss keinen Leistungssport mehr zuließ.

Vonn selbst sagte, er sei "irreparabel kaputt". Damit aber verlor sie ihren seelischen Mittelpunkt, das, worüber sie sich identifiziert hatte, die Sache, mit der sie die Welt verblüffen und von sich überzeugen konnte.

Teilprothese gab Lindsey Vonn Lebensinhalt zurück

In einem Interview sagte sie kürzlich: "Skifahren war meine Sonne. Alles kreiste darum, wie die Planeten." Nach dem erzwungenen Rücktritt mit 34 Jahren stellte sie fest, dass sie zwar alles über jede Art von Schnee wisse und wie man darauf mit Skiern schnell fahren könne - "aber was sollte ich mit diesem Wissen anfangen?"

Meine Sonne war erloschen. „ Lindsey Vonn zu ihrem Rücktritt 2019

Daraufhin habe eine Lebenskrise begonnen - "deshalb ging ich zur Therapie, arbeitete an mir und überlegte, wie ich mir das nächste Kapitel meines Lebens vorstelle".

Große Schmerzen im rechten Knie engten ihre Bewegungsfreiheit ein, es sei kaum mehr auszuhalten gewesen, sagte Vonn. Doch dann erfuhr sie von einer Methode, die helfen könnte - eine Teilprothese. Sie riskierte die Operation und ließ sich Titanteile ins rechte Knie einsetzen. Es funktionierte. Die Schmerzen waren verschwunden. Alles ging wieder: Sich bewegen, im Kraftraum Gewichte stemmen, Tennisspielen, das Knie hielt. Daraufhin dachte sie sich: "Wenn alles geht, warum nicht Skifahren?"

Vonn hatte alles auf Cortina ausgerichtet

Also wagte sie es. Die Rückkehr zu ihrer Leidenschaft, ihrer Sonne. Im Winter 2024/2025 war es so weit. Altstars verfluchten sie als Egomanin, die einen "Vollschuss" habe (Franz Klammer) oder dachten an "Verarschung" (Markus Wasmeier).

Doch in diesem Winter war Vonn wieder da, und wie: Zwei Weltcup-Siege in der Abfahrt, ein zweiter Platz und drei dritte Ränge bei fünf Rennen der Saison. Sie war die Favoritin auf Gold in Cortina, wo sie neben sechs Super-G-Rennen vor allem bereits sechs Abfahrten gewann. Die Tofana-Piste in den Dolomiten sollte der Höhepunkt ihrer Rückkehr, ihrer Comeback-Saga werden. Darauf hatte sie alles ausgerichtet.

Sie hatte noch härter trainiert als je zuvor. Obwohl sie sich immer schon am gnadenlosesten vorbereitete. Es ging bis zum 30. Januar gut: Sturz bei der Abfahrt von Crans Montana, Kreuzbandriss im linken Knie. Und jetzt?

Vonn wagte es, weil das ihrem Naturell entspricht

Jetzt griff der Vonn-Modus: Trotz. Das Knie wird halten. Sie habe schon andere Rodeos überstanden. Keine Schmerzen. Warum nicht losjagen?

Die an ihrem Schicksal interessierte Sportwelt jedoch fragte sich: Was, wenn es schiefgeht? Was, wenn sie stürzt? Für Vonn hatten diese Bedenken keinen Wert. Sie hatte ihre Sonne wieder. Die wollte sie sich nicht verdunkeln lassen von einem Kreuzbandriss. Nicht vor Cortina.

Seit Sonntag, 11:59 Uhr, und knapp 13 Sekunden Fahrt wissen wir: Es ging schief. Vonns als heroische Hollywood-Gold-Comeback-Story mit 41 Jahren orchestrierte Rückkehr nach Cortina endete mit einem fürchterlichen Crash, grausamen Schmerzen und einem Abtransport mit dem Hubschrauber.

Alles gegeben für den Traum vom Gold

Das Comeback war bereits ein Wagnis. Die Fahrt ohne Kreuzband war es erst recht. Doch Vonns Traum von Gold war legitim. Und all das, gemischt mit der klassischen Prise Drama, war für Vonn, für den Typ Mensch, der sie ist, eine Zwangsläufigkeit. Sie wollte in der Sonne stehen.

Nun ist ihre Sonne einstweilen wieder erloschen. Auf die Piste wird Vonn nach Lage der Dinge nicht mehr zurückkehren. Neben der Rehabilitation steht sie nun erneut vor allem vor einer psychischen Herausforderung: Wo findet sie eine Ersatz-Sonne?

