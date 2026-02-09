Langlauf: Coletta Rydzek startet mit Familien-Unterstützung

Sprinterin Coletta Rydzek ist neben Laura Gimmler die wohl einzige deutsche Hoffnung auf eine olympische Einzel-Medaille im Skilanglauf. Beistand kommt von Bruder Johannes.

Langläuferin Coletta Rydzek startet am Dienstag im Einzel-Sprint. Quelle: Imago

Die Geschwister Rydzek hatten schon bei ihrem ersten gemeinsamen Olympia-Ausflug 2022 nach Peking eine Mission. Ein gemeinsames Foto mit den olympischen Ringen sollte her.

Das haben Skilanglauf-Sprinterin Coletta Rydzek und ihr berühmter Kombinierer-Bruder Johannes auch geschafft. Für Medaillen hat es vor vier Jahren bei beiden allerdings nicht gereicht.

Bruder Johannes Rydzek ist schon Doppel-Olympiasieger

Johannes Rydzek konnte das als Doppel-Olympiasieger von 2018 sicher verschmerzen. Aber natürlich würde der 34-Jährige jetzt bei seinen fünften und letzten Olympischen Spielen gern noch einmal mit Edelmetall heimfahren.

Seine sechs Jahre jüngere Schwester Coletta träumt spätestens nach dem Sieg bei der Olympia-Generalprobe im Teamsprint mit ihrer Freundin Laura Gimmler auch vom Sprung aufs Siegerpodest. Ihre erste Chance darauf hat sie am Dienstag (ZDF-Livestream ab 11.35 Uhr) im Einzel-Sprint.

Natürlich ist uns klar, dass die Chance besteht, aber die besteht für viele. Das Niveau ist sehr, sehr hoch bei den Mädels. „ Coletta Rydzek

Harte Strecken in Lago di Tesero

Für den deutschen Teamchef Peter Schlickenrieder wäre schon das Erreichen des Finals ein großer Erfolg. Er lobt Coletta Rydzeks "großes skifahrerisches Können und ihr grandioses taktisches Vermögen".

Befürchtet aber, dass die brutal harten Strecken in Lago di Tesero mit einem "Mörder-Anstieg" noch ein bisschen zu früh für ihre Attacke auf die Medaille bei einem Großereignis kommen könnten.

Geschwister Rydzek erleben Olympia zusammen

Coletta Rydzek hat ihn allerdings schon oft positiv überrascht. Und bei Olympia kann sie zudem auf die fachkundigen Tipps von Johannes bauen, der am Mittwoch einen Tag nach ihr in diese Winterspiele in Italien startet. Beide wohnen im gleichen Teamhotel und sehen sich täglich. "Olympia zusammen erleben, ist einfach grandios.

Es ist genial, bei dem Rennen des anderen mitzufiebern", schwärmt die Sprinterin. Auch Bruder Johannes hilft dieses "Olympia in Familie": "Wir leben die gleiche Passion und man kann sich einfach über alles austauschen. Natürlich über technische Dinge, aber auch emotionale. In Familie kann die Kommunikation einfach noch inniger sein."

Freund Simon Jocher in Bormio

Für Coletta Rydzek ist diese emotionale Verbindung enorm wichtig für den sportlichen Erfolg. Bei diesen Olympischen Spielen sind noch zwei weitere ihrer Herzensmenschen direkt im deutschen Olympiateam mit von der Partie.

Einmal ihr Freund Simon Jocher, der auf der alpinen Skipiste um Medaillen kämpft. Kontakt mit ihm gibt es bei Olympia diesmal allerdings nur virtuell: "Bormio ist vier, fünf Stunden weg ist. Vor vier Jahren bei Olympia war ich bei ihm und konnte sein Rennen anschauen. Ich habe es schon mal erleben dürfen, deswegen bin ich da dankbar."

Partnerin Gimmler auch eine gute Freundin

Ihre Oberstdorfer Freundin Laura Gimmler hat Coletta Rydzek dagegen fast jede Minute um sich. Sie gehört Dienstag im klassischen Einzelsprint ebenfalls zum erweiterten Favoritenkreis, die größte Medaillenchance dürfte aber der gemeinsame Teamsprint am 18. Februar sein. Die Chemie zwischen beiden könnte nicht besser sein.

Mit Laura eine Teamkollegin zu haben, die ich auch eine sehr, sehr gute Freundin nennen darf, ist nicht selbstverständlich. „ Coletta Rydzek

"Wir sind so viel unterwegs und gemeinsam ist es auf jeden Fall leichter", erzählt Rydzek: "Wir machen privat auch viel zu Hause zusammen, wir wohnen circa 500 Meter voneinander entfernt."

Vor vier Jahren in Peking gelang Victoria Carl und Katharina Hennig-Dotzler mit ihrem Olympiasieg im Teamsprint eine Sensation. "Wir wissen also, dass es möglich ist", sagt Rydzek mit einem Lächeln.

Und was ist neben der Medaille die gemeinsame Mission mit Bruder Johannes bei diesen Olympischen Winterspielen? Natürlich ein gemeinsames Foto vor den olympischen Ringen: "Ich denke, dass wir das wieder schaffen, vielleicht sogar dieses Jahr mit der ganzen Familie."

