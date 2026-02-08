Olympia 2026: Schwarzenegger zu Vonn: "Herz eines Champions"

Deutschlands NHL-Stars haben sich nach dem ersten Training mit dem Eishockey-Nationalteam in Mailand über das Eis bei den Winterspielen gewundert. Stanley-Cup-Sieger Nico Sturm war enttäuscht von der Qualität des Eises in der neu gebauten Santagiulia-Eishalle. "Das ist schon tough. Das ist brutal weich", sagte der Stürmer von Minnesota Wild. Zusammen mit acht anderen Nordamerika-Profis war der Augsburger erst am Sonntag in Mailand angekommen.

Laut Sturm dürfte das Problem während des Turniers sogar noch größer werden. "Wenn so viele Mannschaften auf dem Eis sind, kommt es nicht zur Ruhe. Und wenn mehr Menschen in der Halle sind, wird es ja sogar noch wärmer", merkte der Augsburger an.