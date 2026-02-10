Olympia 2026: Laegreid gesteht Seitensprung live im TV

Mit einer ungewöhnlichen Beichte hat der Bronze-Sieger im Biathlon-Einzel für Aufsehen gesorgt. Laegreid erklärte, seine Ex-Freundin betrogen zu haben.

Biathlet Sturla Holm Laegreid hatte gerade seine erste Einzelmedaille bei Olympia gewonnen - und klar, Bronze war "groß". Doch sein Jubel-Interview im norwegischen Rundfunk NRK nahm plötzlich eine unerwartete Wendung: Lägreid gestand live im TV, dass er seine Freundin betrogen habe.

"Vor einem halben Jahr habe ich die Liebe meines Lebens getroffen", sagte der 28-Jährige unter Tränen, "die schönste, tollste Person der Welt. Aber vor drei Monaten habe ich den größten Fehler meines Lebens begangen und war ihr untreu."

Laegreid: Goldmedaille meines Lebens weggeworfen

Der Gesamtweltcupsieger der vergangenen Saison berichtete bewegt, er habe seiner Freundin seine Untreue unmittelbar vor den Winterspielen von Mailand gestanden, sie habe sich daraufhin von ihm getrennt. Er blicke auf die "schwerste Woche meines Lebens" zurück, sagte Lägreid, er habe das Gefühl, die "Goldmedaille meines Lebens" weggeworfen zu haben: "Ich wünschte, ich könnte das hier mit ihr teilen."

Doch dieses Glück war ihm offenbar nicht vergönnt, wegen dieses "dummen" Fehlers, wie der Staffel-Olympiasieger von 2022 einräumte.

Ich wäre gerne ein gutes Vorbild und es tut weh, jemandem Schmerzen zuzufügen, den man so sehr liebt. Aber so ist das Leben. „ Sturla Holm Laegreid, Biathlet

Seine Teamkollegen wussten Bescheid, wie Johannes Dale-Skjevdal berichtete. Laegreid habe sich vorgenommen gehabt, seine Geschichte im Falle eines Medaillengewinns zu erzählen. Er hielt Wort. Live im TV. Mit dem Ziel, sie zurückzugewinnen. Er bege "lieber sozialen Selbstmord", als diese Frau aufzugeben.

Botn holt Gold, Laegreid Bronze

In Antholz gewann der Norweger Johan-Olav Botn den Wettbewerb vor Eric Perrot aus Frankreich, dahinter schaffte es Laegreid im Klassiker über 20 Kilometer noch auf das Podium. "Es ist meine erste olympische Einzel-Medaille und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich auf diesem Weg unterstützt haben", sagte Laegreid noch, bevor das Interview eine unerwartete Wendung nahm.

Ob es die richtige Entscheidung gewesen sei, der Welt von seinem Fehltritt zu erzählen, wisse er nicht, sagte Lägreid wenig später auf der Pressekonferenz: "Aber es war die Entscheidungen, die ich getroffen habe." Zudem entschuldigte er sich bei seinem Landsmann und Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn. "Ich will dir heute nicht die Show stehlen", sagte Lägreid: "Ich hoffe, dass es nur die nächsten ein, zwei Tage ein Thema ist. Deine olympische Goldmedaille ist für immer."

