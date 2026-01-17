Langlauf-Weltcup: Coletta Rydzek glänzt als Zweite in Oberhof

Die DSV-Langläuferinnen glänzen in Oberhof. Coletta Rydzek muss sich im Finale des Freistil-Sprints nur der Schwedin Jonna Sundling geschlagen geben. Laura Gimmler wird Vierte.

Mit Coletta Rydzek und Laura Gimmler stehenn gleich zwei deutsche Langläuferinnen im Sprintfinale beim Weltcup in Oberhof. Die Entscheidung relive. Kommmentator: Heiko Klasen. 17.01.2026 | 5:15 min

Langläuferin Coletta Rydzek hat mit dem zweiten Podestplatz der Saison ihre Topform in diesem Olympia-Winter unter Beweis gestellt. Die 28-Jährige glänzte beim Heim-Weltcup im Skilanglauf in Oberhof als Zweite des Freistil-Sprints.

Keine drei Wochen vor den Olympischen Spielen überzeugte auch Laura Gimmler als Vierte. Der Sieg ging an Olympiasiegerin Jonna Sundling aus Schweden.

Rydzek verweist Dahlqvist auf Rang drei

"Wahnsinn, das Publikum heute war der Hammer, so etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Rydzek im ZDF. Die 28-Jährige, die schon Ende Dezember in Toblach auf Rang zwei gesprintet war, verwies auf den letzten Metern die Olympia-Zweite Maja Dahlqvist aus Schweden auf den dritten Rang.

Die Form stimmt, bei Olympia kann alles passieren. „ Langläuferin Coletta Rydzek

Weil auch Gimmler voll überzeugte, bestehen für Olympia zudem Hoffnungen im Teamsprint. "Da können Coletta und ich eine Menge Spaß haben", sagte Gimmler. Auch Bundestrainer Peter Schlickenrieder war zufrieden: "Super, wie die zwei Mädels das gelöst haben. Das ist nächstes Level."

Die Freistil-Sprints der Langläuferinnen und Langläufer beim Weltcup in Oberhof relive. Kommentator: Heiko Klasen. Interviews: Sebastian Ungermanns. 17.01.2026 | 47:35 min

Rydzek und Gimmler müssen Konkurrentin ausweichen

Sowohl Rydzek als auch Gimmler mussten im Finale einer gestürzten Konkurrentin ausweichen, ließen sich aber nicht aus der Ruhe bringen. "Das haben sie riesig gemacht", sagte Schlickenrieder. Sofie Krehl belegte den 15. Platz, Lena Keck verbuchte als 20. das zweitbeste Ergebnis ihrer Karriere.

Bei den Männern gewann in Abwesenheit von Seriensieger Johannes Hösflot Kläbo in Lars Heggen ein weiterer Norweger. Von den sieben DSV-Startern hatte es keiner ins Viertelfinale der besten 30 Läufer geschafft. Jan Stölben, der Anfang Januar in Val di Fiemme mit Rang sechs im Sprint überrascht hatte, war in Oberhof nicht am Start.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa