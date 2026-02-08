  3. Merkliste
Olympia 2026: Rodler Wendl/Arlt hadern mit dem Material

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Rodler Wendl/Arlt hadern mit dem Material

|

Skeleton-Pilot Heraskewytsch darf nicht starten, Deutscher Doppelsitzer hadert und Voigt macht Social-Media-Pause - die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen

Eistänzer schreibt Geschichte und ärgert sich über "Schmutzkampagne"

Der französische Eistänzer Guillaume Cizeron hat Olympia-Geschichte geschrieben. Vier Jahre nach dem Olympiasieg in Peking mit Gabriella Papadakis holte der 31-Jährige nun Gold mit Laurence Fournier Beaudry. Cizeron ist damit der erste Eiskunstläufer, der mit verschiedenen Partnerinnen olympisches Gold im Eistanz gewann.

Allerdings wird das neu zusammengestellte Erfolgsduo auch von Kontroversen begleitet. Im vergangenen Monat veröffentlichte Papadakis ein Buch, in dem sie beschreibt, dass es in ihrer Beziehung zu Cizeron keine Augenhöhe gebe. Sie schrieb von einem stark kontrollierenden und fordernden Partner. Cizeron hatte sich kritisch über den Zeitpunkt der Veröffentlichung kurz vor den Winterspielen geäußert und die Vorwürfe als "Schmutzkampagne" zurückgewiesen.

Nach heftigem Sturz: Snowboarderin gibt Entwarnung

Bei ihrem heftigen Sturz in der Halfpipe-Qualifikation hat sich Snowboarderin Liu Jiayu keine schweren Verletzungen zugezogen. Untersuchungen ergaben keine Wirbelsäulenanomalien, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur "Xinhua" berichtete. Die 33-Jährige sei bei Bewusstsein, werde aber behandelt.

Sie selbst erklärte via Social Media: "Danke euch allen für die Anteilnahme, eben sind die Untersuchungen im Krankenhaus zu Ende gegangen, es gibt keine Probleme, alles gut."

Wichtige Meldung

IOC-Chefin Coventry: "Leider haben wir keine Lösung gefunden"

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry reagiert emotional auf den Ausschluss des ukrainischen Skeletonpiloten Wladyslaw Heraskewytsch. Es sei eine schwierige Situation für alle.

Wichtige Meldung

Heraskewytsch: "Mein olympischer Moment wurde mir gestohlen"

Weil der ukrainische Skeleton-Pilot Heraskewytsch darauf bestand, mit Fotos verstorbener Freunde auf seinem Helm zu starten, wurde er disqualifizert. Im ZDF-Interview spricht er mit Katja Streso.

Odermatt hält an Ziel fest: "Natürlich will ich Gold gewinnen"

In bislang drei Rennen gehörte Marco Odermatt dreimal zu den Geschlagenen - das Selbstbewusstsein, sich die allerhöchsten Ziele zu setzen, hat der Schweizer Skirennfahrer dennoch nicht verloren: "Natürlich will ich Gold gewinnen", sagte er mit Blick auf den Riesenslalom am Samstag.

Es ist seine letzte Chance bei diesen Spielen: Sowohl in der Abfahrt als auch in der Team-Kombination und im Super-G musste der Weltcup-Dominator jeweils seinem Landsmann Franjo von Allmen den Vortritt lassen.

 

Quelle: dpa

Biathletin Voigt legt Social-Media-Pause ein

Nach der knapp verpassten Bronzemedaille im Biathlon-Einzel verordnet sich Vanessa Voigt eine Social-Media-Pause. „Wir sehen/hören uns nach Olympia. Hier wird es jetzt ruhig - mein Fokus liegt woanders. Die Menschen, die wirklich zählen, wissen, wie sie mich erreichen“, schrieb die 28 Jahre alte Thüringerin bei Instagram.

Voigt sah sich mit Kritik und Hass-Nachrichten konfrontiert, nachdem sie bei Olympia zum zweiten Mal nacheinander über 15 Kilometer das Podest verfehlt hatte. Am Mittwoch fehlten 12,9 Sekunden zur Medaille.

Bayrisches Gesamtproblem: Wendl/Arlt hadern mit dem Material

Nach dem furiosen Doppelsitzer-Finale mit Bronze hadern Tobias Wendl und Tobias Arlt mit ihrem Material. „Wir haben eine sehr schwere Woche gehabt: Wir sind alle vier Jahre auf die Bahn gekommen und haben von Anfang an guten Speed gehabt. Den hatten wir die Woche gar nicht", sagte Wendl. 

