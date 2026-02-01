Gelungene Generalprobe für die Olympischen Winterspiele: Der Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger wird beim Seefeld-Triple Dritter. Nathalie Armbruster wird Vierte.

Olympiasieger Vinzenz Geiger hat beim Nordic Combined Triple in Seefeld den erneuten Gesamtsieg verpasst, mit Platz drei aber eine starke Generalprobe für die am Freitag beginnenden Winterspiele abgeliefert.

In einem hammerharten abschließenden 12,5-km-Langlauf musste sich der 28 Jahre alte Oberstdorfer dem Norweger Jens Luraas Oftebro und dem Österreicher Stefan Rettenegger geschlagen geben.

Geiger bricht zum Ende ein

"Ich habe mich leider nicht ganz so gut gefühlt und am Schluss nicht mehr ganz mithalten können", sagte Geiger im ZDF.

Als Vorbereitung für die Spiele war es perfekt. „ Olympiasieger Vinzenz Geiger zum dritten Platz beim Seefeld-Triple

Der nach dem Springen drittplatzierte Geiger hatte sich mit Oftebro, dem besten Langläufer im Feld, auf die Verfolgung Retteneggers gemacht, der mit großem Vorsprung in die Loipe gegangen war.

Auf der letzten Runde trat Oftebro an und zog an Rettenegger vorbei, Geiger konnte nicht mehr folgen. Im Ziel lag er 18,6 Sekunden hinter Oftebro zurück, der sich mit 3,7 Sekunden vor Rettenegger durchsetzte.

Auch Rydzek und Schmid in Top 10

Die neben Geiger beiden weiteren deutschen Olympiastarter liefen ein gutes Rennen, für eine Topplatzierung reichte es aber angesichts des großen Rückstands vor dem Finale nicht mehr: Johannes Rydzek wurde Siebter, Julian Schmid kam auf Rang neun.

Geiger war 2025 der zweite deutsche Kombinierer, der den Seefelder Wettkampf über drei Tage für sich entscheiden konnte. Der heutige Bundestrainer Eric Frenzel hatte von 2014 bis 2017 die ersten vier Auflagen des Triples gewonnen.

Armbruster Gesamt-Vierte

Bei den Frauen gewann die Norwegerin Ida Marie Hagen das Triple und sicherte sich zugleich vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup. Die 25-Jährige feierte ihren zehnten Saisonsieg. Bei noch zwei ausstehenden Weltcups ist sie von ihren Konkurrentinnen nicht mehr einzuholen.

Nathalie Armbruster belegte als beste Deutsche in der Gesamtwertung den vierten Platz. Rang zwei ging an die US-Amerikanerin Alexa Brabec vor ihrer Landsfrau Tara Geraghty-Moats. Die Kombiniererinnen haben nun eine unfreiwillige Wettkampfpause.

Bei den Winterspielen, die am Freitag in Italien eröffnet werden, sind sie nicht dabei. "Das ist jetzt tatsächlich eine schwierige Phase - vor allem für den Kopf der Mädels", sagte Co-Trainer Tim Kopp.

