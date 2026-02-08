  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Medaillen mit Sollbruchstelle

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Medaillen mit Sollbruchstelle

|

Kaputte Medaillen, Vonns Horrorsturz und ein verletzter Kult-Rodler - die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen

Olympia-Medaillen mit Sollbruchstelle

Die Medaillen bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina d'Ampezzo haben offenbar eine Sollbruchstelle. Bei mehreren Geehrten brach der Steg, der das Band an der Plakette hält. Das Malheur passierte dem deutschen Biathleten Justus Strelow nach Bronze mit der Mixed-Staffel genau so wie der Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson (USA/im Bild) und der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson nach ihrem Silber-Gewinn.

Die Olympia-Plaketten wurden vom Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato hergestellt, der staatlichen Münzprägeanstalt Italiens. Für die Produktion wurden recycelte Metalle aus eigenen Produktionsabfällen verwendet. Alle Medaillen haben einen Durchmesser von 80 Millimetern und eine Dicke von rund zehn Millimetern.

Breezy Johnson zeigt ihre zerbrochene Medaille.

Quelle: Breezy Johnson zeigt ihre zerbrochene Medaille. (dpa | Andrew Milligan)

Wichtige Meldung

Russlands stille olympische Wiederzulassung

Russische und belarussische Starter sind bei Olympia weiter ausgeschlossen, wenige starten als neutrale Athleten. Beim IOC wird die Wiedereingliederung derweil offensiv vorangetrieben.

Videoplayer

Malinin führt US-Team im Eiskunstlauf-Krimi zu Gold

Angeführt von Superstar Ilia Malinin hat das US-Eiskunstlaufteam die Goldmedaille geholt. Der Topfavorit setzte sich in einem Herzschlagfinale um den Olympiasieg gegen Japan durch. Die USA kamen in Mailand auf 69 Punkte, Japan auf 68 Zähler. Gastgeber Italien wurde mit 60 Punkten Dritter.

Insgesamt zehn Nationen nahmen an der ersten Eiskunstlauf-Entscheidung bei den Spielen in Italien teil. Die besten fünf Teams hatten sich für die Kürprogramme qualifiziert. Ein deutsches Team nahm nicht teil.

 

Wichtige Meldung

Franziska Preuß: "Da zittern die Beine"

Nach einem dramatischen Mixed-Biathlon-Rennen landen Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß auf dem Podest. Im Anschluss loben sie das Material und feiern ihre Bronze-Medaille.

Videoplayer

Annika Morgan verpasst Big-Air-Finale

Die deutsche Snowboarderin Annika Morgan hat das Finale im Big Air auf dramatische Art und Weise verpasst. Die 23-Jährige kam in der Vorausscheidung im Livigno Snow Park mit 152,75 Punkten auf Platz 13, für die Medaillenentscheidung der besten zwölf Athletinnen am Dienstag fehlten ihr lediglich 0,75 Zähler. Quali-Siegerin wurde die Peking-Zweite Zoi Sadowski Synnott aus Neuseeland mit 172,25 Punkten.

Am Donnerstag war bei den Männern Noah Vicktor in der Big-Air-Qualifikation nach zwei Stürzen als 30. und Letzter gescheitert. Auch er tritt noch im Slopestyle an.

Doping: Der Fall Walijewa und die Folgen in Mailand

2022 erschütterte der Dopingfall der erst 15-jährigen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa die Sportwelt. Vier Jahre später in Mailand beschäftigt der Fall sie weiterhin – diesmal wegen ihrer umstrittenen Trainerin.

Videoplayer

Reaktionen auf Horror-Sturz von Lindsey Vonn

Nach dem schweren Sturz von Ski-Star Lindsey Vonn reagieren ihre Teamkollegin Jacqueline Wiles und US-Speed-Trainer Alexander Hödlmoser.

