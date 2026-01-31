  3. Merkliste
NoKo: Geiger krönt Endspurt mit zweitem Saisonsieg

Seefeld-Triple der Kombinierer:Vinzenz Geiger krönt Endspurt mit zweitem Saisonsieg

|

Kombinierer Vinzenz Geiger ist kurz vor den Olympischen Spielen in bestechender Form. In Seefeld zeigt er einen famosen Schlussspurt.

Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger streckt jubeln seinen Skistock in die Höhe, nach seinem Sieg beim FIS Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld

Vinzenz geiger jubelt in Seefeld: Die Höhepunkte des Wintersporttages kompakt zusammengefasst.

31.01.2026 | 2:46 min

Vincenz Geiger hat in der Nordischen Kombination seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. In Seefeld fing der 28-Jährige dank eines starken Zielsprints noch den Österreicher Johannes Lamparter ab. Auf Platz drei kam der Norweger Jens Luraas Oftebro.

Geiger war als Zehnter in den Langlauf gestartet

Vorjahressieger Geiger besitzt nach zwei von drei Wettbewerben beim Seefeld-Triple damit auch gute Chancen, seinen Titel bei dem prestigeträchtigen Event erfolgreich zu verteidigen. Er war als Zehnter des Springens beim Langlauf gestartet.

Der deutsche Nordische Kombinierer Vinzenz Geiger fährt beim FIS Weltcup der Nordischen Kombination in Seefeld den Hügel hinab

Der Langlauf der Nordischen Kombinierer beim Weltcup in Seefeld relive. Kommentatorin: Meili Scheidemann. Interviews: Susanne Simon.

31.01.2026 | 26:27 min

"Chapeau an Vinz, es war ein sehr, sehr starkes Rennen", sagte Bundestrainer Eric Frenzel im ZDF. "Das hat er stark gemacht. Die Freude ist riesig." Der erste Wettkampf bei den Winterspielen von Mailand und Cortina steht für die männlichen Kombinierer am 11. Februar an.

Armbruster auf Rang fünf

Auch Nathalie Armbruster zeigte einen famosen Spurt und erreichte einen Podestplatz. Die 20-Jährige startete nach dem Springen als Fünfte in die Loipe und schob sich auf der Zielgeraden noch an der Norwegerin Marte Leinan Lund vorbei auf Rang drei.

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete sportstudio live in der Wintersport-Sendung am 31.01.2026.
Themen
SportWintersport

