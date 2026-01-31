NoKo: Geiger krönt Endspurt mit zweitem Saisonsieg

Kombinierer Vinzenz Geiger ist kurz vor den Olympischen Spielen in bestechender Form. In Seefeld zeigt er einen famosen Schlussspurt.

Vinzenz geiger jubelt in Seefeld: Die Höhepunkte des Wintersporttages kompakt zusammengefasst. 31.01.2026 | 2:46 min

Vincenz Geiger hat in der Nordischen Kombination seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. In Seefeld fing der 28-Jährige dank eines starken Zielsprints noch den Österreicher Johannes Lamparter ab. Auf Platz drei kam der Norweger Jens Luraas Oftebro.

Geiger war als Zehnter in den Langlauf gestartet

Vorjahressieger Geiger besitzt nach zwei von drei Wettbewerben beim Seefeld-Triple damit auch gute Chancen, seinen Titel bei dem prestigeträchtigen Event erfolgreich zu verteidigen. Er war als Zehnter des Springens beim Langlauf gestartet.

Der Langlauf der Nordischen Kombinierer beim Weltcup in Seefeld relive. Kommentatorin: Meili Scheidemann. Interviews: Susanne Simon. 31.01.2026 | 26:27 min

"Chapeau an Vinz, es war ein sehr, sehr starkes Rennen", sagte Bundestrainer Eric Frenzel im ZDF. "Das hat er stark gemacht. Die Freude ist riesig." Der erste Wettkampf bei den Winterspielen von Mailand und Cortina steht für die männlichen Kombinierer am 11. Februar an.

Armbruster auf Rang fünf

Auch Nathalie Armbruster zeigte einen famosen Spurt und erreichte einen Podestplatz. Die 20-Jährige startete nach dem Springen als Fünfte in die Loipe und schob sich auf der Zielgeraden noch an der Norwegerin Marte Leinan Lund vorbei auf Rang drei.

Quelle: SID