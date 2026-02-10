Olympia 2026: Medaillen sorgen für Probleme

Nach mehreren Pannen mit den Olympischen Medaillen haben die Organisatoren nach eigenen Angaben die Ursache gefunden. Jetzt sollen Maßnahmen ergriffen werden.

Auch bei Biathlet Justus Strelow (rechts) gab es eine Panne mit der Medaille. Quelle: dpa

Die Ursache für die Medaillen-Pannen bei den Olympischen Winterspielen ist nach Angaben der Organisatoren gefunden. "Wir haben uns sofort zielgerichtet darum gekümmert, es gibt eine Lösung. Jetzt wird es Maßnahmen geben", sagte ein Sprecher des Organisationskomitees, ohne Details zu nennen.

Alle Sportlerinnen und Sportler, die Probleme mit ihren Medaillen haben, seien eingeladen, diese zur Reparatur einzureichen. "Wir fühlen uns verpflichtet, dass die Medaillen die höchsten Qualitätsstandards erfüllen", sagte der Sprecher.

Auch Medaille von Biathlet Strelow beschädigt

Bei mehreren Olympioniken wie der US-Abfahrtsolympiasiegerin Breezy Johnson, dem deutschen Biathleten Justus Strelow und der schwedischen Langläuferin Ebba Andersson war die Medaille während ihrer Jubelaktionen vom Band gerissen.

Auch die Eisschnellläuferin Jutta Leerdam hatte offenbar dasselbe Problem. Auf einem Tiktok-Video hält sie zunächst freudig ihre Medaille in die Kamera, ehe sie plötzlich ausruft: "Ich habe sie kaputt gemacht."

Abfahrtsolympiasiegerin erhält Ersatzmedaille

Die Organisatoren verwiesen auf die Zuständigkeit der Staatlichen Münzprägeanstalt Italiens, von der die Medaillen hergestellt werden. Skirennfahrerin Johnson hat bereits eine Ersatzmedaille erhalten, die aber noch graviert werden muss. Die defekte Medaille habe sie aber nicht behalten dürfen, ließ die 30-Jährige wissen. "Sie mögen es nicht, wenn du mehrere davon hast", sagte Johnson lachend vor dem Start der Team-Kombination in Cortina d'Ampezzo.

Biathlet Strelow wollte seine beschädigte Bronzemedaille aus der Mixed-Staffel dagegen wohl nicht eintauschen. "So ein Kratzer, das sind ja auch Erinnerungen. Das kann man dann später mal erzählen, wann und warum das passiert ist, das ist eigentlich eine schöne Story", sagte sein Teamkollege Philipp Horn.

Quelle: dpa