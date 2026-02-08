Olympia 2026: Rodler Wendl/Arlt hadern mit dem Material

Eistänzer schreibt Geschichte und ärgert sich über "Schmutzkampagne"
Der französische Eistänzer Guillaume Cizeron hat Olympia-Geschichte geschrieben. Vier Jahre nach dem Olympiasieg in Peking mit Gabriella Papadakis holte der 31-Jährige nun Gold mit Laurence Fournier Beaudry. Cizeron ist damit der erste Eiskunstläufer, der mit verschiedenen Partnerinnen olympisches Gold im Eistanz gewann.
Allerdings wird das neu zusammengestellte Erfolgsduo auch von Kontroversen begleitet. Im vergangenen Monat veröffentlichte Papadakis ein Buch, in dem sie beschreibt, dass es in ihrer Beziehung zu Cizeron keine Augenhöhe gebe. Sie schrieb von einem stark kontrollierenden und fordernden Partner. Cizeron hatte sich kritisch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung kurz vor den Winterspielen geäußert und die Vorwürfe als "Schmutzkampagne" zurückgewiesen.