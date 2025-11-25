Doping-Sperre: Top-Langläuferin Carl schreibt Olympia ab

Skilanglauf-Olympiasiegerin Victoria Carl verpasst nach ihrem positiven Dopingtest die Winterspiele im Februar. Sie ist bis auf Weiteres gesperrt.

Die deutsche Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl bleibt nach einem positiven Dopingtest bis auf Weiteres gesperrt und hat zweieinhalb Monate vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Italien keinerlei Hoffnung mehr auf eine Teilnahme beim größten Sportevent der Welt.

Es fällt mir nach wie vor schwer zu akzeptieren, dass eine Unachtsamkeit und eine falsche medizinische Behandlung nun dazu führen, dass mein Olympia-Traum zerplatzt. „ Langlauf-Olympiasiegerin Victoria Carl

Eine Teilnahme der 30-Jährigen an Olympia sei "nach aktuellem Verfahrensstand ausgeschlossen", teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit.

Carl gewann bei Olympia in Peking 2022 Teamsprint-Gold mit Katharina Hennig und galt im deutschen Team als aussichtsreichste Medaillenhoffnung im Team von Bundestrainer Peter Schlickenrieder für die Winterspiele in Italien.

NADA für zwei Jahre Sperre

Ein offizielles Urteil über die Dauer der Sperre steht zwar auch wenige Tage vor Beginn der Weltcupsaison noch aus, dürfte aber hart ausfallen. Die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) hat nach eigenen Angaben einen Sanktionsvorschlag über eine Sperre von zwei Jahren vorgelegt. Die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) habe diesem aber am Ende der vergangenen Woche nicht zugestimmt.

Im schlimmsten Fall muss Carl sogar für vier Jahre aussetzen. Sie hoffe nun auf eine "zeitnahe angemessene Entscheidung, die mir zumindest eine realistische Fortsetzung meiner Karriere ermöglicht", sagte sie am Dienstag. Fest steht: Carl darf nicht am Wettkampfbetrieb teilnehmen und weiterhin auch nicht mit dem deutschen Team trainieren.

Bundestrainer: "Fehler anderer schützen nicht vor Strafen"

Carl hatte die vergangene Weltcupsaison als glänzende Gesamtzweite abgeschlossen. Im Frühjahr wurde sie im Rahmen der Militär-WM positiv auf den Wirkstoff Clenbuterol getestet worden. Nach Darstellung von Carl und dem DSV war der Wirkstoff in einem Hustensaft enthalten, welcher der Athletin von einem Bundeswehr-Arzt verabreicht worden war.

Bundestrainer Peter Schlickenrieder hatte eine Sperre mindestens für die Olympischen Spiele zuletzt schon erwartet. "Jedem ist klar, dass bei ihr keine Doping-Absicht dahinter steckt. Aber Fehler anderer oder Unwissenheit schützen nicht vor Strafen", hatte er bereits Ende Oktober bei der Einkleidung in Nürnberg gesagt.

Lange Sperre droht

Carl hatte 2022 in Peking gemeinsam mit Katharina Hennig überraschend Gold im Teamsprint gewonnen. Auch in Mailand wäre sie die Läuferin gewesen, die "am ehesten eine Einzelmedaille hätte gewinnen können", so Schlickenrieder: "Es tut mir natürlich leid für jemanden, der den Langlaufsport so liebt, so lebt wie sie."

Bei der Frage nach der zu erwartenden Sperre drängt sich der Verweis auf einen ähnlich gelagerten Fall auf. Bei Norwegens Spitzenläuferin Therese Johaug war im Jahr 2016 ein Test auf das verbotene anabole Steroid Clostebol positiv gewesen. Der Wirkstoff war demnach in einer Creme enthalten, die Johaug von einem Teamarzt wegen eines Sonnenbrands gegeben worden war. Auch wenn der Arzt die komplette Verantwortung übernahm, wurde Johaug schließlich 18 Monate gesperrt.

