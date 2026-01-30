Auftakt zur Abschiedstour für Kombinierer Rydzek in Seefeld

Die Generalprobe für seine fünften Olympischen Spiele geht in Seefeld über die Bühne. Danach freut sich Kombinierer Johannes Rydzek zum Karriereende auf besondere Winterspiele.

Für Johannes Rydzek stehen die fünften Olympischen Spiele an. Im Interview erzählt der Kombinierer, was anders ist, wenn Olympia in Europa ist und die eigene Schwester mit dabei. 30.01.2026 | 4:27 min

Eigentlich ist das Seefeld-Triple jeden Winter das größte Highlight in der Weltcup-Saison der Nordischen Kombinierer. Der Gesamtsieger der drei Wettbewerbe von Freitag bis Sonntag (live im ZDF und im Livestream) kassiert doppeltes Preisgeld, doppelte Weltcup-Punkte und eine saftige Sonderprämie. In diesem Winter sind die Wettbewerbe jedoch nur die letzte Zwischenstation auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Italien (6. bis 22. Februar).

Platz fünf für Johannes Rydzek beim Weltcup der nordischen Kombinierer in Oberhof. Die Entscheidung in der Zusammenfassung. Kommentatorin: Meili Scheidemann. 17.01.2026 | 9:58 min

Für Johannes Rydzek werden es die fünften und letzten sein - die Kombinierer-Legende steht sogar als deutscher Fahnenträger für die Olympia-Eröffnungsfeier zur Wahl.

Rydzek ist Olympia-Medaillenanwärter

"Seefeld passt kurz vor den Olympischen Spielen als Formtest sehr gut rein. Auch die Location ist ein Highlight und drei Formate an einem Wochenende sind auch für die Zuschauer cool. Meine Form stimmt soweit - deshalb freue ich mich sehr auf die nächste Zeit", sagt Johannes Rydzek.

Dazu hat der Oberstdorfer auch allen Grund: In einer beinharten Ausscheidung im deutschen Kombinierer-Team hat sich der 34-jährige Routinier eines der drei Olympia-Tickets gesichert. Als Sechster des Gesamtweltcups und zuletzt zwei Podestplätzen zu Jahresbeginn in Otepää reist er als einer der Medaillenanwärter zu den Winterspielen.

NoKo-Bundestrainer Florian Aichinger über die Anzugs-Disqualifikation von Nathalie Armbruster beim Weltcup in Otepää und die Konsequenzen daraus. Interview: Sebastian Ungermanns. 16.01.2026 | 2:41 min

Vier olympische Medaillen – davon zwei in Gold von Olympia 2018 in Pyeongchang – hat Rydzek schon daheim hängen. Seine olympische Geschichte hat schon vor 16 Jahren in Vancouver begonnen. Seitdem hat sich viel geändert, aber die einmalige Faszination Olympia ist für Rydzek geblieben.

Diese große Bühne, die uns als Sportler bereitet wird, ist doch was ganz Besonderes. Hier können wir den Wintersport in die Welt tragen und die Menschen inspirieren. „ Johannes Rydzek

Besonders freut ihn, dass er Olympia zum Ausklang seiner Karriere nach den Corona-Spielen 2022 in Peking ohne Zuschauer noch einmal in den Alpen so nahe an der Heimat erleben darf.

Rydzek: Olympia mit Coletta und Familie

"Die ganze Familie wird unten sein. Meine Frau, meine Eltern, unser Bruder. Sie kommen alle, um uns da zu unterstützen", schwärmt Rydzek im ZDF-Interview. Am wichtigsten ist freilich, dass er die Winterspiele genau wie 2022 gemeinsam mit seiner kleinen Schwester Coletta erleben darf. Die Skilanglauf-Sprinterin (28) hat kurz vor Olympia einen Weltcup gewonnen und reist ebenfalls als Medaillenanwärterin an.

"Man tauscht sich aus, weil wir einfach dieselbe Passion leben. Natürlich über technische Dinge, aber auch emotionale. In der Familie kann die Kommunikation einfach noch inniger sein", verrät Johannes Rydzek: "Wir leben gemeinsam unseren Traum." Die Wettbewerbe der Geschwister sind nicht am gleichen Tag – deshalb werden sie sich wohl auch vor Ort gegenseitig unterstützen können.

Nordische Kombination vor dem Aus

Mit Blick auf sein Alter ist sich Johannes Rydzek bewusst, dass es seine finalen Winterspiele sein werden. Es könnten aber auch die letzten überhaupt für die Nordische Kombination sein, denn der seit den ersten Winterspielen 1924 bei Olympia vertretenen Traditionssport droht der Rauswurf aus dem Programm.

Zeitplan und deutsches Aufgebot für das Seefeld-Triple - Fr, 30.01.2026, 11:45/14:10 Uhr, Massenstart 5 km, Frauen

- Fr, 30.01.2026, 12:30/15:00 Uhr: Massenstart 10 km, Männer

- Sa., 31.01.2026, 10:15/14:45 Uhr: Individual Compact 5 km, Frauen

- Sa., 31.01.2026, 12:30/15:30 Uhr: Individual Comp. 7,5 km, Männer

- So., 01.02.2026, 10:15/14:45 Uhr: Gundersen 7,5 km, Frauen

- So., 01.02.2026, 12:30/15:30 Uhr: Gundersen 12,5 km, Männer Frauen - Nathalie Armbruster (SZ Kniebis)

- Trine Göpfert (WSV Reit im Winkl)

- Ronja Loh (VSC Klingenthal)

- Jenny Nowak (SC Sohland) Männer - Vinzenz Geiger (SC Oberstdorf)

- David Mach (TSV Buchenberg)

- Simon Mach (TSV Buchenberg)

- Johannes Rydzek (SC Oberstdorf)

- Julian Schmid (SC Oberstdorf)

- Tristan Sommerfeldt (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

- Richard Stenzel (SC Motor Zella-Mehlis)

- Wendelin Thannheimer (SC Oberstdorf)



"Dieses Damoklesschwert schwebt schon über uns", stimmt Rydzek zu und ärgert sich darüber, dass den Kombinierinnen die Olympia-Premiere in Italien versagt bleibt: "Wir bereiten uns jetzt auf die Spiele vor. Sie haben jetzt ein Loch, wo gar keine Wettkämpfe sind. Das ist hart. Aber solche Entscheidungen treffen Funktionäre, nicht Sportler."

Rydzek ist Athletensprecher beim Internationalen Skiverband FIS, aber auch er hat keine Ahnung, ob es eine Olympia-Zukunft für seinen Sport geben wird: "Ich bekomme wenig Insights und es ist undurchsichtig für uns als Athleten, woran das jetzt gemessen wird." Rydzek kritisiert, dass die Olympischen Spiele immer größer vermarktet werden, aber an den Athleten als Protagonisten gespart wird.