Das Problem mit Speed und Set-up am Schlitten war anders als die schnellen Rodel aus der Oberhofer Werkstatt ein bayerisches Gesamtproblem. „Nun geht es um die Medaillen in der Teamstaffel, da wollen wir Vollgas geben. Dann wollen wir noch den Gesamtweltcup gewinnen.“

Quelle: dpa

Wichtige Meldung

Olympia: Ukrainischer Skeletoni wegen Helmes disqualifiziert

Olympia: Ukrainischer Skeletoni wegen Helmes disqualifiziert

Er wollte an getötete ukrainische Sportler erinnern, die auf seinem Helm abgebildet waren: Jetzt wurde der Skeleton-Pilot Heraskewytsch von Olympia disqualifiziert.

Wichtige Meldung

Protest auf dem Eis: Heraskewytsch trotzt IOC

Skeleton-Pilot Heraskewytsch will auf im Krieg getötete ukrainische Sportler aufmerksam machen und seinen Helm mit ihren Bildern tragen – trotz IOC-Verbot. Unterstützung gibt es auch von anderen Athleten.

Wichtige Meldung

Das Wichtigste vom 5. Wettkampftag kompakt

Die Höhepunkte des 5. Wettkampftages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit dem Super-G und von Allmens historischem Erfolg, der ersten Entscheidung in der Nordischen Kombination mit Vinzenz Geiger, dem Biathlon-Einzel von Franziska Preuß und Co. sowie den deutschen Rodel-Doppelsitzern.

Eistanz: Gold für Duo Beaudry/Cizeron

Die französischen Eiskunstläufer Laurence Fournier Beaudry und Guillaume Cizeron haben Gold im Eistanz gewonnen. Das bereits nach dem Rhythmustanz in Führung gelegene Duo siegte nach der Kür mit insgesamt 225,82 Punkten knapp vor den Weltmeistern und Team-Olympiasiegern Madison Chock und Evan Bates aus den USA (224,39 Punkte). Bronze ging an Piper Gilles und Paul Poirier aus Kanada (217,74). Das deutsche Duo Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hatte die Kür der besten 20 Paare verpasst.

Cizeron verteidigte damit seinen Titel, bei den Winterspielen 2022 in Peking hatte der 31-Jährige zusammen mit Gabriella Papadakis triumphiert. Das deutsche Duo Jennifer Janse van Rensburg/Benjamin Steffan hatte die Kür der besten 20 Paare verpasst.

Curling-Männer verpassen Auftakt-Coup gegen Kanada knapp

Die deutschen Curling-Männer sind mit einer hauchdünnen Niederlage ins Olympia-Turnier gestartet. Die Auswahl um Kapitän Marc Muskatewitz verlor gegen den Weltranglisten-Zweiten und Medaillenkandidaten Kanada dramatisch mit 6:7. Die Entscheidung fiel erst im Extra-End. Mitunter schmerzhaft war die Partie für Johannes Scheuerl. Der 23-Jährige wischte sich die Finger wund und wurde zwischenzeitlich an der blutenden rechten Hand behandelt.

Nächster Gegner des Teams von Bundestrainer Uli Kapp ist am Donnerstag Norwegen. Insgesamt zehn Mannschaften kämpfen um die Medaillen. Die besten vier Teams der Vorrunde erreichen das Halbfinale. Die deutschen Männer hatten sich erstmals seit zwölf Jahren wieder für Olympia qualifiziert. Die Frauen verpassten die Olympia-Teilnahme.

Wie Kunstschnee die Winterspiele rettet

Ohne Kunstschnee kein Wintersport: Auch Olympia ist auf technischen Schnee angewiesen. Wasserspeicher greifen in die Natur ein – produziert wird, weil natürlicher Schnee fehlt.

Snowboarder Lechner verpasst Halfpipe-Finale

Zwei Stürze haben Snowboarder Christoph Lechner die Teilnahme am Halfpipe-Finale gekostet. Der 25-Jährige belegte in der Qualifikation den letzten Platz, nachdem ihm sowohl im ersten Versuch als auch im zweiten kein sauber Durchgang gelang. "Ich habe natürlich auch einen schwierigen Run probiert, weil das Level echt hoch war. Ich habe alles probiert, aber es hat leider nicht geklappt", sagte Lechner.  Das Finale am Freitagabend (19.30 Uhr), in das Qualifikationssieger Scotty James aus Australien als Favorit geht, findet damit ohne deutsche Beteiligung statt.

Eisschnellläufer Sonnekalb verpasst Top 10 bei Debüt

Der deutsche Eisschnelllauf-Shootingstar Finn Sonnekalb hat ein durchwachsenes Olympia-Debüt gefeiert. Der 18-Jährige, der zuletzt mit einem Infekt zu kämpfen hatte, lief auf seiner Nebenstrecke 1000m in 1:08,80 Minuten auf den zwölften Platz und verpasste eine Top-10-Platzierung.