Videoplayer

Nach Sturz: Rodel-Ikone Georg Hackl gibt Gesundheits-Update

Rodel-Legende Georg Hackl ist beim Training der Frauen an der Rodelbahn in Cortina in einen tiefen Schacht gestürzt und hat sich an der Schulter verletzt. Nach einem Klinikaufenthalt meldet er sich zu seinem Zustand. 

Videoplayer
Wichtige Meldung

Langenhan: "Gönn mir einen Negroni"

Rennrodler Max Langenhan gewinnt die erste deutsche Goldmedaille bei diesen Olympischen Winterspielen. Im Interview erklärt er wie er "... den ganzen Lauf sehr lange genießen konnte."

Videoplayer

Friedrichroda feiert Langenhan

Mit seinem Olympia-Sieg im Einsitzer hat Rodel-Weltmeister Max Langenhan einen Sturm der Begeisterung in seiner thüringischen Heimatstadt Friedrichroda ausgelöst. Gemeinsam hatten mehr als 100 Einwohner in der Begegnungsstätte der Stadt die Live-Übertragung des Wettkampfs verfolgt.

Es fehlten die Superlative, um den "sagenhaften Wettkampf" von Langenhan zu beschreiben, sagte Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) und gratulierte dem Gold-Gewinner. "Der Start-Ziel-Sieg mit vier Bahnrekorden markiert einen großen Tag in der Sportgeschichte unseres Freistaats." 

Quelle: dpa

Erstes Gold für Team D: Langenhan triumphiert im Einsitzer

Erstes Gold für Team D: Langenhan triumphiert im Einsitzer

Max Langenhan hat den größten Erfolg seiner Karriere eingefahren und Deutschland die erste Goldmedaille beschert. Im Einsitzer schaffte es der Rodler ganz nach oben auf das Podest.

Zum Beitrag

Johnson nimmt Medaillen-Panne locker

Beim Umgang mit den Medaillen ist offenbar besondere Vorsicht geboten. Ski-Olympiasiegerin Breezy Johnson unterlief nach der Medaillenzeremonie im Überschwang der Gefühle ein kleines Missgeschick - und das nicht als erste Athletin dieser Spiele. Sie sei herumgehüpft und dabei sei ihre Goldmedaille vom Band gerissen, berichtete die US-Amerikanerin nach dem Triumph in der Abfahrt.

"Nicht damit springen", sagte die 30-Jährige selbstironisch, als sie nach dem Rennen die Einzelteile präsentierte: die Goldmedaille, das Medaillenband und den herausgerissenen Stift, der beides verbinden sollte.

Wichtige Meldung

Armbruster: "Was möchte das IOC noch von uns"?

Die Nordische Kombination ist die einzige olympische Wintersport Sportart, bei der keine Frauen am Start sind. Laut IOC gebe es zu wenige Nationen, die Kombinierinnen an den Start bringen. Der Internationale Skiverband und der Deutsche Skiverband halten dagegen und argumentieren, die Breite der Sportart habe sich bei den Frauen zuletzt sehr wohl entwickelt.

Auch Nathalie Armbruster, die beste deutsche Kombiniererin, weist die Argumentation des IOC zurück: "Was möchte denn das IOC noch von uns?", sagt sie im ZDF-Studiotalk. Sie habe nachgerechnet: “In der Sommer- und Wintersaison hatten wir zehn verschiedene Athletinnen aus sieben Nationen von drei Kontinenten auf dem Podium.“

Im Sommer will das IOC eine Entscheidung fällen, wie es mit der Nordischen Kombination weitergeht. Dabei steht die olympische Zukunft der Sportart - also auch bei den Männern - generell auf dem Spiel. Dann hoffen auch Nathalie Armbrusters Mitstreiterinnen Jenny Nowak, Trine Göpfert und Maria Gerboth, dass sie 2030 ihre Olympia-Chance bekommen. 

Videoplayer

Biathlon-Fan Steinmeier von "Herzschlagfinale" begeistert

Videoplayer

Funktionäre: Drohnen stören Sportler nicht

Im Eiskanal und auf den Skipisten gehen Drohnen auf Verfolgungsjagd mit den Athleten und liefern spektakuläre Bilder. Sie sorgen aber auch für ein gut hörbares Surren. Stört das die Sportler?

Nein, findet Anna Riccardi, Sportdirektorin der Olympischen Spiele. Die Drohnen seien bei "verschiedenen Veranstaltungen" im Vorfeld getestet worden: "Bisher haben wir keine Beschwerden erhalten, die zu einem zukünftigen Verzicht auf Drohnen führen könnten."

IOC-Sportdirektor Pierre Ducrey sieht es ähnlich und sagt, die Sportler seien dadurch "nicht wesentlich" beeinträchtigt.

Wichtige Meldung

Biathlon: Bronze für deutsche Mixed-Staffel

Das deutsche Biathlon-Team ist mit Bronze in der Mixed-Staffel glänzend in die Winterspiele gestartet. Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß erkämpften in Antholz Deutschlands erste Olympia-Medaille in diesem Wettbewerb überhaupt.

Das Quartett musste sich in einem dramatischen Rennen nach einer Strafrunde von Schlussläuferin Preuß mit 1:05,3 Minuten Rückstand nur Favorit Frankreich und Gastgeber Italien geschlagen geben.

Video: Das Rennen in der Zusammenfassung.

Wichtige Meldung

kompakt: Das Wichtigste vom Sonntag

Videoplayer

Snowboard: Frühes Aus für Hofmeister und Ledecka

Die große Snowboard-Hoffnung des deutschen Teams und die Top-Favoritin sind raus: Das Viertelfinale des Parallel-Riesenslaloms war Endstation für Ramona Hofmeister (Bild) und die Tschechin Ester Ledecka, die in dieser Disziplin 2018 und 2022 Gold gewonnen hatte. Hofmeister, Olympia-Dritte 2018, verkantete in ihrem Lauf gegen die Tschechin Zuzana Maderova und stürzte, Ledecka unterlag der Österreicherin Sabine Payer.

Hofmeister war nach einem Bruch des Sprungbeins im September erst Anfang des Jahres in den Weltcup zurückgekehrt. Bei ihrem Comeback fuhr sie direkt auf Platz eins, in vier weiteren Rennen vor Olympia folgten ein weiterer Sieg sowie je ein zweiter und ein dritter Rang.

Gold sicherte sich Maderova im Finale gegen Payer. Bei den Männern gewann der Österreicher Benjamin Karl 

Die Finalläufe der Frauen und Männer

Quelle: dpa

Vanity Fair benennt die fünf besten Outfits

Die Mode-Zeitschrift "Vanity Fair" hat die ihrer Meinung fünf besten Olympia-Outfits gekürt. Neben der brasilianischen, mongolischen, US-amerikanischen und italienischen Garderobe wurde das tschechische Olympia-Outfit (Bild) aus der Kollektion der Designerin Anežka Berecková als das Ausgefallenste hervorgehoben.

 

Quelle: dpa

Kläbo zum Ersten: Sieg im Skiathlon

Johannes Hösflot Kläbo hat seine Rekordjagd mit Gold im Skiathlon eröffnet. Der 29 Jahre alte Norweger triumphierte im Skiathlon und holte seinen sechsten Olympiasieg. Silber ging überraschend an den Franzosen Mathis Deloges (+2,1 Sekunden) vor dem Norweger Martin Löwström Nyenget (+2,2). Bester Deutscher war Friedrich Moch auf Platz 26.

Kläbo kann der große Abräumer der Spiele werden. Im Sprint, im Teamsprint und in der Staffel wäre alles andere als Gold eine Riesenüberraschung. Auch über 10 und 50 Kilometer ist er Favorit.

Mit drei weiteren Goldmedaillen würde Kläbo an seinen Landsleuten Marit Björgen, Björn Dählie und Ole Einar Björndalen (alle acht Mal Gold) als Wintersportler mit den meisten Olympiasiegen vorbeiziehen.

Das Rennen relive

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Thema
Sport

Aktuelle Nachrichten zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport