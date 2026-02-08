  3. Merkliste
Olympia 2026: Schwarzenegger zu Vonn: "Herz eines Champions"

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Schwarzenegger zu Vonn: "Herz eines Champions"

|

Topspeed im Eiskanal, Vorkehrungen gegen Krankheiten und aufbauende Worte für Lindsey Vonn - die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen

Deutsche NHL-Stars kritisieren weiches Eis

Deutschlands NHL-Stars haben sich nach dem ersten Training mit dem Eishockey-Nationalteam in Mailand über das Eis bei den Winterspielen gewundert. Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm war enttäuscht von der Qualität des Eises in der neu gebauten Santagiulia-Eishalle. "Das ist schon tough. Das ist brutal weich", sagte der Stürmer von Minnesota Wild. Zusammen mit acht anderen Nordamerika-Profis war der Augsburger erst am Sonntag in Mailand angekommen. 

Laut Sturm dürfte das Problem während des Turniers sogar noch größer werden. "Wenn so viele Mannschaften auf dem Eis sind, kommt es nicht zur Ruhe. Und wenn mehr Menschen in der Halle sind, wird es ja sogar noch wärmer", merkte der Augsburger an.

Schwarzenegger zu Vonn: "Herz eines Champions"

Nach ihrem schweren Sturz hat Lindsey Vonn große Anteilnahme in und außerhalb der Welt des Sports erfahren. "Lindsey wird von Olympia nicht mit einer Medaille heimfahren. Sie wird mit dem Herz eines Champions heimkehren", schrieb Arnold Schwarzenegger bei X. 

Jannik Sinner und Vonns sportliche Rivalin Sofia Goggia (beide Italien) kommentierten mit einem Herz, Coco Gauff und Sprinterin Allyson Felix nannten Vonn "inspirierend", auch viele deutsche Sportlerinnen und Sportler sendeten Genesungswünsche.

Deutsche Biathleten: Eine Maske ist immer dabei

Sie ist dieser Tage der treue Begleiter der deutschen Biathleten: die schützende Maske. "Im Hygienekonzept bei uns im Team ist es oberste Priorität, dass jeder gesund durchkommt", sagte Franziska Preuß. Vor allem die Bayerin war in der Vergangenheit immer wieder von Krankheiten ausgebremst worden. 

"Wenn ich jetzt irgendetwas habe, einen Schnupfen oder einen Husten, dann kann ich mir die Olympischen Spiele schön in die Haare schmieren", sagte Biathlet David Zobel.

Wichtige Meldung

Vonn erklärt: Es ist ein "komplexer Schienbeinbruch"

Lindsey Vonn hat bei ihrem Sturz nach eigenen Angaben einen "komplexen Schienbeinbruch" erlitten. Das gab die 41-Jährige am Montagabend bei Instagram bekannt. Die Verletzung sei "derzeit stabil", werde "aber mehrere Operationen erfordern, um richtig zu heilen".

Die italienische Nachrichtenagentur Ansa hatte zunächst von einem Bruch des linken Oberschenkelknochens berichtet.

Gleichzeitig erklärte Vonn die Gründe ihres Sturzes. Sie US-Amerikanerin beschrieb, dass sie nur "Zentimeter zu eng" auf der Linie gewesen sei, als sich ihr rechter Arm im Tor verfing. Vonn betonte: "Mein Kreuzband und frühere Verletzungen hatten nichts mit meinem Sturz zu tun."

Wichtige Meldung

Der Olympia-Tag kompakt im Video

Die Höhepunkte des 3. Wettkampftages kompakt zusammengefasst unter anderem mit den Entscheidungen im Skispringen, Curling und den Vorläufen im Rodeln der Frauen.

Skispringen: Reisch statt Schmid im Mixed-Team

Mit dem Rückenwind von Philipp Raimunds Olympiasieg geht das deutsche Mixed-Team in den Wettbewerb von der Normalschanze. Raimund (im Bild), Felix Hoffmann, Selina Freitag und Agnes Reisch wollen es am Dienstag, 18.45 Uhr (ZDF), besser machen als vor vier Jahren. Da gab es nur Platz neun, da Katharina Schmid wegen eines nicht korrekten Anzugs disqualifiziert worden war. 

Reischs Start waren wegen ihrer Rückenprobleme zunächst fraglich. Nun muss aber Fahnenträgerin Schmid zuschauen.

Japanerin Murase dominiert im Big Air

Die Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser verpatzt im Big-Air-Finale und geht leer aus. Die Japanerin Kokomo Murase setzte sich durch.

Wichtige Meldung

Philipp Raimund fliegt überraschend zu Gold

Erste Winterspiele, erstes Gold: Philipp Raimund krönt sich in Predazzo zum Olympiasieger von der Normalschanze und feiert den größten Erfolg seiner Karriere. Mehr dazu finden Sie hier.

Geschafft: Sonnekalbs Vater 1.000 Kilometer nach Mailand geradelt

Gerrit Schädler, der Vater des deutschen Eisschnellläufers Finn Sonnekalb, hat seine Wettschulden eingelöst und am Montag mit seinem Fahrrad nach sieben Tagen und 1.000 Kilometern das Ziel Mailand erreicht.

Schädler hatte im Jahr 2024 seinem Sohn versprochen, er werde ihm mit dem Rad nach Mailand folgen, sollte sein Filius die Olympia-Teilnahme geschafft haben.

Nun erreichte er plangemäß die Olympiastadt. Sein Sohn Finn (18) hat am Mittwoch über seine Nebenstrecke 1.000 Meter seinen ersten Start bei den Spielen. Sonnekalbs stärkste Strecke sind die 1.500 m, hier geht es am 19. Februar um die Medaillen.

Curling: Schweden und USA kämpfen um Gold

Die Curling-Duos aus Schweden und den USA bestreiten am Dienstag ab 18.05 Uhr das Finale im Mixed-Wettbewerb. Die USA gewannen das Halbfinale gegen Italien knapp mit 9:8.

Entscheidend war der letzte gespielte Stein der US-Amerikaner, die mit einem 7:8-Rückstand ins abschließende End gingen. Cory Thiesse schob den italienischen Stein sanft zur Seite und platzierte damit zwei eigene Steine näher zur Mitte, ausreichend für den Sieg.

Damit trifft die Auswahl der Gastgebernation im kleinen Finale am Dienstag (14.05 Uhr) auf Großbritannien, das zuvor deutlich Schweden unterlegen war (3:9).

Ukrainischer Skeletoni ehrt mit Helm gefallene Athleten

Der ukrainische Skeleton-Fahrer Wladislaw Heraskewytsch erinnert mit einem besonderen Helm-Design an im Krieg gefallene Sportkollegen. Auf dem Helm sind Bilder mehrerer Athletinnen und Athleten zu sehen, die bei russischen Anschlägen ums Leben kamen. Heraskewytsch trug den Kopfschutz im offiziellen Training und hofft, ihn auch im Wettkampf Ende der Woche nutzen zu dürfen.

"Wir haben keine Regeln verletzt, und ich sollte mit diesem Helm antreten dürfen", sagte Heraskewytsch der Nachrichtenagentur AP. "Ich kann nicht verstehen, wie dieser Helm irgendjemanden verletzen könnte."

Das IOC untersagt in ihren Statuten politische Botschaften. Auf Anfrage der Deutschen Presseagentur teilte das IOC mit, dass noch keine Anfrage des Athleten vorliege, den Helm tragen zu dürfen.

Quelle: dpa/Aijaz Rahi

DEB-Frauen kurz vor Viertelfinaleinzug

Die deutschen Eishockey-Frauen vergeben gegen Frankreich den vorzeitigen Viertelfinaleinzug, retten sich dann aber in der Overtime. Dennoch müssen sie weiter zittern.

Wichtige Meldung

Rodlerinnen Taubitz und Fräbel zur Halbzeit vorne

Es riecht nach einem Doppelerfolg im Eiskanal. Im Rodel-Einzel haben sich Julia Taubitz (WSC Oberwiesenthal) und Merle Fräbel (Bild / RT Suhl) in den ersten beiden Durchgängen ein spannendes Duell um Platz 1 geliefert - und die restliche Konkurrenz schon distanziert.

Olympia-Debütantin Fräbel fuhr im ersten Lauf Bahnrekord. Doch Taubitz konterte im zweiten Durchgang, verbesserte sogleich die Bestmarke und setzte sich an die erste Position. Ihr Vorsprung auf Fräbel beträgt aber nur 61 Tausendstelsekunden.

Mit einem komfortablen Vorsprung auf Rang drei geht es am Dienstag in die beiden Finalläufe. Denn die drittplatzierte Lettin Elina Bota hat schon 0,434 Sekunden Rückstand auf Silber. 

Der erste und zweite Lauf

Quelle: AP

Wichtige Meldung

Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam gewinnt die 1000 Meter

Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam hat sich den Traum von Gold erfüllt. Die Niederländerin siegte über 1000 Meter in der Zeit von 1:12,31 Minuten, gleich nach dem Zieleinlauf kullerten Freudentränen. Sie hatte 28/100 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Femke Kok. Dritte wurde die Japanerin Miho Takagi (+1,64 Sekunden).

Leerdam hatte im Vorfeld des Rennens für Aufsehen gesorgt. Die Verlobte des US-amerikanischen Box-Influencers Jake Paul war im Privatjet inklusive personalisierter Canapés nach Mailand gereist. In der Heimat hatte es nach diesen extravaganten Trip Kritik gehagelt, Leerdam weigerte sich daraufhin, mit der niederländischen Presse zu sprechen.

Quelle: AP

Eishockey: Draisaitl, Seider, Stützle bilden Kapitänstrio

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft geht mit einem dreiköpfigen Kapitänsteam ins olympische Turnier. Die NHL-Spieler Leon Draisaitl, Moritz Seider und Tim Stützle führten das Team an. Urgestein Moritz Müller blieb überraschend außen vor.

Am Donnerstag, 21.10 Uhr, startet die DEB-Auswahl mit dem Spiel gegen Dänemark ins Turnier (ZDF-Livestream).

Baby hat's eilig: Rennrodler Kindler wird Vater früher als gedacht

Überraschend frühe Vaterfreuden für den österreichischen Rodler Wolfgang Kindl: Am Montagmorgen kam die Nachricht, dass die Geburt seines zweiten Kindes unmittelbar bevorsteht - und kurz darauf war er auch schon per Videocall zugeschaltet. Der errechnete Geburtstermin war erst zwei Monate später.

"Ich bin sehr froh, dass alles gut gegangen ist", erzählte Kindl im ORF. Seine Frau und das Kind sollen die nächsten Wochen noch im Krankenhaus verbringen - und Kindl will einen Kurzbesuch abstatten: "Schauen wir, ob es sich ausgeht, dass ich einen kurzen Abstecher machen kann."

Wichtige Meldung

Lindsey Vonn zum zweiten Mal operiert

Lindsey Vonn wird nach ihrem schweren Sturz möglicherweise noch einige Tage im Ospedale Ca' Foncello von Treviso bleiben müssen. Vonn ist dort ein zweites Mal operiert worden, wie die Klinik der italienischen Nachrichtenagentur Ansa bestätigte. Vonn selbst wird von Mitarbeitern des US-Teams abgeschirmt.

Zu ihrem Gesundheitszustand gibt es deshalb nur spärliche Informationen. Laut Ansa erlitt Vonn einen Bruch am linken Oberschenkelknochen, die Stelle wurde mit einer Außenschiene fixiert.

Wichtige Meldung

Team-Kombi: Zweites Gold für von Allmen, DSV-Duo Zehnte

DSV-Duo chancenlos - zweites Gold für von Allmen

Simon Jocher und Linus Straßer haben eine Medaille in der alpinen Team-Kombination klar verpasst. Dem Duo fehlten bei dem aus Abfahrt und Slalom bestehenden Wettkampf 0,7 Sekunden auf die Podestplätze. Es belegte schließlich Rang zehn.

Der packende Kampf um die Medaillen endete mit einer Überraschung: Gold gewann wie bei der WM Abfahrts-Weltmeister- und Olympiasieger Franjo von Allmen, diesmal allerdings nicht mit dem amtierenden Slalom-Weltmeister Loic Meillard, sondern mit Tanguy Nef. Der 29-Jährige, im Weltcup noch ohne Sieg, fuhr völlig unerwartet die beste Zeit im Slalom. Von Allmen hatte in der Abfahrt nur die vierte Zeit vorgelegt.

Hätte Vonn nicht starten sollen? FIS-Boss kontert Kritiker

Ski-Weltverbandschef Johan Eliasch hat Kritik daran zurückgewiesen, dass Lindsey Vonn trotz ihrer Vorverletzung starten durfte. "Ich glaube fest daran, dass so etwas von jedem einzelnen Athleten selbst entschieden werden muss", sagte er. Vonn war trotz eines kurz zuvor gerissenen Kreuzbandes gestartet, in der Abfahrt dann aber heftig gestürzt.

Nach dem Sturz war vereinzelt Kritik aufgekommen an den Organisatoren, dass diese den Start erlaubt hatten. "Sie kennt besser als jeder andere die Verletzungen an ihrem Körper", entgegnete Eliasch, der auch Mitglied des IOC ist. 

Der Unfall habe nichts mit ihrem Knie zu tun, so Eliasch. "Unglaublich unglücklich" sei der Sturz gewesen, so der FIS-Mann. Vonn hatte just im Moment eines Sprungs mit dem Arm bei einem Tor eingehakt, ihr Oberkörper wurde in der Luft herumgerissen.

Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
