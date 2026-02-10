  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia 2026: Medaillen sorgen für Probleme

Olympische Winterspiele 2026:Immer mehr kaputte Medaillen: Maßnahmen angekündigt

|

Nach mehreren Pannen mit den Olympischen Medaillen haben die Organisatoren nach eigenen Angaben die Ursache gefunden. Jetzt sollen Maßnahmen ergriffen werden.

Franziska Preuss und Justus Strelow - gewinnen Bronze in der Single-Mixed-Staffel bei der Biathlon-WM in der Lenzerheide 2025

Auch bei Biathlet Justus Strelow (rechts) gab es eine Panne mit der Medaille.

Quelle: dpa

Die Ursache für die Medaillen-Pannen bei den Olympischen Winterspielen ist nach Angaben der Organisatoren gefunden. "Wir haben uns sofort zielgerichtet darum gekümmert, es gibt eine Lösung. Jetzt wird es Maßnahmen geben", sagte ein Sprecher des Organisationskomitees, ohne Details zu nennen.

Alle Sportlerinnen und Sportler, die Probleme mit ihren Medaillen haben, seien eingeladen, diese zur Reparatur einzureichen. "Wir fühlen uns verpflichtet, dass die Medaillen die höchsten Qualitätsstandards erfüllen", sagte der Sprecher.

Auch Medaille von Biathlet Strelow beschädigt

Bei mehreren Olympioniken wie der US-Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson, dem deutschen Biathleten Justus Strelow und der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson war die Medaille während ihrer Jubelaktionen vom Band gerissen.

Auch die Eisschnellläuferin Jutta Leerdam hatte offenbar dasselbe Problem. Auf einem Tiktok-Video hält sie zunächst freudig ihre Medaille in die Kamera, ehe sie plötzlich ausruft: "Ich habe sie kaputt gemacht."

Franziska Preuss steht am Schießstand beim Biathlon am 08.02.2026 in Antholz.

Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß erkämpft sich Olympia-Bronze. Die Entscheidung fällt beim letzten Schießen.

08.02.2026 | 10:39 min

Abfahrtsolympiasiegerin erhält Ersatzmedaille

Die Organisatoren verwiesen auf die Zuständigkeit der Staatlichen Münzprägeanstalt Italiens, von der die Medaillen hergestellt werden. Skirennfahrerin Johnson hat bereits eine Ersatzmedaille erhalten, die aber noch graviert werden muss. Die defekte Medaille habe sie aber nicht behalten dürfen, ließ die 30-Jährige wissen. "Sie mögen es nicht, wenn du mehrere davon hast", sagte Johnson lachend vor dem Start der Team-Kombination in Cortina d'Ampezzo.

Biathlet Strelow wollte seine beschädigte Bronzemedaille aus der Mixed-Staffel dagegen wohl nicht eintauschen. "So ein Kratzer, das sind ja auch Erinnerungen. Das kann man dann später mal erzählen, wann und warum das passiert ist, das ist eigentlich eine schöne Story", sagte sein Teamkollege Philipp Horn.

Whatsapp Logo
Quelle: Reuters

Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportOlympia

News zu Olympia

Olympia Kompakt - Die wichtigsten Momente

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport