Olympia 2026: Medaillen mit Sollbruchstelle

Die Nordische Kombination ist die einzige olympische Wintersport Sportart, bei der keine Frauen am Start sind. Laut IOC gebe es zu wenige Nationen, die Kombinierinnen an den Start bringen. Der Internationale Skiverband und der Deutsche Skiverband halten dagegen und argumentieren, die Breite der Sportart habe sich bei den Frauen zuletzt sehr wohl entwickelt.

Auch Nathalie Armbruster, die beste deutsche Kombiniererin, weist die Argumentation des IOC zurück: "Was möchte denn das IOC noch von uns?", sagt sie im ZDF-Studiotalk. Sie habe nachgerechnet: “In der Sommer- und Wintersaison hatten wir zehn verschiedene Athletinnen aus sieben Nationen von drei Kontinenten auf dem Podium.“

Im Sommer will das IOC eine Entscheidung fällen, wie es mit der Nordischen Kombination weitergeht. Dabei steht die olympische Zukunft der Sportart - also auch bei den Männern - generell auf dem Spiel. Dann hoffen auch Nathalie Armbrusters Mitstreiterinnen Jenny Nowak, Trine Göpfert und Maria Gerboth, dass sie 2030 ihre Olympia-Chance bekommen.