"Ich bin nach der Eröffnungsfeier krank geworden, lag mit Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen zwei Tage lang im Bett. Ich bin froh, dass ich wieder stehe", sagte Sonnekalb, der seinen Lauf als "semi-gut" bezeichnete. Gold holte dank eines fulminanten Schlussspurts US-Star Jordan Stolz mit einer olympischen Rekordzeit von 1:06,28 Minuten. Zweiter wurde der Niederländer Jenning De Boo vor Zhongyan Ning aus China.

IOC verteidigt Verkauf von Shirts zu Olympia 1936

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) verteidigt den Verkauf eines T-Shirts mit einem Motiv zu den Olympischen Spielen von 1936 in Berlin gegen Kritik. Im Onlineshop wird das Shirt im Rahmen der "Heritage Collection" mit Artikeln, die Plakate früherer Olympischer Spiele zeigen, angeboten und ist derzeit ausverkauft. Auf dem Shirt ist unter den olympischen Ringen eine männliche Figur mit Lorbeerkranz über der Quadriga des Brandenburger Tors sowie unter anderem der Aufdruck "Germany Berlin 1936 Olympic Games" zu sehen.

Klara Schedlich, Sprecherin für Sportpolitik der Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, wirft dem IOC vor, "dass es seine eigene Geschichte offenbar nicht ausreichend reflektiert". Sie forderte, den Verkaufsstopp. "Die Olympischen Spiele 1936 waren ein zentrales Propagandainstrument des NS-Regimes. Das T-Shirt erweckt optisch den Eindruck, an diese Ästhetik anzuknüpfen." Ohne kritische Einordnung sei "diese Bildwahl problematisch und für ein T-Shirt ungeeignet."

Das IOC betonte, dass man "selbstverständlich die historische Problematik der "NS-Propaganda" im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen 1936 in Berlin" anerkenne. "Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass in Berlin 4.483 Athleten aus 49 Ländern in 149 Wettbewerben um Medaillen kämpften." Der historische Zusammenhang dieser Spiele werde weiter im olympischen Museum in Lausanne erklärt. Die Anzahl der vom IOC produzierten T-Shirts zur Ausgabe von 1936 sei limitiert, "weshalb sie derzeit ausverkauft sind."

Die Entscheidung im Doppelsitzer der Männer

Die Rennrodler Tobias Wendl und Tobias Arlt haben in Cortina d'Ampezzo die Bronzemedaille gewonnen. Die sechsmaligen Olympiasieger rasten bei den Winterspielen auf Rang drei und mussten sich Italien und Österreich geschlagen geben.

Wichtige Meldung

Rodeln: Bronze für Wendl und Arlt im Doppelsitzer

Bronze für die Rennrodel-Doppelsitzer Tobias Wendl und Tobias Arlt. Die sechsmaligen Olympiasieger rasten nach zwei Läufen im Cortina Sliding Centre auf Rang drei und mussten sich nur den neuen Olympiasiegern Emanuel Rieder und Simon Kainzwaldner aus Italien sowie Thomas Steu und Wolfgang Kindl aus Österreich geschlagen geben.

Nach den Goldmedaillen für Max Langenhan und Julia Taubitz sowie Silber für Dajana Eitberger und Magdalena Matschina im Doppelsitzer ist es für das deutsche Rodel-Team in Norditalien die vierte Medaille. 

Wichtige Meldung

Rodel-Duo Eitberger/Matschina: Der Kampf um Gold im Video

Die deutschen Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina haben den historischen ersten Olympiasieg im Doppelsitzer der Frauen knapp verpasst. Bei der Premiere des Wettbewerbs gewann das Duo Silber, Gold ging an die Italienerinnen.

Doppelsitzer: Eitberger/Matschina holen Silber

Die deutschen Rennrodlerinnen Dajana Eitberger und Magdalena Matschina haben den historischen ersten Olympiasieg im Doppelsitzer der Frauen knapp verpasst. Bei der Premiere des Wettbewerbs auf der größten Bühne gewann das Duo Silber. Gold ging an die Italienerinnen Andrea Vötter und Marion Oberhofer. Die Weltmeisterinnen und Topfavoritinnen Selina Egle und Lara Kipp aus Österreich mussten sich nach einem engen Rennen mit Bronze begnügen. 

In der Staffel am Donnerstag bekommen Eitberger/Matschina noch eine weitere Chance auf olympisches Edelmetall.

 

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
